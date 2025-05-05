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Новости Переговоры о прекращении огня Визит Зеленского в Чехию
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Ситуация на поле боя доказывает, что РФ не хочет длительной тишины, которая открывает путь дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов - представителями всех политических партий.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил президент, в фокусе встречи - поддержка Украины и мир.

"Ситуация на поле боя доказывает: Россия не хочет длительной тишины, которая откроет путь дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили санкции и будущее Украины в Европейском Союзе.

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Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на усиление санкций против России и открытие первых кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС.

"Спасибо парламенту Чехии и всем политическим силам за поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за поддержку нашего движения в НАТО и ЕС", - добавил он.

Также читайте: Зеленский о предложении "режима тишины" от РФ на 9 мая: Веры россиянам нет, могут быть провокации

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) россия (95660) Чехия (1710) прекращения огня (173)


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Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші

Метикуватий ти хлоп!
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05.05.2025 14:37 Ответить
Трамп зробив все що зміг))
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05.05.2025 14:40 Ответить
як Трамп почав робити все що міг кількість атак збільшилась в рази
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05.05.2025 14:41 Ответить
тікі на полі бою!?
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05.05.2025 14:42 Ответить
я, не зрозумів!
то, якісь невідомі влаштують тотальний шухер біля мавзолею, чи ні?
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05.05.2025 14:44 Ответить
Ситуація на полі бою доводить що ти паскуда просрав все,своїм недалугим,ганебним,безтолковим керуванням.
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05.05.2025 14:50 Ответить
Якщо потужний бажає виграти майбутні вибори президента, то він просто зобов'язан атакувати "червону площу" 9 травня. Щоб всі ті щури на чолі з ліліпутіним поховались по норам, а не смакували миць параду на трибунах.
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05.05.2025 15:02 Ответить
 
 