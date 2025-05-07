УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10554 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори про припинення вогню
5 916 24

США хочуть прямих перемовин між Україною та РФ. Москва вимагає "занадто багато", - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зараз потрібні прямі переговори про мир між Україною та РФ, хоча росіяни вимагають "занадто багато".

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції лідерів у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, неможливо бути посередником у цьому питанні без хоча б якихось прямих переговорів між Росією та Україною", - заявив він. 

За його словами, Вашингтон готовий брати участь в такому процесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Леммі після розмови з Венсом: Світу вривається терпець через дії Путіна

Крім того, зауважив він, США вважають, що Росія вимагає "занадто багато" на мирних перемовинах щодо завершення війни проти України, однак він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди. 

"Ми вважаємо, що росіяни просять занадто багато. Існує велика прірва між позиціями українців та росіян", - додав віцепрезидент США.

Саме тому наразі у США прагнуть, щоб РФ та Україна провели прямі переговори між собою. Це, каже Венс, має стати наступним кроком у досягненні миру.

"Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, — це те, що ми б хотіли, щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови […] Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним... США намагаються сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання в Україні, відійти від ідеї перемир'я, оскільки РФ вона не подобається", - резюмував віцепрезидент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

перемовини (2923) США (23065) переговори з Росією (1099) війна в Україні (4182) Джей Ді Венс (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Якби ж ви не заглядали ***** в дупло, а воно від цього нахабніє та кайфує, то більше б толку було. А то Грузію проковтнули, Крим проковтнули, бамбас проковтнули, 2022-й майже проковтнули. Чому б ***** і не обнагліти та положити своє ***** на США та ЄС.
показати весь коментар
07.05.2025 17:08
+13
центр мацкви, 07.05.25

показати весь коментар
07.05.2025 17:14
+11
Венс загугли "Мінські домовленості" і "Нормандський формат"
Запусти свої 2 звивини і подивись як кацапія ними підтерлась.
Потім вже роззявляй свого чорного ротяку і п*изди щось про Україну
показати весь коментар
07.05.2025 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
венсе, головне - взаємне припинення вогню
а потім вже можна починати теревені
показати весь коментар
07.05.2025 17:07 Відповісти
центр мацкви, 07.05.25

