Зеленський може відвідати Чехію 4 травня, - ЗМІ

У неділю, 4 травня, президент Чехії Петр Павел може прийняти українського колегу Володимира Зеленського, який, ймовірно, прибуде до країни з неоголошеним візитом.

Про це повідомляють чеські ЗМІ Seznam Zprávy та iDNES.cz, інформує Цензор.НЕТ.

В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

"Президент Петр Павел прийме главу іноземної держави у Празькому граді в неділю вдень, 4 травня. Більш детальна інформація буде опублікована в неділю", - заявили у канцелярії чеського президента.

За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію. Проте наразі це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента Чехії.

iDNES.cz пише, що президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.

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