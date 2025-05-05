Ситуация на поле боя доказывает, что РФ не хочет длительной тишины, которая открывает путь дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов - представителями всех политических партий.
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил президент, в фокусе встречи - поддержка Украины и мир.
"Ситуация на поле боя доказывает: Россия не хочет длительной тишины, которая откроет путь дипломатии", - подчеркнул Зеленский.
Также стороны обсудили санкции и будущее Украины в Европейском Союзе.
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на усиление санкций против России и открытие первых кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС.
"Спасибо парламенту Чехии и всем политическим силам за поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за поддержку нашего движения в НАТО и ЕС", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Метикуватий ти хлоп!
то, якісь невідомі влаштують тотальний шухер біля мавзолею, чи ні?