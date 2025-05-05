Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів - представниками всіх політичних партій.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив президент, у фокусі зустрічі – підтримка України та мир.

"Ситуація на полі бою доводить: Росія не хоче тривалої тиші, яка відкриє шлях дипломатії", - наголосив Зеленський.

Також сторони обговорили санкції та майбутнє України у Європейському Союзі.

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Зеленський зауважив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС.

"Дякую парламенту Чехії та всім політичним силам за підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної війни. Дякую за підтримку нашого руху в НАТО і ЄС", - додав він.

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