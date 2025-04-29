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Новини 9 травня в Україні
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Деякі лідери ЄС не приїдуть до України 9 травня, - Politico

Україна та Британія підписали угоду про позику

Україна запросила європейських лідерів 9 травня на саміт в Києві як альтернативу військовому параду диктатора РФ Путіна в Москві. Однак у цей день не всі посадовці ЄС планують приїхати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушить до Франції, щоб підписати договір про безпеку. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер поїде на оборонний саміт до Осло, а новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не хоче їхати без колег з інших країн.

Натомість лідери ЄС планують відвідати Київ в середині травня. Зараз намагаються знайти підходящий день "у перший або другий тиждень канцлерства [Мерца]", яке має розпочатися наступного тижня.

Однак міністри закордонних справ ЄС все ще можуть поїхати до Львова 9 травня, після неформальної зустрічі 8 травня у Варшаві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга провів розмову з майбутнім очільником МЗС Німеччини Вадефулем і запросив до України 9 травня

Раніше повідомлялося, що український уряд звернувся до європейських лідерів із запрошенням відвідати Київ 9 –– у день, коли в Москві традиційно проводиться військовий парад.

9 травня у Росії

Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.

Потім стало відомо, що до Москви на 9 травня планують прибути самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Таджикистану й Азербайджану Емомалі Рахмон та Ільхам Алієв.

Автор: 

візит (1588) Туск Дональд (514) Стармер Кір (193) Мерц Фрідріх (71)


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Топ коментарі
+22
Просто вже всіх заїпав зесвоєю тупістю
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29.04.2025 20:05
+18
Не всім до вподоби меншовартісне мавпування убогих совкодрочерів з ОПи.
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29.04.2025 20:05
+17
Якого чорта їхать?Щоб що?
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29.04.2025 20:04
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29.04.2025 20:03 Відповісти
Якого чорта їхать?Щоб що?
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29.04.2025 20:04 Відповісти
Щоб мати відмазку, чому 9 травня не буде удару пи мацковському параду. Типу ми не б'ємо, зоб пуцин не вдарив по саміту.
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29.04.2025 20:35 Відповісти
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29.04.2025 21:03 Відповісти
Просто вже всіх заїпав зесвоєю тупістю
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29.04.2025 20:05 Відповісти
То не тупість, то підігравання пуцину. Про перемир'я на 9 травня.
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29.04.2025 20:37 Відповісти
Так,і тому ми приречені
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29.04.2025 21:13 Відповісти
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29.04.2025 20:05 Відповісти
А що случилось дев'ятого травня? Окупація московськими фашистами України і половини Європи? Це ви називаєте святом?
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29.04.2025 20:05 Відповісти
Конєв Прагу захопив.
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29.04.2025 20:09 Відповісти
Парадокс у мене батько,а потім як зясувалось і тесть отримали медалі "За освобождение Праги".
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29.04.2025 20:45 Відповісти
Ага.
На 40 років звільнили чехів від свободи вибору та економічного розвитку.
Так і Болгарію звільнили, у якій німців взагалі не було.
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29.04.2025 21:16 Відповісти
Не всім до вподоби меншовартісне мавпування убогих совкодрочерів з ОПи.
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29.04.2025 20:05 Відповісти
До Львова можуть приїхати до "зе" в Київ не хочуть
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29.04.2025 20:05 Відповісти
Писали шо до москви делегація з Ізраїлю милиться
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29.04.2025 20:08 Відповісти
Україна запросила європейських лідерів 9 травня...

Дебільне рішення мавпувати кацапів.

Що таке 9 травня за межами РФ? Дата захоплення Праги маршалом Конєвим?
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29.04.2025 20:08 Відповісти
та тому що в душІ гундосий є справжнім совком і ватніком і для нього "дєвятомай" це свято.
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29.04.2025 20:30 Відповісти
Таки да! Шашлики 2022 року не дадуть збрехати.
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29.04.2025 20:38 Відповісти
Чого лякатись? Зелька переміріє з Путіним втіхаря підписав.
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29.04.2025 20:12 Відповісти
Глупая затея, какой идиот мог придумать такую чушь, чтобы дать возможность рашистам

позлорадствовать?
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29.04.2025 20:15 Відповісти
Злякались, курой..би!
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29.04.2025 20:19 Відповісти
Просто ЗЄ помилився номером хлопчиків за викликом.
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29.04.2025 20:22 Відповісти
А що такого планувало zeчмо 9 травня, шоу побєдобєсія?
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29.04.2025 20:23 Відповісти
Тільки ЗЖ люльку за звичкою не у ту дірку тулив бо на фотках її не видно. 😉
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29.04.2025 20:34 Відповісти
дуже цікаво почитати послухати викручування позитивних подоляцьких, про небувалий потужний переможний 9мая дідлов на палках у києві, за участю небаченої кількості лідерів галактики.
чи знову вискочить безугла з якоюсь хєрнею, для відволікання чергового пройобу?
бо, думаю, що 10 травня по україні знову полетить багато і страшно.
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29.04.2025 20:25 Відповісти
Ну, і на#єра таке потрібно було вигадувати? Щоб вкотре обісратись? Ми точно не вдаримо по красной площади, бо нічим, а от #уйло вдарить - хоч по Києву, хоч по Львову. І європейські лідери це чудово розуміють, тому і не поїдуть. І обломиться нашому потужному совкодрочеру попіаритись - Європа з нами, ми не одні. Виявляється, одні. І голі - крадіть далі
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29.04.2025 20:49 Відповісти
В країні іде війна а клоун запрошує на шашлики. Хворе на всю голову, це вже не виліковне.
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29.04.2025 21:01 Відповісти
Деякі лідери ЄС не приїдуть до України 9 травня Джерело: https://censor.net/ua/n3549505
А які ж все ж таки приїдуть? Деякі не приїдуть. А деякі приїдуть?
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29.04.2025 21:01 Відповісти
Тупості безтолкового ішака немає меж. Тому і запросив, бо бидло тупориле.
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29.04.2025 21:35 Відповісти
 
 