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Лемми после разговора с Венсом: Мир теряет терпение из-за действий Путина

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В разговоре с Джей Ди Вэнсом сегодня мы подтвердили наше общее желание положить конец варварскому вторжению России в Украину, а также нашу приверженность к длительному миру", - подчеркнул Лемми.

Глава британского МИД отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "достаточно долго тормозил и препятствовал переговорам" о прекращении войны в Украине.

"Мир теряет терпение", - добавил Лемми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио по телефону поговорил с главой МИД Британии Лемми о текущих усилиях по обеспечению и поддержке прочного прекращения войны между Россией и Украиной

Автор: 

путин владимир (31309) Лемми Дэвид (51) война в Украине (4068) Джей Ди Вэнс (91)


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Топ комментарии
+1
Невже всі політики мега краін так бояться кремлівського
вишкрабка і воєнного злочинця ,
що бояться його зупинити ??
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02.05.2025 21:20
+1
Бьіли в ЮАР но их пох...рили всех.
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02.05.2025 21:30
+1
Такий терпець вривається, що тупнуть ніжкою і куплять у путіна ще нафти з газом.
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02.05.2025 21:32
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и чо, и чо?
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02.05.2025 21:17 Ответить
Невже всі політики мега краін так бояться кремлівського
вишкрабка і воєнного злочинця ,
що бояться його зупинити ??
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02.05.2025 21:20 Ответить
На жаль це так . Вони бояться конкретно не вишкребка , а кацапської ядерної зброї . Вона паралізує волю Заходу .
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02.05.2025 21:49 Ответить
я не расист, однако я не видел ни одного белого министра в странах африканского континента.
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02.05.2025 21:23 Ответить
Бьіли в ЮАР но их пох...рили всех.
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02.05.2025 21:30 Ответить
Може тому, що там майже немає білих, а ті що є то якийсь white trash?
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02.05.2025 22:03 Ответить
Такий терпець вривається, що тупнуть ніжкою і куплять у путіна ще нафти з газом.
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02.05.2025 21:32 Ответить
Сцикуни базікають...
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02.05.2025 21:34 Ответить
Ух як потужнічає ! Зараз ух як цьому Леммі уаірветься терпець і він як ...

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02.05.2025 21:35 Ответить
"вривається терпець"? Знову зав'яжіть.
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02.05.2025 21:51 Ответить
Кацапські боти напряглися у коментарях)
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02.05.2025 22:04 Ответить
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02.05.2025 22:08 Ответить
 
 