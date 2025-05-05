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Новини Переговори про припинення вогню Візит Зеленського до Чехії
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Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів - представниками всіх політичних партій.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив президент, у фокусі зустрічі – підтримка України та мир.

"Ситуація на полі бою доводить: Росія не хоче тривалої тиші, яка відкриє шлях дипломатії", - наголосив Зеленський.

Також сторони обговорили санкції та майбутнє України у Європейському Союзі.

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Зеленський зауважив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС.

"Дякую парламенту Чехії та всім політичним силам за підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної війни. Дякую за підтримку нашого руху в НАТО і ЄС", - додав він.

Також читайте: Зеленський про пропозицію "режиму тиші" від РФ на 9 травня: Віри росіянам немає, можуть бути провокації

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) росія (65360) Чехія (1622) припинення вогню (172)


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Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші

Метикуватий ти хлоп!
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05.05.2025 14:37 Відповісти
Трамп зробив все що зміг))
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05.05.2025 14:40 Відповісти
як Трамп почав робити все що міг кількість атак збільшилась в рази
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05.05.2025 14:41 Відповісти
тікі на полі бою!?
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05.05.2025 14:42 Відповісти
я, не зрозумів!
то, якісь невідомі влаштують тотальний шухер біля мавзолею, чи ні?
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05.05.2025 14:44 Відповісти
Ситуація на полі бою доводить що ти паскуда просрав все,своїм недалугим,ганебним,безтолковим керуванням.
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05.05.2025 14:50 Відповісти
Якщо потужний бажає виграти майбутні вибори президента, то він просто зобов'язан атакувати "червону площу" 9 травня. Щоб всі ті щури на чолі з ліліпутіним поховались по норам, а не смакували миць параду на трибунах.
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05.05.2025 15:02 Відповісти
Наслідки, президенських дій для України, та безмозглих теревень зеленського, зприблудами, з 2019 року в Урядовому кварталі, виправляють Захисники України, ЩОДЕННО з 2022 року!!
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05.05.2025 15:38 Відповісти
 
 