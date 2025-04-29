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Новини Термінове засідання Радбезу ООН
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Сьогодні Радбез ООН збереться на важливе засідання щодо агресії РФ в Україні, - МЗС

Радбез ООН

Сьогодні, 29 квітня 2025 року, о 23.00 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане головуванням Франції в РБ ООН, щодо російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, глава МЗС Андрій Сибіга висловив вдячність французькому колезі та другові Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та тверду солідарність з Україною.

"Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія - ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну", - наголосив український міністр.

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Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей і зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву.

"Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна — та не на самоті", - підсумував він.

Автор: 

ООН (3354) Радбез ООН (852) Сибіга Андрій (414)


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Топ коментарі
+4
Тільки занадто не потужнічайте.
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29.04.2025 12:09
+3
ООН мені нагадує старий касетний маннітофон, слухати можна але нових касет не має. Так саме з цією організацією з трьох літер.
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29.04.2025 12:14
+1
Подяка Франції!..
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29.04.2025 12:12
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Тільки занадто не потужнічайте.
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29.04.2025 12:09 Відповісти
Засідання передбачається "важливе", а отже і "стурбованості" сьогодні будуть особливими 😎
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29.04.2025 12:36 Відповісти
Подяка Франції!..
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29.04.2025 12:12 Відповісти
ООН мені нагадує старий касетний маннітофон, слухати можна але нових касет не має. Так саме з цією організацією з трьох літер.
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29.04.2025 12:14 Відповісти
В радбезі наші закляті "друзі"-параша, китайози і тепер трампони. Результат передбачуваний-будуть нагинати нас далі.
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29.04.2025 12:14 Відповісти
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29.04.2025 12:16 Відповісти
І що знову ходяче чучало небедзя буде варнякати про якихось нацистів ,а Мельник буде мовчаити ніби ніякого геноциду не відбуваєтся ,а яку позицію займут трампони знову з маргіналами ?
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29.04.2025 12:20 Відповісти
заряд стурвованностей скінчився??чи нероби скучили по пустодзвонству??
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29.04.2025 12:24 Відповісти
ООН нужно забыть, как дурной сон, это пример большой глупости человечества, которое создало

то, что ещё в зародыше было не живым.
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29.04.2025 12:27 Відповісти
І шо? Шоб шо? Стурбуватися стурбованості?
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29.04.2025 12:38 Відповісти
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
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29.04.2025 12:46 Відповісти
Проблема что это просто собрались и разбежались толку будет НОЛЬ
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29.04.2025 12:56 Відповісти
 
 