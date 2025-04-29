Сегодня Совбез ООН соберется на важное заседание по поводу агрессии РФ в Украине, - МИД

Сегодня, 29 апреля 2025 года, в 23.00 по Киеву Совет Безопасности ООН проведет важное заседание, созванное председательством Франции в СБ ООН, относительно российской агрессии против Украины и ее продолжающегося террора против гражданских людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, глава МИД Андрей Сибига выразил благодарность французскому коллеге и другу Жану-Ноэлю Барро за организацию этого заседания и твердую солидарность с Украиной.

"Украина привержена мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, а Россия - нет. Это четкое свидетельство, кто заинтересован в мире, а кто желает продолжать войну", - подчеркнул украинский министр.

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Глава МИД призвал членов Совбеза выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданских людей и занять принципиальную позицию относительно необходимости усиления давления на Москву.

"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна - но не в одиночестве", - подытожил он.