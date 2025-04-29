Сьогодні Радбез ООН збереться на важливе засідання щодо агресії РФ в Україні, - МЗС

Сьогодні, 29 квітня 2025 року, о 23.00 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане головуванням Франції в РБ ООН, щодо російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, глава МЗС Андрій Сибіга висловив вдячність французькому колезі та другові Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та тверду солідарність з Україною.

"Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія - ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну", - наголосив український міністр.

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Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей і зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву.

"Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна — та не на самоті", - підсумував він.