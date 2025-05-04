Короткочасні "перемир’я" на 2-3 дні не мають сенсу, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що короткочасні "перемир’я", які оголошує диктатор РФ Володимир Путін для нібито припинення бойових дій в Україні, не мають жодного сенсу.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Празі в неділю, 4 травня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про перемир’я на 1-2-3 дні – то таке перемир’я не має сенсу. Ніхто не встигне розпочати переговори. Ми говоримо про 30 днів безумовного перемир’я – з цією пропозицією прийшла Україна",- сказав політик, наголосивши на підтримці пропозиції України.

Павел також зауважив той факт, що Росія обстрілювала Україну попри так зване "великоднє перемир’я", оголошене у квітні Путіним.

"Якщо ж говорити про завершення війни – то всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо тільки ухвалити рішення (про припинення війни, - ред.), але поки що він таке бажання не виявляв", - сказав очільник Чехії.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

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