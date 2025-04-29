РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11440 посетителей онлайн
Новости Разговор Рубио с Лемми
562 7

Рубио по телефону поговорил с главой МИД Великобритании Лемми о текущих усилиях по обеспечению и поддержке прочного прекращения войны между Россией и Украиной.

Рубио поговорил с Лемми

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Говорили о ситуации с развязанной РФ войной против Украины, а также обсудили встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 апреля в Ватикане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Кроме того, Рубио и Лемми коснулись темы переговоров между США, Францией, Германией и Украиной, которые состоялись 22 апреля в Лондоне под эгидой Великобритании.

"Государственный секретарь поблагодарил министра иностранных дел Лемми за работу Великобритании по достижению прочного мира в Украине", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лемми осудил атаку РФ на Киев: "Это не действия человека, который стремится к миру"

Автор: 

Лемми Дэвид (50) Рубио Марко (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конгресмен зі штату Мічіган від Демократичної партії у Палаті представників Сполучених Штатів Шрі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США https://tsn.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональда Трампа.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:05 Ответить
Що значить "вніс статті"?
показать весь комментарий
29.04.2025 08:40 Ответить
Означає, що мається херньой для підняття іміджу.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:47 Ответить
Що то за новояз "міцне припиненння вогню"? Припинення є цілковитим, сталим, тимчасовим, або ніяким.
показать весь комментарий
29.04.2025 08:22 Ответить
Шо, не розумієш?
"потужний план перемоги" потребує саме "міцного припинення вогню"!
Та ще додай сюди прищавих цензоровських копіпастерів що двох слів не здатні зв'язати...
показать весь комментарий
29.04.2025 09:08 Ответить
То не цензорівські. 😊 То лексикч ******** "великих" політичних діячів. Цензорівські просто не редактують. І правильно роблять - читачі мають знати інтелектуальний рівень тих, хто ними рулить, щоб не дивуватись, чому вони в дупі.
показать весь комментарий
29.04.2025 09:13 Ответить
"Міцне припинення війни" це коли тому хто її почав надавали по ї'балу, а не видали приз...
показать весь комментарий
29.04.2025 08:43 Ответить
 
 