показати весь коментар
07.05.2025 17:14 Відповісти
С 8:00 до 12:00 - время московское. То це такє
показати весь коментар
07.05.2025 17:28 Відповісти
ще не вечір
оно у раменському вибух, повітряна тривога триває, закриті аеропорти мацкви
показати весь коментар
07.05.2025 17:41 Відповісти
"Ні чєго"
Ані баролєс за рузьге ізиґ
показати весь коментар
07.05.2025 17:30 Відповісти
Знову вигулькнула ця козлина небрита- Венс.
показати весь коментар
07.05.2025 17:31 Відповісти
про яке припинення вогню взагалі може йти мова якшо немає погодженої лінії розведення сторін і дієвого механізму моніторингу цього припинення?
ну ні про що.
показати весь коментар
07.05.2025 18:34 Відповісти
Якби ж ви не заглядали ***** в дупло, а воно від цього нахабніє та кайфує, то більше б толку було. А то Грузію проковтнули, Крим проковтнули, бамбас проковтнули, 2022-й майже проковтнули. Чому б ***** і не обнагліти та положити своє ***** на США та ЄС.
показати весь коментар
07.05.2025 17:08 Відповісти
Перший ,чи не зейло, заглядав в те саме підофільне дупло :" я бачив мир, в очах в . в. ", " нада только перестать стрелять", ………"дагаварімся паасередінє", " война вигодна только Порошенко"
показати весь коментар
07.05.2025 18:06 Відповісти
Зейло зейлом, а ***** в дупу почали заглядати ще при Обамі. Зейло тоді навіть і не думав, що стане президентом. Та він чесно кажучи і в 2019-му не сподівався. Так, приколовся... А вумний нарід візьи та й вибери його...
показати весь коментар
07.05.2025 18:20 Відповісти
Якби ж ви не заглядали ***** в дупло,
Не бити по руках пуйла-це план по розкрутці третьої світової(то біш договорняк),точнісінько як розкручували другу світову.Невже це не видно???
показати весь коментар
07.05.2025 18:17 Відповісти
І шо б ми без тебе робили?...
показати весь коментар
07.05.2025 18:22 Відповісти
Венс загугли "Мінські домовленості" і "Нормандський формат"
Запусти свої 2 звивини і подивись як кацапія ними підтерлась.
Потім вже роззявляй свого чорного ротяку і п*изди щось про Україну
показати весь коментар
07.05.2025 17:14 Відповісти
Москва теж заявляє, що готова до прямих перемовин. Має для Єрмакозєлєнскіх вагомі аргументи.
показати весь коментар
07.05.2025 17:19 Відповісти
Щоночі кацапи перемовини ведуть із цивільними. Приїжджай, довбню, хоча б до Києва - наслухаєшся досхочу.
показати весь коментар
07.05.2025 17:20 Відповісти
До влади в США прийшли відверто відкриті маргінали. Про Маска я весь час говорив, що то просто дурень, поставлений кимось, як прикриття. Трампон, це пожиттєве недолуге непорозуміння. Ну а Венси і іже з ним - прихлібальники влади.
показати весь коментар
07.05.2025 17:23 Відповісти
Тільки - Україна, США, ЕС, Британія, й тоді може десь там так звана росія. Але початок - тільки після повного зупинення вогню фашизацією.
показати весь коментар
07.05.2025 17:26 Відповісти
как же из кожи вон лезут холуи, чтобы угодить Тампону и наконец то получил премию мира
показати весь коментар
07.05.2025 17:29 Відповісти
Тобто, в перекладі на людську мову, це означає:
"Ми, США, хочемо, щоби Україна підписала фактичну капітуляцію перед росією, але знімаємо з себе за це будь-яку відповідальність (оскільки, у нас скоро вибори і це шкодить нашим рейтингам, а також через те, що від цього страждає наш авторитет в світі, бо ми виступаємо в цих перемовинах на боці агресора).
Ми і надалі будемо активно примушувати Україну до капітуляції перед росією, до укладання Україною договорів з росією на невигідних для України умовах, котрі порушують та ставлять під загрозу як теріториальну цілісність та суверенітет України (гарантами якої ми є за Будапештським меморандумом), так і ставлять під пряму загрозу існування України як такої і подальшому. Але, при тому, будемо говорити, що рішення про фактичну капітуляцію України перед росією, Україна "ухвалила сама" - "без тиску з нашого боку".
А також, ми хочемо зняти з себе будь-яку відповідальність щодо погіршення загальної безпеки та стабільності в світі через таку нашу діяльність і перекласти всю подальшу відповідальність на Україну.
росію, країну-агресора, ми, при тому, де-факто, визнаємо "постраждало стороною", необгрунтовані претензії якої на території України та на вчинення геноциду українського народу - Україна не захотіла своєчасно добровільно визнати та задовольнити, чим, фактично, спровокувала росію на подальшу ескалацію конфлікту та подальшу агресію та змусила, через це, нести росію значні людські, фінансові, матеріальні втрати.
показати весь коментар
07.05.2025 18:19 Відповісти
Хто знає хоть трішечки історію Украіни , той розуміє ,
що ми століттями не змогли домовитися з істотами ,
які називаються кацапами !!
Вони хами і терористи , гвалтівники і злодії ,
і звикли жити на халяву за чужий рахунок ,
тобто за рахунок роботящих Українців !!
показати весь коментар
07.05.2025 18:20 Відповісти
Більшість українців бажають від венса єдиного кроку-це крок зі стільця з мотузкою на шиї.
показати весь коментар
07.05.2025 18:43 Відповісти
 
 