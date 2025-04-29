УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12193 відвідувача онлайн
Новини 9 травня в Україні
273 10

Сибіга провів розмову з майбутнім очільником МЗС Німеччини Вадефулем і запросив до України 9 травня

андрій,сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про свою першу розмову з Йоганном Вадефулем, кандидатом на посаду глави МЗС у майбутньому уряді Німеччини.

Про це він написав у X, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що під час бесіди привітав Вадефуля з номінацією та позитивно оцінив промову лідера ХДС і потенційного канцлера Фрідріха Мерца.

За словами Сибіги, він поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та зусилля України для досягнення справедливого миру. Очільник українського МЗС відзначив послідовну підтримку України з боку Вадефуля та наголосив, що новий німецький уряд готовий не лише зберегти, а й посилити допомогу Україні.

Сибіга також запросив Вадефуля до Києва на 9 травня, коли очікується візит міністрів закордонних справ країн ЄС після формування нового уряду Німеччини.

"Вдячні Німеччині за її принципову підтримку та очікуємо тісної співпраці з новим урядом задля чесного миру для України, посилення європейської безпеки і суверенітету та захисту стабільності на нашому континенті", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Радбез ООН збереться на важливе засідання щодо агресії РФ в Україні, - МЗС

Автор: 

Німеччина (7368) Сибіга Андрій (414)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
ну, чому, ****, 9 мая ділдов на палках?
чому?
зе!скот ніяк не може з себе малороса видавити?
8 травня ніколи знову!!!
показати весь коментар
29.04.2025 15:48
+3
мавпування хутінців це все на що здатний зелібоб
вони тупо підглядають у рашистів , крадуть ідеї
показати весь коментар
29.04.2025 15:45
+2
Сибіга, ти ідіот . Уся Европа поминає 8 травня загиблих . А сталин принціпово зробив 9 травня свято ( без поваги до загиблих)
тому, тобі, совку пора у відставку за пропаганду совкових цінностей

і, Блин, не забудь квітку мака приколоть до лацкану
показати весь коментар
29.04.2025 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мавпування хутінців це все на що здатний зелібоб
вони тупо підглядають у рашистів , крадуть ідеї
показати весь коментар
29.04.2025 15:45 Відповісти
"майскіє шашликі" з кривожжо-рагуля нічим не витравиш

.
показати весь коментар
29.04.2025 15:49 Відповісти
Режче, режче, Ксюша, треба макати ціх ідіотів. А ще міністр МЗС
показати весь коментар
29.04.2025 15:49 Відповісти
Сибіга, ти ідіот . Уся Европа поминає 8 травня загиблих . А сталин принціпово зробив 9 травня свято ( без поваги до загиблих)
тому, тобі, совку пора у відставку за пропаганду совкових цінностей

і, Блин, не забудь квітку мака приколоть до лацкану
показати весь коментар
29.04.2025 15:47 Відповісти
ну, чому, ****, 9 мая ділдов на палках?
чому?
зе!скот ніяк не може з себе малороса видавити?
8 травня ніколи знову!!!
показати весь коментар
29.04.2025 15:48 Відповісти
В мене є знайомі в Одессі. Років 10 тому вона мені говорила що обовʼязково ходить 9 травня класти квіти до памʼятника
Зараз в її квартиру прилетіла вдячність від кацапів і квартири нема
показати весь коментар
29.04.2025 15:52 Відповісти
але цвєти все одно понесе.

навіть якщо голову відірве, понесе!
тупі кацапські кури

.
показати весь коментар
29.04.2025 16:02 Відповісти
Курка і без голови ще довго може бігати
показати весь коментар
29.04.2025 16:14 Відповісти
Запросив на спільну совкову ностальджи-мастурбацію у вузькому колі ОПи.
показати весь коментар
29.04.2025 15:58 Відповісти
Чому всі так неуважно читають? Так, на 9-те травня. І на це є причина.
"Міністри закордонних справ європейських країн мають намір відвідати Київ 9 травня. Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі французького телеканалу LCI https://www.tf1info.fr/ повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що також планує приїхати". Джерело: https://censor.net/ua/n3547489
показати весь коментар
29.04.2025 16:18 Відповісти
 
 