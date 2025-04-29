Сибіга провів розмову з майбутнім очільником МЗС Німеччини Вадефулем і запросив до України 9 травня
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про свою першу розмову з Йоганном Вадефулем, кандидатом на посаду глави МЗС у майбутньому уряді Німеччини.
Про це він написав у X, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга зазначив, що під час бесіди привітав Вадефуля з номінацією та позитивно оцінив промову лідера ХДС і потенційного канцлера Фрідріха Мерца.
За словами Сибіги, він поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та зусилля України для досягнення справедливого миру. Очільник українського МЗС відзначив послідовну підтримку України з боку Вадефуля та наголосив, що новий німецький уряд готовий не лише зберегти, а й посилити допомогу Україні.
Сибіга також запросив Вадефуля до Києва на 9 травня, коли очікується візит міністрів закордонних справ країн ЄС після формування нового уряду Німеччини.
"Вдячні Німеччині за її принципову підтримку та очікуємо тісної співпраці з новим урядом задля чесного миру для України, посилення європейської безпеки і суверенітету та захисту стабільності на нашому континенті", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони тупо підглядають у рашистів , крадуть ідеї
.
тому, тобі, совку пора у відставку за пропаганду совкових цінностей
і, Блин, не забудь квітку мака приколоть до лацкану
чому?
зе!скот ніяк не може з себе малороса видавити?
8 травня ніколи знову!!!
Зараз в її квартиру прилетіла вдячність від кацапів і квартири нема
навіть якщо голову відірве, понесе!
тупі кацапські кури
.
"Міністри закордонних справ європейських країн мають намір відвідати Київ 9 травня. Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі французького телеканалу LCI https://www.tf1info.fr/ повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що також планує приїхати". Джерело: https://censor.net/ua/n3547489