Зеленский может посетить Чехию 4 мая, - СМИ
В воскресенье, 4 мая, президент Чехии Петр Павел может принять украинского коллегу Владимира Зеленского, который, вероятно, прибудет в страну с необъявленным визитом.
Об этом сообщают чешские СМИ Seznam Zprávy и iDNES.cz, информирует Цензор.НЕТ.
В офисе Павела публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция - Пражский град - будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.
"Президент Петр Павел примет главу иностранного государства в Пражском граде в воскресенье днем, 4 мая. Более подробная информация будет опубликована в воскресенье", - заявили в канцелярии чешского президента.
По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию. Однако пока это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента Чехии.
iDNES.cz пишет, что президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.
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Звісно може я помиляюсь і він щоразу домовляється про щось важливе і конкретне, але.....зі сторони це просто туризм від людини, котрій нудно в Києві.