Рубіо телефоном поговорив з главою МЗС Британії Леммі про поточні зусилля щодо забезпечення та підтримки міцного припинення війни між Росією та Україною

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Говорили про ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України, а також обговорили зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня у Ватикані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Крім того, Рубіо та Леммі торкнулись теми переговорів між США, Францією, Німеччиною та Україною, які відбулися 22 квітня в Лондоні під егідою Великої Британії.

"Державний секретар подякував міністру закордонних справ Леммі за роботу Великої Британії з досягнення міцного миру в Україні", – йдеться в заяві.

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