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Леммі після розмови з Венсом: Світу вривається терпець через дії Путіна

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У розмові з Джей Ді Венсом сьогодні ми підтвердили наше спільне бажання покласти край варварському вторгненню Росії в Україну, а також нашу прихильність до тривалого миру", - наголосив Леммі.

Глава британського МЗС зауважив, що кремлівський диктатор Володимир Путін "досить довго гальмував і перешкоджав переговорам" про припинення війни в Україні.

"Світу вривається терпець", - додав Леммі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо телефоном поговорив з главою МЗС Британії Леммі про поточні зусилля щодо забезпечення та підтримки міцного припинення війни між Росією та Україною

Автор: 

путін володимир (23860) Леммі Девід (51) війна в Україні (4102) Джей Ді Венс (93)


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Топ коментарі
+2
Бьіли в ЮАР но их пох...рили всех.
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02.05.2025 21:30
+2
Такий терпець вривається, що тупнуть ніжкою і куплять у путіна ще нафти з газом.
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02.05.2025 21:32
+1
Невже всі політики мега краін так бояться кремлівського
вишкрабка і воєнного злочинця ,
що бояться його зупинити ??
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02.05.2025 21:20
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и чо, и чо?
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02.05.2025 21:17 Відповісти
Невже всі політики мега краін так бояться кремлівського
вишкрабка і воєнного злочинця ,
що бояться його зупинити ??
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02.05.2025 21:20 Відповісти
На жаль це так . Вони бояться конкретно не вишкребка , а кацапської ядерної зброї . Вона паралізує волю Заходу .
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02.05.2025 21:49 Відповісти
я не расист, однако я не видел ни одного белого министра в странах африканского континента.
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02.05.2025 21:23 Відповісти
Бьіли в ЮАР но их пох...рили всех.
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02.05.2025 21:30 Відповісти
Може тому, що там майже немає білих, а ті що є то якийсь white trash?
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02.05.2025 22:03 Відповісти
Такий терпець вривається, що тупнуть ніжкою і куплять у путіна ще нафти з газом.
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02.05.2025 21:32 Відповісти
Сцикуни базікають...
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02.05.2025 21:34 Відповісти
Ух як потужнічає ! Зараз ух як цьому Леммі уаірветься терпець і він як ...

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02.05.2025 21:35 Відповісти
"вривається терпець"? Знову зав'яжіть.
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02.05.2025 21:51 Відповісти
Кацапські боти напряглися у коментарях)
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02.05.2025 22:04 Відповісти
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02.05.2025 22:08 Відповісти
 
 