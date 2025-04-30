Зеленський анонсував нові зустрічі та перемовини з пріоритетом на безпеці. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі та перемовини щодо безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет.
Говорив сьогодні з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України.
Звісно, говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного і на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну", - сказав Зеленський.
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