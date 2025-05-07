США хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Москва требует "слишком много", - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас нужны прямые переговоры о мире между Украиной и РФ, хотя россияне требуют "слишком много".
Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции лидеров в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.
"Наверное, невозможно быть посредником в этом вопросе без хотя бы каких-то прямых переговоров между Россией и Украиной", - заявил он.
По его словам, Вашингтон готов участвовать в таком процессе.
Кроме того, отметил он, США считают, что Россия требует "слишком много" на мирных переговорах по завершению войны против Украины, однако он не может сказать, что россияне не заинтересованы в достижении мирного соглашения.
"Мы считаем, что россияне просят слишком много. Существует большая пропасть между позициями украинцев и россиян", - добавил вице-президент США.
Именно поэтому сейчас в США стремятся, чтобы РФ и Украина провели прямые переговоры между собой. Это, говорит Вэнс, должно стать следующим шагом в достижении мира.
"Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас, - это то, что мы бы хотели, чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора [...] Это очень важно для россиян и украинцев - начать говорить друг с другом... США пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования в Украине, отойти от идеи перемирия, поскольку РФ она не нравится", - резюмировал вице-президент США.
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а потім вже можна починати теревені
оно у раменському вибух, повітряна тривога триває, закриті аеропорти мацкви
Ані баролєс за рузьге ізиґ
ну ні про що.
Не бити по руках пуйла-це план по розкрутці третьої світової(то біш договорняк),точнісінько як розкручували другу світову.Невже це не видно???
Запусти свої 2 звивини і подивись як кацапія ними підтерлась.
Потім вже роззявляй свого чорного ротяку і п*изди щось про Україну
"Ми, США, хочемо, щоби Україна підписала фактичну капітуляцію перед росією, але знімаємо з себе за це будь-яку відповідальність (оскільки, у нас скоро вибори і це шкодить нашим рейтингам, а також через те, що від цього страждає наш авторитет в світі, бо ми виступаємо в цих перемовинах на боці агресора).
Ми і надалі будемо активно примушувати Україну до капітуляції перед росією, до укладання Україною договорів з росією на невигідних для України умовах, котрі порушують та ставлять під загрозу як теріториальну цілісність та суверенітет України (гарантами якої ми є за Будапештським меморандумом), так і ставлять під пряму загрозу існування України як такої і подальшому. Але, при тому, будемо говорити, що рішення про фактичну капітуляцію України перед росією, Україна "ухвалила сама" - "без тиску з нашого боку".
А також, ми хочемо зняти з себе будь-яку відповідальність щодо погіршення загальної безпеки та стабільності в світі через таку нашу діяльність і перекласти всю подальшу відповідальність на Україну.
росію, країну-агресора, ми, при тому, де-факто, визнаємо "постраждало стороною", необгрунтовані претензії якої на території України та на вчинення геноциду українського народу - Україна не захотіла своєчасно добровільно визнати та задовольнити, чим, фактично, спровокувала росію на подальшу ескалацію конфлікту та подальшу агресію та змусила, через це, нести росію значні людські, фінансові, матеріальні втрати.
що ми століттями не змогли домовитися з істотами ,
які називаються кацапами !!
Вони хами і терористи , гвалтівники і злодії ,
і звикли жити на халяву за чужий рахунок ,
тобто за рахунок роботящих Українців !!
Взагалі можешь записати Україну 51м штатом зі вчора, чи сьогодні, ок завтра. Будуй в Бахмуті космодром і по периметру кордону з людожером поставь свої ракети: всі, не тільки в Україні, а і в Європі будуть спати спокійно, а ти почнешь одержувати чимали прибутки від копалин та інших джерел.
В чому твоя проблема?
Чи то, ти пу злякався? Де твоя сила?
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Т.е. США расписались в своей импотенции и хотят все свалить на Украину.
Вэнс, а чего вы тогда в самом начале локтями оттолкнули Украину от переговоров?
Думали легко будет и все лавры будут ваши?