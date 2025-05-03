Зеленський анонсував нові санкції проти соратників Росії та нову допомогу Україні: Продовжуємо зміцнювати нашу оборону. ВIДЕО

Україна найближчим часом очікує на оборонні пакети та рішення щодо подальшої співпраці з ключовими країнами.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави також розповів, що Україна готує нові санкції, зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину обмежень.

"Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій", - розповів він.

Також Зеленський наголосив, що Україна очікує на вагомі оборонні пакети.

"І продовжуємо зміцнювати нашу оборону: очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови", - сказав очільник держави.

Окрім цього, президент заявив, що Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків.

"Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли", - додав Зеленський.

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