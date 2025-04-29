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Новости Срочное заседание совбеза ООН
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Сегодня Совбез ООН соберется на важное заседание по поводу агрессии РФ в Украине, - МИД

Радбез ООН

Сегодня, 29 апреля 2025 года, в 23.00 по Киеву Совет Безопасности ООН проведет важное заседание, созванное председательством Франции в СБ ООН, относительно российской агрессии против Украины и ее продолжающегося террора против гражданских людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, глава МИД Андрей Сибига выразил благодарность французскому коллеге и другу Жану-Ноэлю Барро за организацию этого заседания и твердую солидарность с Украиной.

"Украина привержена мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, а Россия - нет. Это четкое свидетельство, кто заинтересован в мире, а кто желает продолжать войну", - подчеркнул украинский министр.

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Глава МИД призвал членов Совбеза выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданских людей и занять принципиальную позицию относительно необходимости усиления давления на Москву.

"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна - но не в одиночестве", - подытожил он.

Автор: 

ООН (4173) Совбез ООН (1106) Сибига Андрей (409)


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Топ комментарии
+4
Тільки занадто не потужнічайте.
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29.04.2025 12:09
+3
ООН мені нагадує старий касетний маннітофон, слухати можна але нових касет не має. Так саме з цією організацією з трьох літер.
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29.04.2025 12:14
+1
Подяка Франції!..
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29.04.2025 12:12
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Тільки занадто не потужнічайте.
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29.04.2025 12:09 Ответить
Засідання передбачається "важливе", а отже і "стурбованості" сьогодні будуть особливими 😎
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29.04.2025 12:36 Ответить
Подяка Франції!..
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29.04.2025 12:12 Ответить
ООН мені нагадує старий касетний маннітофон, слухати можна але нових касет не має. Так саме з цією організацією з трьох літер.
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29.04.2025 12:14 Ответить
В радбезі наші закляті "друзі"-параша, китайози і тепер трампони. Результат передбачуваний-будуть нагинати нас далі.
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29.04.2025 12:14 Ответить
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29.04.2025 12:16 Ответить
І що знову ходяче чучало небедзя буде варнякати про якихось нацистів ,а Мельник буде мовчаити ніби ніякого геноциду не відбуваєтся ,а яку позицію займут трампони знову з маргіналами ?
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29.04.2025 12:20 Ответить
заряд стурвованностей скінчився??чи нероби скучили по пустодзвонству??
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29.04.2025 12:24 Ответить
ООН нужно забыть, как дурной сон, это пример большой глупости человечества, которое создало

то, что ещё в зародыше было не живым.
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29.04.2025 12:27 Ответить
І шо? Шоб шо? Стурбуватися стурбованості?
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29.04.2025 12:38 Ответить
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
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29.04.2025 12:46 Ответить
Проблема что это просто собрались и разбежались толку будет НОЛЬ
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29.04.2025 12:56 Ответить
і як стурбуються ух!!!! далі підпишуть папірець, покладуть на стіл...далі небензя залізе на стіл і покладе купу...на цьому засідання оголошено закритим
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29.04.2025 13:31 Ответить
 
 