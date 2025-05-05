Ситуация на поле боя доказывает, что РФ не хочет длительной тишины, которая открывает путь дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов - представителями всех политических партий.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил президент, в фокусе встречи - поддержка Украины и мир.

"Ситуация на поле боя доказывает: Россия не хочет длительной тишины, которая откроет путь дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили санкции и будущее Украины в Европейском Союзе.

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Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на усиление санкций против России и открытие первых кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС.

"Спасибо парламенту Чехии и всем политическим силам за поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за поддержку нашего движения в НАТО и ЕС", - добавил он.

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