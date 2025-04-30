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Новини Візит Зеленського до Чехії
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Зеленський може відвідати Чехію 4 травня, - ЗМІ

Зеленський може приїхати в Чехію

У неділю, 4 травня, президент Чехії Петр Павел може прийняти українського колегу Володимира Зеленського, який, ймовірно, прибуде до країни з неоголошеним візитом.

Про це повідомляють чеські ЗМІ Seznam Zprávy та iDNES.cz, інформує Цензор.НЕТ.

В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

"Президент Петр Павел прийме главу іноземної держави у Празькому граді в неділю вдень, 4 травня. Більш детальна інформація буде опублікована в неділю", - заявили у канцелярії чеського президента.

За інформацією ЗМІ, це може бути повʼязано з запланованим візитом Зеленського в Чехію. Проте наразі це не підтвердили ані в уряді, ані в офісі президента Чехії.

iDNES.cz пише, що президент України приїде до Праги з першою леді Оленою Зеленською і проведе зустрічі з Павелом, премʼєром Петром Фіалою та главою МЗС Яном Ліпавським.

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Автор: 

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Чехи, заберіть це одоробло собі!!!
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30.04.2025 18:31 Відповісти
Пивка попить ! Скучно стало в Киева
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30.04.2025 18:36 Відповісти
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30.04.2025 18:44 Відповісти
Може буде, може ні - якість новин просто вражає. Так цікаво...
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30.04.2025 18:45 Відповісти
чергове турне Верховної Гниди
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30.04.2025 18:46 Відповісти
4 травня буде масовий приліт від рашки. дуже хочу помилитись.
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30.04.2025 18:46 Відповісти
теж саме хотів написати
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30.04.2025 18:57 Відповісти
Думаю Зеленський вже не може балотуватись на Президента повторно. Адже останні 3 (а скоріше 5+) років від більшість року перебуває за межами України, чим порушує правило проживання кандидатом в Україні. І якщо в 2022-23 роках це було цілком правильно, то його візити в останній рік мають в основному 0 результату, і більше схожі на туристичні поїздки.
Звісно може я помиляюсь і він щоразу домовляється про щось важливе і конкретне, але.....зі сторони це просто туризм від людини, котрій нудно в Києві.
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30.04.2025 18:51 Відповісти
Йой, знову масовані обстріли((((
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30.04.2025 19:23 Відповісти
 
 