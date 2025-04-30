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Новини Відео Звернення Зеленського
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Зеленський анонсував нові зустрічі та перемовини з пріоритетом на безпеці. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі та перемовини щодо безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет.

Говорив сьогодні з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України.

Звісно, говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного і на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23913) звернення (606)


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Топ коментарі
+9
Імітація бурної діяльнлсті
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30.04.2025 21:40
+6
Ага!
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30.04.2025 21:48
+4
Були потужні угоди безпекові, будуть найпотужніші?
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30.04.2025 21:50
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30.04.2025 21:40 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮
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30.04.2025 21:41 Відповісти
бункерний хробак розуміє тільки силу й міць ЗСУ.
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30.04.2025 21:42 Відповісти
сила й міць коли є зброя .зброї немає
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30.04.2025 21:49 Відповісти
Зброї нема, бо потужно-незламний лідор ********** позакривав всі оборонні програми ще в серпні 2019, а гроші відправив на асфальт і на підвищення смарагдовості світлофорів.
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30.04.2025 21:53 Відповісти
Ну так українці були не проти асфальту та закриття оборонки. партнери пісю з маком надали а не допомогу для перемоги. так що про силу і міць питання неоднозначне та складне
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30.04.2025 22:04 Відповісти
Ага!
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30.04.2025 21:48 Відповісти
Були потужні угоди безпекові, будуть найпотужніші?
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30.04.2025 21:50 Відповісти
Мабуть, не отакі, по 9 хвилин, з отим старим, рудоЧубенком у Римі??
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30.04.2025 21:50 Відповісти
Замість поїздки до Люксембургу краще би ракетні програми розблокував і дозволив завдавати удари у відповідь по ворогу.
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30.04.2025 21:51 Відповісти
На фейсбуке смотрю видео с зелёным 6000 лайков и 100 дизлайков. Ботоферма работает. И пох на бракованные мины, и пох на миллион украинцев. Как же вы этого просроченного ещё признаете? Диктатор который устроил геноцид
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30.04.2025 21:54 Відповісти
Знову будуть відпочинкові турне Європою?
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30.04.2025 21:57 Відповісти
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30.04.2025 21:58 Відповісти
ЗЕлупа, ти свої 28 "безпекових угод" ***** покажи, які ти їздив цілий 2024 рік по світу підписував та піарився, може ***** всереться від страху від такої потужної незламності...
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30.04.2025 21:59 Відповісти
А де ж формула перемоги,горе верховний голокомандувач?
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30.04.2025 22:13 Відповісти
Зеленський: "Потужне ніх#я шоу має тривати!"
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30.04.2025 22:55 Відповісти
 
 