Сибига провел беседу с будущим главой МИД Германии Вадефулем и пригласил в Украину 9 мая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о своем первом разговоре с Иоганном Вадефулем, кандидатом на должность главы МИД в будущем правительстве Германии.

Об этом он написал в X, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что во время беседы поздравил Вадефуля с номинацией и положительно оценил речь лидера ХДС и потенциального канцлера Фридриха Мерца.

По словам Сибиги, он проинформировал собеседника о ситуации на фронте и усилиях Украины для достижения справедливого мира. Глава украинского МИД отметил последовательную поддержку Украины со стороны Вадефуля и подчеркнул, что новое немецкое правительство готово не только сохранить, но и усилить помощь Украине.

Сибига также пригласил Вадефуля в Киев на 9 мая, когда ожидается визит министров иностранных дел стран ЕС после формирования нового правительства Германии.

"Благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и ожидаем тесного сотрудничества с новым правительством для честного мира для Украины, усиления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте", - подытожил он.

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