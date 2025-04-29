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Новости 9 мая в Украине
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Сибига провел беседу с будущим главой МИД Германии Вадефулем и пригласил в Украину 9 мая

Андрей, Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о своем первом разговоре с Иоганном Вадефулем, кандидатом на должность главы МИД в будущем правительстве Германии.

Об этом он написал в X, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что во время беседы поздравил Вадефуля с номинацией и положительно оценил речь лидера ХДС и потенциального канцлера Фридриха Мерца.

По словам Сибиги, он проинформировал собеседника о ситуации на фронте и усилиях Украины для достижения справедливого мира. Глава украинского МИД отметил последовательную поддержку Украины со стороны Вадефуля и подчеркнул, что новое немецкое правительство готово не только сохранить, но и усилить помощь Украине.

Сибига также пригласил Вадефуля в Киев на 9 мая, когда ожидается визит министров иностранных дел стран ЕС после формирования нового правительства Германии.

"Благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и ожидаем тесного сотрудничества с новым правительством для честного мира для Украины, усиления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте", - подытожил он.

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Автор: 

Германия (6970) Сибига Андрей (409)


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Топ комментарии
+6
ну, чому, ****, 9 мая ділдов на палках?
чому?
зе!скот ніяк не може з себе малороса видавити?
8 травня ніколи знову!!!
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29.04.2025 15:48
+3
мавпування хутінців це все на що здатний зелібоб
вони тупо підглядають у рашистів , крадуть ідеї
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29.04.2025 15:45
+3
Сибіга, ти ідіот . Уся Европа поминає 8 травня загиблих . А сталин принціпово зробив 9 травня свято ( без поваги до загиблих)
тому, тобі, совку пора у відставку за пропаганду совкових цінностей

і, Блин, не забудь квітку мака приколоть до лацкану
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29.04.2025 15:47
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мавпування хутінців це все на що здатний зелібоб
вони тупо підглядають у рашистів , крадуть ідеї
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29.04.2025 15:45 Ответить
"майскіє шашликі" з кривожжо-рагуля нічим не витравиш

.
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29.04.2025 15:49 Ответить
Режче, режче, Ксюша, треба макати ціх ідіотів. А ще міністр МЗС
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29.04.2025 15:49 Ответить
Сибіга, ти ідіот . Уся Европа поминає 8 травня загиблих . А сталин принціпово зробив 9 травня свято ( без поваги до загиблих)
тому, тобі, совку пора у відставку за пропаганду совкових цінностей

і, Блин, не забудь квітку мака приколоть до лацкану
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29.04.2025 15:47 Ответить
ну, чому, ****, 9 мая ділдов на палках?
чому?
зе!скот ніяк не може з себе малороса видавити?
8 травня ніколи знову!!!
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29.04.2025 15:48 Ответить
В мене є знайомі в Одессі. Років 10 тому вона мені говорила що обовʼязково ходить 9 травня класти квіти до памʼятника
Зараз в її квартиру прилетіла вдячність від кацапів і квартири нема
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29.04.2025 15:52 Ответить
але цвєти все одно понесе.

навіть якщо голову відірве, понесе!
тупі кацапські кури

.
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29.04.2025 16:02 Ответить
Курка і без голови ще довго може бігати
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29.04.2025 16:14 Ответить
Запросив на спільну совкову ностальджи-мастурбацію у вузькому колі ОПи.
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29.04.2025 15:58 Ответить
Чому всі так неуважно читають? Так, на 9-те травня. І на це є причина.
"Міністри закордонних справ європейських країн мають намір відвідати Київ 9 травня. Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі французького телеканалу LCI https://www.tf1info.fr/ повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що також планує приїхати". Джерело: https://censor.net/ua/n3547489
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29.04.2025 16:18 Ответить
 
 