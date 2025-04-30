Зеленський може відвідати Чехію 4 травня, - ЗМІ
У неділю, 4 травня, президент Чехії Петр Павел може прийняти українського колегу Володимира Зеленського, який, ймовірно, прибуде до країни з неоголошеним візитом.
Про це повідомляють чеські ЗМІ Seznam Zprávy та iDNES.cz, інформує Цензор.НЕТ.
В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.
"Президент Петр Павел прийме главу іноземної держави у Празькому граді в неділю вдень, 4 травня. Більш детальна інформація буде опублікована в неділю", - заявили у канцелярії чеського президента.
За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію. Проте наразі це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента Чехії.
iDNES.cz пише, що президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.
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Звісно може я помиляюсь і він щоразу домовляється про щось важливе і конкретне, але.....зі сторони це просто туризм від людини, котрій нудно в Києві.