США хочуть прямих перемовин між Україною та РФ. Москва вимагає "занадто багато", - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зараз потрібні прямі переговори про мир між Україною та РФ, хоча росіяни вимагають "занадто багато".
Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції лідерів у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
"Напевно, неможливо бути посередником у цьому питанні без хоча б якихось прямих переговорів між Росією та Україною", - заявив він.
За його словами, Вашингтон готовий брати участь в такому процесі.
Крім того, зауважив він, США вважають, що Росія вимагає "занадто багато" на мирних перемовинах щодо завершення війни проти України, однак він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди.
"Ми вважаємо, що росіяни просять занадто багато. Існує велика прірва між позиціями українців та росіян", - додав віцепрезидент США.
Саме тому наразі у США прагнуть, щоб РФ та Україна провели прямі переговори між собою. Це, каже Венс, має стати наступним кроком у досягненні миру.
"Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, — це те, що ми б хотіли, щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови […] Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним... США намагаються сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання в Україні, відійти від ідеї перемир'я, оскільки РФ вона не подобається", - резюмував віцепрезидент США.
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а потім вже можна починати теревені
оно у раменському вибух, повітряна тривога триває, закриті аеропорти мацкви
Ані баролєс за рузьге ізиґ
ну ні про що.
Не бити по руках пуйла-це план по розкрутці третьої світової(то біш договорняк),точнісінько як розкручували другу світову.Невже це не видно???
Запусти свої 2 звивини і подивись як кацапія ними підтерлась.
Потім вже роззявляй свого чорного ротяку і п*изди щось про Україну
"Ми, США, хочемо, щоби Україна підписала фактичну капітуляцію перед росією, але знімаємо з себе за це будь-яку відповідальність (оскільки, у нас скоро вибори і це шкодить нашим рейтингам, а також через те, що від цього страждає наш авторитет в світі, бо ми виступаємо в цих перемовинах на боці агресора).
Ми і надалі будемо активно примушувати Україну до капітуляції перед росією, до укладання Україною договорів з росією на невигідних для України умовах, котрі порушують та ставлять під загрозу як теріториальну цілісність та суверенітет України (гарантами якої ми є за Будапештським меморандумом), так і ставлять під пряму загрозу існування України як такої і подальшому. Але, при тому, будемо говорити, що рішення про фактичну капітуляцію України перед росією, Україна "ухвалила сама" - "без тиску з нашого боку".
А також, ми хочемо зняти з себе будь-яку відповідальність щодо погіршення загальної безпеки та стабільності в світі через таку нашу діяльність і перекласти всю подальшу відповідальність на Україну.
росію, країну-агресора, ми, при тому, де-факто, визнаємо "постраждало стороною", необгрунтовані претензії якої на території України та на вчинення геноциду українського народу - Україна не захотіла своєчасно добровільно визнати та задовольнити, чим, фактично, спровокувала росію на подальшу ескалацію конфлікту та подальшу агресію та змусила, через це, нести росію значні людські, фінансові, матеріальні втрати.
що ми століттями не змогли домовитися з істотами ,
які називаються кацапами !!
Вони хами і терористи , гвалтівники і злодії ,
і звикли жити на халяву за чужий рахунок ,
тобто за рахунок роботящих Українців !!