Некоторые лидеры ЕС не приедут в Украину 9 мая, - Politico
Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит в Киеве как альтернативу военному параду диктатора РФ Путина в Москве. Однако в этот день не все чиновники ЕС планируют приехать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Отмечается, что премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во Францию, чтобы подписать договор о безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер поедет на оборонный саммит в Осло, а новый канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без коллег из других стран.
Зато лидеры ЕС планируют посетить Киев в середине мая. Сейчас пытаются найти подходящий день "в первую или вторую неделю канцлерства [Мерца]", которое должно начаться на следующей неделе.
Однако министры иностранных дел ЕС все еще могут поехать во Львов 9 мая, после неформальной встречи 8 мая в Варшаве.
Ранее сообщалось, что украинское правительство обратилось к европейским лидерам с приглашением посетить Киев 9 -- в день, когда в Москве традиционно проводится военный парад.
9 мая в России
Напомним, что накануне французское издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 9 мая по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ехать в Россию на 9 мая.
Затем стало известно, что в Москву на 9 мая планируют прибыть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев.
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Дебільне рішення мавпувати кацапів.
Що таке 9 травня за межами РФ? Дата захоплення Праги маршалом Конєвим?
позлорадствовать?
чи знову вискочить безугла з якоюсь хєрнею, для відволікання чергового пройобу?
бо, думаю, що 10 травня по україні знову полетить багато і страшно.