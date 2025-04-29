Сибига провел беседу с будущим главой МИД Германии Вадефулем и пригласил в Украину 9 мая
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о своем первом разговоре с Иоганном Вадефулем, кандидатом на должность главы МИД в будущем правительстве Германии.
Об этом он написал в X, информирует Цензор.НЕТ.
Сибига отметил, что во время беседы поздравил Вадефуля с номинацией и положительно оценил речь лидера ХДС и потенциального канцлера Фридриха Мерца.
По словам Сибиги, он проинформировал собеседника о ситуации на фронте и усилиях Украины для достижения справедливого мира. Глава украинского МИД отметил последовательную поддержку Украины со стороны Вадефуля и подчеркнул, что новое немецкое правительство готово не только сохранить, но и усилить помощь Украине.
Сибига также пригласил Вадефуля в Киев на 9 мая, когда ожидается визит министров иностранных дел стран ЕС после формирования нового правительства Германии.
"Благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и ожидаем тесного сотрудничества с новым правительством для честного мира для Украины, усиления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте", - подытожил он.
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вони тупо підглядають у рашистів , крадуть ідеї
.
тому, тобі, совку пора у відставку за пропаганду совкових цінностей
і, Блин, не забудь квітку мака приколоть до лацкану
чому?
зе!скот ніяк не може з себе малороса видавити?
8 травня ніколи знову!!!
Зараз в її квартиру прилетіла вдячність від кацапів і квартири нема
навіть якщо голову відірве, понесе!
тупі кацапські кури
.
"Міністри закордонних справ європейських країн мають намір відвідати Київ 9 травня. Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі французького телеканалу LCI https://www.tf1info.fr/ повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що також планує приїхати". Джерело: https://censor.net/ua/n3547489