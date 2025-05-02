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Лемми после разговора с Венсом: Мир теряет терпение из-за действий Путина
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"В разговоре с Джей Ди Вэнсом сегодня мы подтвердили наше общее желание положить конец варварскому вторжению России в Украину, а также нашу приверженность к длительному миру", - подчеркнул Лемми.
Глава британского МИД отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам" о прекращении войны в Украине.
"Мир теряет терпение", - добавил Лемми.
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вишкрабка і воєнного злочинця ,
що бояться його зупинити ??
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