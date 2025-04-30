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Новости Визит Зеленского в Чехию
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Зеленский может посетить Чехию 4 мая, - СМИ

Зеленский может приехать в Чехию

В воскресенье, 4 мая, президент Чехии Петр Павел может принять украинского коллегу Владимира Зеленского, который, вероятно, прибудет в страну с необъявленным визитом.

Об этом сообщают чешские СМИ Seznam Zprávy и iDNES.cz, информирует Цензор.НЕТ.

В офисе Павела публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция - Пражский град - будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

"Президент Петр Павел примет главу иностранного государства в Пражском граде в воскресенье днем, 4 мая. Более подробная информация будет опубликована в воскресенье", - заявили в канцелярии чешского президента.

По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию. Однако пока это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента Чехии.

iDNES.cz пишет, что президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.

Также читайте: Некоторые лидеры ЕС не приедут в Украину 9 мая, - Politico

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Чехи, заберіть це одоробло собі!!!
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30.04.2025 18:31 Ответить
Пивка попить ! Скучно стало в Киева
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30.04.2025 18:36 Ответить
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30.04.2025 18:44 Ответить
Може буде, може ні - якість новин просто вражає. Так цікаво...
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30.04.2025 18:45 Ответить
чергове турне Верховної Гниди
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30.04.2025 18:46 Ответить
4 травня буде масовий приліт від рашки. дуже хочу помилитись.
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30.04.2025 18:46 Ответить
теж саме хотів написати
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30.04.2025 18:57 Ответить
Думаю Зеленський вже не може балотуватись на Президента повторно. Адже останні 3 (а скоріше 5+) років від більшість року перебуває за межами України, чим порушує правило проживання кандидатом в Україні. І якщо в 2022-23 роках це було цілком правильно, то його візити в останній рік мають в основному 0 результату, і більше схожі на туристичні поїздки.
Звісно може я помиляюсь і він щоразу домовляється про щось важливе і конкретне, але.....зі сторони це просто туризм від людини, котрій нудно в Києві.
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30.04.2025 18:51 Ответить
Йой, знову масовані обстріли((((
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30.04.2025 19:23 Ответить
В Пар зїздив але навіщо? Зараз в Чехію,ну тут хоч якось можна натягнути мету типа снарядної ініціативи але можно і по відеозвязку
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30.04.2025 19:47 Ответить
 
 