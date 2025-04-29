Деякі лідери ЄС не приїдуть до України 9 травня, - Politico
Україна запросила європейських лідерів 9 травня на саміт в Києві як альтернативу військовому параду диктатора РФ Путіна в Москві. Однак у цей день не всі посадовці ЄС планують приїхати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Зазначається, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушить до Франції, щоб підписати договір про безпеку. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер поїде на оборонний саміт до Осло, а новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не хоче їхати без колег з інших країн.
Натомість лідери ЄС планують відвідати Київ в середині травня. Зараз намагаються знайти підходящий день "у перший або другий тиждень канцлерства [Мерца]", яке має розпочатися наступного тижня.
Однак міністри закордонних справ ЄС все ще можуть поїхати до Львова 9 травня, після неформальної зустрічі 8 травня у Варшаві.
Раніше повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 –– у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.
9 травня у Росії
Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.
Потім стало відомо, що до Москви на 9 травня планують прибути самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Таджикистану й Азербайджану Емомалі Рахмон та Ільхам Алієв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На 40 років звільнили чехів від свободи вибору та економічного розвитку.
Так і Болгарію звільнили, у якій німців взагалі не було.
Дебільне рішення мавпувати кацапів.
Що таке 9 травня за межами РФ? Дата захоплення Праги маршалом Конєвим?
позлорадствовать?
чи знову вискочить безугла з якоюсь хєрнею, для відволікання чергового пройобу?
бо, думаю, що 10 травня по україні знову полетить багато і страшно.
А які ж все ж таки приїдуть? Деякі не приїдуть. А деякі приїдуть?