Рубіо телефоном поговорив з главою МЗС Британії Леммі про поточні зусилля щодо забезпечення та підтримки міцного припинення війни між Росією та Україною
Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Говорили про ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України, а також обговорили зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня у Ватикані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.
Крім того, Рубіо та Леммі торкнулись теми переговорів між США, Францією, Німеччиною та Україною, які відбулися 22 квітня в Лондоні під егідою Великої Британії.
"Державний секретар подякував міністру закордонних справ Леммі за роботу Великої Британії з досягнення міцного миру в Україні", – йдеться в заяві.
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"потужний план перемоги" потребує саме "міцного припинення вогню"!
Та ще додай сюди прищавих цензоровських копіпастерів що двох слів не здатні зв'язати...
(при повазі до Бутусова) але штат прищавих копіпастерів, думаю нав'язаних йому...
Вони навіть не читають те що пишуть...