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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Кратковременные "перемирия" на 2-3 дня не имеют смысла, - Павел

Павел сделал заявление о так называемом перемирии Путина

Президент Чехии Петр Павел заявил, что кратковременные "перемирия", которые объявляет диктатор РФ Владимир Путин для якобы прекращения боевых действий в Украине, не имеют никакого смысла.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Праге в воскресенье, 4 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о перемирии на 1-2-3 дня, то такое перемирие не имеет смысла. Никто не успеет начать переговоры. Мы говорим о 30 днях безусловного перемирия - с этим предложением пришла Украина", - сказал политик, подчеркнув поддержку предложения Украины.

Павел также отметил тот факт, что Россия обстреливала Украину несмотря на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное в апреле Путиным.

"Если же говорить о завершении войны, то все карты пока имеет президент Путин. Ему достаточно только принять решение (о прекращении войны. - Ред.), но пока он такое желание не проявлял", - сказал глава Чехии.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

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Автор: 

Павел Петр (123) война в Украине (4089) прекращения огня (173)


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Саме головне,що вже ніхто нас не засудить,як що ми влупашимо по кацапах.Щей ради будуть.
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04.05.2025 22:16 Ответить
Президент Чехии один из немногих мировых политиков, кто правильно понимает ситуацию и

осознаёт всю ту опасность, которую путлер и его шайка несут миру.
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04.05.2025 22:37 Ответить
Нефть кацапскуую они от этого покупать не перестали, туристы туда-сюда ездят аж бегом, по телевизору тоже я так понимаю особо Чехов войной не задрачивают.
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04.05.2025 22:41 Ответить
Неблагодарность один из самых страшных человеческих пороков.
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04.05.2025 22:51 Ответить
будь-які перемир'я не мають сенсу
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04.05.2025 22:47 Ответить
По червоній площі будь-ласка, коли там зберуться на шабаш всі чорти!
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04.05.2025 23:30 Ответить
 
 