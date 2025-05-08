Сікорський представив партнерам документ про довготривалу підтримку ЄС для України

Під час зустрічі міністрів країн Скандинавії, Балтії та Веймарського трикутника на острові Борнгольм було розроблено документ про те, як ЄС може підтримати Україну в довгостроковій перспективі, який був представлений усім міністрам під час неформальної зустрічі у Варшаві.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів під час спільної пресконференції у Варшаві з високою представницею ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Сікорського, під час сьогоднішньої зустрічі у Варшаві він поділився з усіма колегами документом, який було підготовлено під час нещодавньої зустрічі міністрів на острові Борнгольм.

"Оскільки ситуація дуже мінлива, ми не знаємо, як може виглядати відмова США від участі в переговорах. Ми подумали, що для України було б корисно підготувати список того, що ми можемо зробити", - наголосив польський дипломат.

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Він додав, що представлятиме документ як власну ініціативу, яка отримала загальну підтримку.

За його словами, в документі йдеться про те, "що Європа, найімовірніше, зробить для України не лише цього чи наступного року, але й на тривалу перспективу".

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