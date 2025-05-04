Кратковременные "перемирия" на 2-3 дня не имеют смысла, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что кратковременные "перемирия", которые объявляет диктатор РФ Владимир Путин для якобы прекращения боевых действий в Украине, не имеют никакого смысла.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Праге в воскресенье, 4 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о перемирии на 1-2-3 дня, то такое перемирие не имеет смысла. Никто не успеет начать переговоры. Мы говорим о 30 днях безусловного перемирия - с этим предложением пришла Украина", - сказал политик, подчеркнув поддержку предложения Украины.

Павел также отметил тот факт, что Россия обстреливала Украину несмотря на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное в апреле Путиным.

"Если же говорить о завершении войны, то все карты пока имеет президент Путин. Ему достаточно только принять решение (о прекращении войны. - Ред.), но пока он такое желание не проявлял", - сказал глава Чехии.

Читайте также: Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Читайте также: Зеленский о предложении "режима тишины" от РФ на 9 мая: Веры россиянам нет, могут быть провокации