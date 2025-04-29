Сибіга провів розмову з майбутнім очільником МЗС Німеччини Вадефулем і запросив до України 9 травня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про свою першу розмову з Йоганном Вадефулем, кандидатом на посаду глави МЗС у майбутньому уряді Німеччини.

Про це він написав у X, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що під час бесіди привітав Вадефуля з номінацією та позитивно оцінив промову лідера ХДС і потенційного канцлера Фрідріха Мерца.

За словами Сибіги, він поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та зусилля України для досягнення справедливого миру. Очільник українського МЗС відзначив послідовну підтримку України з боку Вадефуля та наголосив, що новий німецький уряд готовий не лише зберегти, а й посилити допомогу Україні.

Сибіга також запросив Вадефуля до Києва на 9 травня, коли очікується візит міністрів закордонних справ країн ЄС після формування нового уряду Німеччини.

"Вдячні Німеччині за її принципову підтримку та очікуємо тісної співпраці з новим урядом задля чесного миру для України, посилення європейської безпеки і суверенітету та захисту стабільності на нашому континенті", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Радбез ООН збереться на важливе засідання щодо агресії РФ в Україні, - МЗС