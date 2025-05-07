США хочуть прямих перемовин між Україною та РФ. Москва вимагає "занадто багато", - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зараз потрібні прямі переговори про мир між Україною та РФ, хоча росіяни вимагають "занадто багато".

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції лідерів у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, неможливо бути посередником у цьому питанні без хоча б якихось прямих переговорів між Росією та Україною", - заявив він.

За його словами, Вашингтон готовий брати участь в такому процесі.

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Крім того, зауважив він, США вважають, що Росія вимагає "занадто багато" на мирних перемовинах щодо завершення війни проти України, однак він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди.

"Ми вважаємо, що росіяни просять занадто багато. Існує велика прірва між позиціями українців та росіян", - додав віцепрезидент США.

Саме тому наразі у США прагнуть, щоб РФ та Україна провели прямі переговори між собою. Це, каже Венс, має стати наступним кроком у досягненні миру.

"Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, — це те, що ми б хотіли, щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови […] Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним... США намагаються сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання в Україні, відійти від ідеї перемир'я, оскільки РФ вона не подобається", - резюмував віцепрезидент США.

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