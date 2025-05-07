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США хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Москва требует "слишком много", - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас нужны прямые переговоры о мире между Украиной и РФ, хотя россияне требуют "слишком много".

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции лидеров в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Наверное, невозможно быть посредником в этом вопросе без хотя бы каких-то прямых переговоров между Россией и Украиной", - заявил он.

По его словам, Вашингтон готов участвовать в таком процессе.

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Кроме того, отметил он, США считают, что Россия требует "слишком много" на мирных переговорах по завершению войны против Украины, однако он не может сказать, что россияне не заинтересованы в достижении мирного соглашения.

"Мы считаем, что россияне просят слишком много. Существует большая пропасть между позициями украинцев и россиян", - добавил вице-президент США.

Именно поэтому сейчас в США стремятся, чтобы РФ и Украина провели прямые переговоры между собой. Это, говорит Вэнс, должно стать следующим шагом в достижении мира.

"Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас, - это то, что мы бы хотели, чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора [...] Это очень важно для россиян и украинцев - начать говорить друг с другом... США пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования в Украине, отойти от идеи перемирия, поскольку РФ она не нравится", - резюмировал вице-президент США.

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Автор: 

переговоры (4986) США (26860) переговоры с Россией (981) война в Украине (4147) Джей Ди Вэнс (92)


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Топ комментарии
+23
Якби ж ви не заглядали ***** в дупло, а воно від цього нахабніє та кайфує, то більше б толку було. А то Грузію проковтнули, Крим проковтнули, бамбас проковтнули, 2022-й майже проковтнули. Чому б ***** і не обнагліти та положити своє ***** на США та ЄС.
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07.05.2025 17:08
+15
центр мацкви, 07.05.25

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07.05.2025 17:14
+12
Венс загугли "Мінські домовленості" і "Нормандський формат"
Запусти свої 2 звивини і подивись як кацапія ними підтерлась.
Потім вже роззявляй свого чорного ротяку і п*изди щось про Україну
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07.05.2025 17:14
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венсе, головне - взаємне припинення вогню
а потім вже можна починати теревені
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07.05.2025 17:07 Ответить
центр мацкви, 07.05.25

