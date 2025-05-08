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Новини Мирні перемовини переговори США та Росії
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Якщо США не досягнуть успіху у мирних переговорах з РФ, їх могли б замінити Туреччина чи Китай, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Якщо мирні зусилля США не матимуть успіху, то є інші країни, які можуть долучитися до цього процесу, наприклад, Туреччина чи Китай.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, ми бажаємо успіхів Сполученим Штатам у посередницьких зусиллях. Але якщо їхні зусилля не досягнуть успіху, то з'являться інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали зв'язку (з обома сторонами – ред.), але насамперед Китайська Народна Республіка, яка має унікальні можливості, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і змінити свої вимоги", - вважає глава польської дипломатії.

Читайте: Трамп попросив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ, - Hürriyet

За його словами, призупинення участі США у процесі створення спецтрибуналу (щодо злочину агресії проти України - ред.) є однією з майже десяти важливих поступок, які нова адміністрація США зробила Путіну.

"Я не бачу жодної поступки з боку Путіна, і сподіваюся, що президент Трамп, будучи відомим переговірником, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна до більшої розсудливості як за допомогою тиску, так і за допомогою негативних стимулів", - заявив Сікорський.

Також читайте: США хочуть прямих перемовин між Україною та РФ. Москва вимагає "занадто багато", - Венс

Автор: 

Китай (4630) Сікорський Радослав (260) Туреччина (3502) переговори з Росією (1099)


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Топ коментарі
+16
особливо китай! Сікорський мабуть сильно головою вдарився...
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08.05.2025 20:37
+10
Китай каже шо в нас конфлікт - шось Сікорський почав забалакуватись
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08.05.2025 20:39
+9
Сурйозно? Особливо коли Китай сьогодні оголосов Сосію своїм військовим партнером. Це як жертві взяти свідком жінку вбивці. Да і ради чого всі це переговори зі скаженим маньіком хоч хтось скажіть? Краще б замість цих висерів і тупих рекомандацій давали Україні зброю.
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08.05.2025 20:44
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А повний список оголосити можна?
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08.05.2025 20:35 Відповісти
особливо китай! Сікорський мабуть сильно головою вдарився...
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08.05.2025 20:37 Відповісти
Й так війна триватиме 300 років, чи скільки там країн у світі..... або доки у кацапів закінчаться дегенерати-нелюди які хочуть воювати з сусідами.
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08.05.2025 21:24 Відповісти
Так, з трампа потужний переговорник.
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08.05.2025 20:37 Відповісти
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08.05.2025 20:48 Відповісти
та уже б Беларусь - говори!)
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08.05.2025 20:39 Відповісти
Китай каже шо в нас конфлікт - шось Сікорський почав забалакуватись
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08.05.2025 20:39 Відповісти
Сурйозно? Особливо коли Китай сьогодні оголосов Сосію своїм військовим партнером. Це як жертві взяти свідком жінку вбивці. Да і ради чого всі це переговори зі скаженим маньіком хоч хтось скажіть? Краще б замість цих висерів і тупих рекомандацій давали Україні зброю.
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08.05.2025 20:44 Відповісти
Гарний тролінг. 😁
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08.05.2025 20:45 Відповісти
Про Китай - то класно лише Трампа под'їпнути, а так - ну їх на×ер, куди подалі.
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08.05.2025 20:45 Відповісти
тільки ЗСУ завершать цю війну
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08.05.2025 20:47 Відповісти
тролинг сотого левела
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08.05.2025 20:48 Відповісти
Дарю идею нашим хакерам пусть во время парада пустят по громкоговорителям вокруг Красной площади запись звука подлетающих беспилотников,что бы с Мавзолея и трибун сразу сероводородом потянуло..
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08.05.2025 20:49 Відповісти
а якщо Туреччіні чи Китаю не вдасться, то тоді можно запросити Індію чи Бразилію.

Кількість ідіотів при владі просто зашкалює.
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08.05.2025 20:49 Відповісти
ну якраз китайозів нам тут не вистачає. то ж якраз те гімно, що вкотре зібрало усю косорилу орду у новий похід на європу, і хто цього не розуміє той або геть відбитий, або трамп, що поки що президент америки.
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08.05.2025 20:50 Відповісти
или Бангладеш...
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08.05.2025 20:51 Відповісти
Фантазер, ти мене називала!
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08.05.2025 20:59 Відповісти
Хто-хто, а поляк Сікорський мав би знати, що екзистенціальну війну на знищення зупинити не може ніхто, тим паче, якщо однією стороною є кацапи, які можутьіснувати лише воюючи. Тому тут або робити все, щоб усунути першопричини (кацапів з їхніми доктринами про третій рим, рускій мір і тому подібне, або воювати прийдеться і полякам на польській територіє, якщо Україна не дай Боже не встоїть, тобто не знищить кацапів з допомогою притомних союзників.
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08.05.2025 21:03 Відповісти
сікорський недоганяє.
сша маскувалися під личиною перемовника щоб не допомагати Україні.
відповідно туреччина вже у ролі тварюки була.
китай не був але витай це табір ворога, гах він нам впав.
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08.05.2025 21:06 Відповісти
ну, что говорить, турки иногда умеют в переговоры
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08.05.2025 21:07 Відповісти
а турки зі своїм би розібралися, де вони і з ким вони, а то і в європу лізуть і з москалями цілуються взасос і ізраїлю погрожуютьть за погром муслімів, то ви вже якось визначтесь, а ми вже якось і без вас і тим більше без косорилих китайців напевне розберемося, нам з вами не по дорозі, нам туди де наші, балтійці, поляки, чехи, де закон і порядок, а не псевдокоран, табори перевиховання, скрєпи з гундяєвими, якось так.
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08.05.2025 21:11 Відповісти
Сподіваюсь Польща почала робити свою ЯЗ бо пися близенько.
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08.05.2025 21:13 Відповісти
Щось він не того... може нюхнув чогось...
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08.05.2025 21:17 Відповісти
тобто, про покарання агресора не ведеться мова.
мова ведеться виключно, про вмовляння.
але ж!
як так, що геніальний рудий фрік, і не зміг?
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08.05.2025 21:28 Відповісти
А чого не КНДР чи Біларусь ?
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08.05.2025 21:34 Відповісти
Дурнем був дурнем і залишився !
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08.05.2025 21:34 Відповісти
То ***** тоді взагалі потрібні Штати?!
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08.05.2025 21:49 Відповісти
 
 