Леммі після розмови з Венсом: Світу вривається терпець через дії Путіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У розмові з Джей Ді Венсом сьогодні ми підтвердили наше спільне бажання покласти край варварському вторгненню Росії в Україну, а також нашу прихильність до тривалого миру", - наголосив Леммі.

Глава британського МЗС зауважив, що кремлівський диктатор Володимир Путін "досить довго гальмував і перешкоджав переговорам" про припинення війни в Україні.

"Світу вривається терпець", - додав Леммі.

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