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07.05.2025 17:14 Ответить
С 8:00 до 12:00 - время московское. То це такє
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07.05.2025 17:28 Ответить
ще не вечір
оно у раменському вибух, повітряна тривога триває, закриті аеропорти мацкви
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07.05.2025 17:41 Ответить
"Ні чєго"
Ані баролєс за рузьге ізиґ
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07.05.2025 17:30 Ответить
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07.05.2025 19:19 Ответить
Знову вигулькнула ця козлина небрита- Венс.
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07.05.2025 17:31 Ответить
про яке припинення вогню взагалі може йти мова якшо немає погодженої лінії розведення сторін і дієвого механізму моніторингу цього припинення?
ну ні про що.
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07.05.2025 18:34 Ответить
Якби ж ви не заглядали ***** в дупло, а воно від цього нахабніє та кайфує, то більше б толку було. А то Грузію проковтнули, Крим проковтнули, бамбас проковтнули, 2022-й майже проковтнули. Чому б ***** і не обнагліти та положити своє ***** на США та ЄС.
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07.05.2025 17:08 Ответить
Перший ,чи не зейло, заглядав в те саме підофільне дупло :" я бачив мир, в очах в . в. ", " нада только перестать стрелять", ………"дагаварімся паасередінє", " война вигодна только Порошенко"
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07.05.2025 18:06 Ответить
Зейло зейлом, а ***** в дупу почали заглядати ще при Обамі. Зейло тоді навіть і не думав, що стане президентом. Та він чесно кажучи і в 2019-му не сподівався. Так, приколовся... А вумний нарід візьи та й вибери його...
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07.05.2025 18:20 Ответить
Якби ж ви не заглядали ***** в дупло,
Не бити по руках пуйла-це план по розкрутці третьої світової(то біш договорняк),точнісінько як розкручували другу світову.Невже це не видно???
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07.05.2025 18:17 Ответить
І шо б ми без тебе робили?...
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07.05.2025 18:22 Ответить
Венс загугли "Мінські домовленості" і "Нормандський формат"
Запусти свої 2 звивини і подивись як кацапія ними підтерлась.
Потім вже роззявляй свого чорного ротяку і п*изди щось про Україну
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07.05.2025 17:14 Ответить
Москва теж заявляє, що готова до прямих перемовин. Має для Єрмакозєлєнскіх вагомі аргументи.
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07.05.2025 17:19 Ответить
Щоночі кацапи перемовини ведуть із цивільними. Приїжджай, довбню, хоча б до Києва - наслухаєшся досхочу.
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07.05.2025 17:20 Ответить
До влади в США прийшли відверто відкриті маргінали. Про Маска я весь час говорив, що то просто дурень, поставлений кимось, як прикриття. Трампон, це пожиттєве недолуге непорозуміння. Ну а Венси і іже з ним - прихлібальники влади.
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07.05.2025 17:23 Ответить
Тільки - Україна, США, ЕС, Британія, й тоді може десь там так звана росія. Але початок - тільки після повного зупинення вогню фашизацією.
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07.05.2025 17:26 Ответить
как же из кожи вон лезут холуи, чтобы угодить Тампону и наконец то получил премию мира
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07.05.2025 17:29 Ответить
Тобто, в перекладі на людську мову, це означає:
"Ми, США, хочемо, щоби Україна підписала фактичну капітуляцію перед росією, але знімаємо з себе за це будь-яку відповідальність (оскільки, у нас скоро вибори і це шкодить нашим рейтингам, а також через те, що від цього страждає наш авторитет в світі, бо ми виступаємо в цих перемовинах на боці агресора).
Ми і надалі будемо активно примушувати Україну до капітуляції перед росією, до укладання Україною договорів з росією на невигідних для України умовах, котрі порушують та ставлять під загрозу як теріториальну цілісність та суверенітет України (гарантами якої ми є за Будапештським меморандумом), так і ставлять під пряму загрозу існування України як такої і подальшому. Але, при тому, будемо говорити, що рішення про фактичну капітуляцію України перед росією, Україна "ухвалила сама" - "без тиску з нашого боку".
А також, ми хочемо зняти з себе будь-яку відповідальність щодо погіршення загальної безпеки та стабільності в світі через таку нашу діяльність і перекласти всю подальшу відповідальність на Україну.
росію, країну-агресора, ми, при тому, де-факто, визнаємо "постраждало стороною", необгрунтовані претензії якої на території України та на вчинення геноциду українського народу - Україна не захотіла своєчасно добровільно визнати та задовольнити, чим, фактично, спровокувала росію на подальшу ескалацію конфлікту та подальшу агресію та змусила, через це, нести росію значні людські, фінансові, матеріальні втрати.
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07.05.2025 18:19 Ответить
Хто знає хоть трішечки історію Украіни , той розуміє ,
що ми століттями не змогли домовитися з істотами ,
які називаються кацапами !!
Вони хами і терористи , гвалтівники і злодії ,
і звикли жити на халяву за чужий рахунок ,
тобто за рахунок роботящих Українців !!
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07.05.2025 18:20 Ответить
Більшість українців бажають від венса єдиного кроку-це крок зі стільця з мотузкою на шиї.
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07.05.2025 18:43 Ответить
Я так точно серед быльшості
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07.05.2025 19:19 Ответить
Dear Mr.Skrudge, welkomme, ласкаво просимо в Україну. Тобі вже належать усі копалини на УСІЙ міжнародно визнаній території України. Так, чому ж ти зволікаєшь та квапишся? Приїзди зі своєю чималою охороною і починай видобувати.
Взагалі можешь записати Україну 51м штатом зі вчора, чи сьогодні, ок завтра. Будуй в Бахмуті космодром і по периметру кордону з людожером поставь свої ракети: всі, не тільки в Україні, а і в Європі будуть спати спокійно, а ти почнешь одержувати чимали прибутки від копалин та інших джерел.
В чому твоя проблема?
Чи то, ти пу злякався? Де твоя сила?
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07.05.2025 19:09 Ответить
США хочуть прямих перемовин між Україною та РФ
---------------------------------------------------------------------------
Т.е. США расписались в своей импотенции и хотят все свалить на Украину.
Вэнс, а чего вы тогда в самом начале локтями оттолкнули Украину от переговоров?
Думали легко будет и все лавры будут ваши?
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07.05.2025 19:10 Ответить
Наївні аутсайдери( Хіба при прямих перемовинах ***** зачитає інший список?((Просто пробують знову знайти винного в нереалістичних домовленостях(
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07.05.2025 19:29 Ответить
Проблема в стилі управління ЄрмаЗеленського і його шайки 5-6 менеджерів. Верховна Рада України таки заслужила, щоби на неї плювали і витирали об неї ноги.
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07.05.2025 19:38 Ответить
 
 