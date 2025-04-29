Рубио по телефону поговорил с главой МИД Великобритании Лемми о текущих усилиях по обеспечению и поддержке прочного прекращения войны между Россией и Украиной.
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Говорили о ситуации с развязанной РФ войной против Украины, а также обсудили встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 апреля в Ватикане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Кроме того, Рубио и Лемми коснулись темы переговоров между США, Францией, Германией и Украиной, которые состоялись 22 апреля в Лондоне под эгидой Великобритании.
"Государственный секретарь поблагодарил министра иностранных дел Лемми за работу Великобритании по достижению прочного мира в Украине", - говорится в заявлении.
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"потужний план перемоги" потребує саме "міцного припинення вогню"!
Та ще додай сюди прищавих цензоровських копіпастерів що двох слів не здатні зв'язати...