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Новини Розмова Рубіо з Леммі
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Рубіо телефоном поговорив з главою МЗС Британії Леммі про поточні зусилля щодо забезпечення та підтримки міцного припинення війни між Росією та Україною

Рубіо поговорив з Леммі

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Говорили про ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України, а також обговорили зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня у Ватикані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Крім того, Рубіо та Леммі торкнулись теми переговорів між США, Францією, Німеччиною та Україною, які відбулися 22 квітня в Лондоні під егідою Великої Британії.

"Державний секретар подякував міністру закордонних справ Леммі за роботу Великої Британії з досягнення міцного миру в Україні", – йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Леммі засудив атаку РФ на Київ: "Це не дії людини, яка прагне миру"

Автор: 

Леммі Девід (50) Рубіо Марко (176)


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Конгресмен зі штату Мічіган від Демократичної партії у Палаті представників Сполучених Штатів Шрі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США https://tsn.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональда Трампа.
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29.04.2025 08:05 Відповісти
Що значить "вніс статті"?
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29.04.2025 08:40 Відповісти
Означає, що мається херньой для підняття іміджу.
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29.04.2025 08:47 Відповісти
Що то за новояз "міцне припиненння вогню"? Припинення є цілковитим, сталим, тимчасовим, або ніяким.
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29.04.2025 08:22 Відповісти
Шо, не розумієш?
"потужний план перемоги" потребує саме "міцного припинення вогню"!
Та ще додай сюди прищавих цензоровських копіпастерів що двох слів не здатні зв'язати...
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29.04.2025 09:08 Відповісти
То не цензорівські. 😊 То лексикч ******** "великих" політичних діячів. Цензорівські просто не редактують. І правильно роблять - читачі мають знати інтелектуальний рівень тих, хто ними рулить, щоб не дивуватись, чому вони в дупі.
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29.04.2025 09:13 Відповісти
не захищай прищавих...
(при повазі до Бутусова) але штат прищавих копіпастерів, думаю нав'язаних йому...
Вони навіть не читають те що пишуть...
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29.04.2025 09:18 Відповісти
"Міцне припинення війни" це коли тому хто її почав надавали по ї'балу, а не видали приз...
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29.04.2025 08:43 Відповісти
 
 