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Новости 9 мая в Украине
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Некоторые лидеры ЕС не приедут в Украину 9 мая, - Politico

Украина и Великобритания подписали соглашение о займе

Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит в Киеве как альтернативу военному параду диктатора РФ Путина в Москве. Однако в этот день не все чиновники ЕС планируют приехать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во Францию, чтобы подписать договор о безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер поедет на оборонный саммит в Осло, а новый канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без коллег из других стран.

Зато лидеры ЕС планируют посетить Киев в середине мая. Сейчас пытаются найти подходящий день "в первую или вторую неделю канцлерства [Мерца]", которое должно начаться на следующей неделе.

Однако министры иностранных дел ЕС все еще могут поехать во Львов 9 мая, после неформальной встречи 8 мая в Варшаве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел разговор с будущим главой МИД Германии Вадефулем и пригласил в Украину 9 мая

Ранее сообщалось, что украинское правительство обратилось к европейским лидерам с приглашением посетить Киев 9 -- в день, когда в Москве традиционно проводится военный парад.

9 мая в России

Напомним, что накануне французское издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 9 мая по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ехать в Россию на 9 мая.

Затем стало известно, что в Москву на 9 мая планируют прибыть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев.

Автор: 

визит (3085) Туск Дональд (733) Стармер Кир (191) Фридрих Мерц (69)


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Топ комментарии
+13
Не всім до вподоби меншовартісне мавпування убогих совкодрочерів з ОПи.
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29.04.2025 20:05
+12
Просто вже всіх заїпав зесвоєю тупістю
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29.04.2025 20:05
+11
Якого чорта їхать?Щоб що?
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29.04.2025 20:04
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29.04.2025 20:03 Ответить
Якого чорта їхать?Щоб що?
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29.04.2025 20:04 Ответить
Щоб мати відмазку, чому 9 травня не буде удару пи мацковському параду. Типу ми не б'ємо, зоб пуцин не вдарив по саміту.
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29.04.2025 20:35 Ответить
Просто вже всіх заїпав зесвоєю тупістю
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29.04.2025 20:05 Ответить
То не тупість, то підігравання пуцину. Про перемир'я на 9 травня.
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29.04.2025 20:37 Ответить
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29.04.2025 20:05 Ответить
А що случилось дев'ятого травня? Окупація московськими фашистами України і половини Європи? Це ви називаєте святом?
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29.04.2025 20:05 Ответить
Конєв Прагу захопив.
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29.04.2025 20:09 Ответить
Парадокс у мене батько,а потім як зясувалось і тесть отримали медалі "За освобождение Праги".
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29.04.2025 20:45 Ответить
Не всім до вподоби меншовартісне мавпування убогих совкодрочерів з ОПи.
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29.04.2025 20:05 Ответить
До Львова можуть приїхати до "зе" в Київ не хочуть
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29.04.2025 20:05 Ответить
Писали шо до москви делегація з Ізраїлю милиться
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29.04.2025 20:08 Ответить
Україна запросила європейських лідерів 9 травня...

Дебільне рішення мавпувати кацапів.

Що таке 9 травня за межами РФ? Дата захоплення Праги маршалом Конєвим?
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29.04.2025 20:08 Ответить
та тому що в душІ гундосий є справжнім совком і ватніком і для нього "дєвятомай" це свято.
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29.04.2025 20:30 Ответить
Таки да! Шашлики 2022 року не дадуть збрехати.
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29.04.2025 20:38 Ответить
Чого лякатись? Зелька переміріє з Путіним втіхаря підписав.
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29.04.2025 20:12 Ответить
Глупая затея, какой идиот мог придумать такую чушь, чтобы дать возможность рашистам

позлорадствовать?
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29.04.2025 20:15 Ответить
Злякались, курой..би!
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29.04.2025 20:19 Ответить
Просто ЗЄ помилився номером хлопчиків за викликом.
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29.04.2025 20:22 Ответить
А що такого планувало zeчмо 9 травня, шоу побєдобєсія?
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29.04.2025 20:23 Ответить
Тільки ЗЖ люльку за звичкою не у ту дірку тулив бо на фотках її не видно. 😉
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29.04.2025 20:34 Ответить
дуже цікаво почитати послухати викручування позитивних подоляцьких, про небувалий потужний переможний 9мая дідлов на палках у києві, за участю небаченої кількості лідерів галактики.
чи знову вискочить безугла з якоюсь хєрнею, для відволікання чергового пройобу?
бо, думаю, що 10 травня по україні знову полетить багато і страшно.
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29.04.2025 20:25 Ответить
Ну, і на#єра таке потрібно було вигадувати? Щоб вкотре обісратись? Ми точно не вдаримо по красной площади, бо нічим, а от #уйло вдарить - хоч по Києву, хоч по Львову. І європейські лідери це чудово розуміють, тому і не поїдуть. І обломиться нашому потужному совкодрочеру попіаритись - Європа з нами, ми не одні. Виявляється, одні. І голі - крадіть далі
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29.04.2025 20:49 Ответить
 
 