Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит в Киеве как альтернативу военному параду диктатора РФ Путина в Москве. Однако в этот день не все чиновники ЕС планируют приехать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во Францию, чтобы подписать договор о безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер поедет на оборонный саммит в Осло, а новый канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без коллег из других стран.

Зато лидеры ЕС планируют посетить Киев в середине мая. Сейчас пытаются найти подходящий день "в первую или вторую неделю канцлерства [Мерца]", которое должно начаться на следующей неделе.

Однако министры иностранных дел ЕС все еще могут поехать во Львов 9 мая, после неформальной встречи 8 мая в Варшаве.

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Ранее сообщалось, что украинское правительство обратилось к европейским лидерам с приглашением посетить Киев 9 -- в день, когда в Москве традиционно проводится военный парад.

9 мая в России

Напомним, что накануне французское издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 9 мая по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ехать в Россию на 9 мая.

Затем стало известно, что в Москву на 9 мая планируют прибыть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев.