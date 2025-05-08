Якщо США не досягнуть успіху у мирних переговорах з РФ, їх могли б замінити Туреччина чи Китай, - Сікорський
Якщо мирні зусилля США не матимуть успіху, то є інші країни, які можуть долучитися до цього процесу, наприклад, Туреччина чи Китай.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, ми бажаємо успіхів Сполученим Штатам у посередницьких зусиллях. Але якщо їхні зусилля не досягнуть успіху, то з'являться інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали зв'язку (з обома сторонами – ред.), але насамперед Китайська Народна Республіка, яка має унікальні можливості, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і змінити свої вимоги", - вважає глава польської дипломатії.
За його словами, призупинення участі США у процесі створення спецтрибуналу (щодо злочину агресії проти України - ред.) є однією з майже десяти важливих поступок, які нова адміністрація США зробила Путіну.
"Я не бачу жодної поступки з боку Путіна, і сподіваюся, що президент Трамп, будучи відомим переговірником, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна до більшої розсудливості як за допомогою тиску, так і за допомогою негативних стимулів", - заявив Сікорський.
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Кількість ідіотів при владі просто зашкалює.
сша маскувалися під личиною перемовника щоб не допомагати Україні.
відповідно туреччина вже у ролі тварюки була.
китай не був але витай це табір ворога, гах він нам впав.
мова ведеться виключно, про вмовляння.
але ж!
як так, що геніальний рудий фрік, і не зміг?