Зеленский анонсировал новые встречи и переговоры с приоритетом на безопасности. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые встречи и переговоры по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами - дипломатической работы прежде всего. Готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность - это главный приоритет.

Говорил сегодня с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга. Прежде всего о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке. Хочу поблагодарить за поддержку Украины.

Конечно, говорили о дипломатии, о необходимости полного прекращения огня, безусловного и на достаточный период - минимум на 30 суток. Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", - сказал Зеленский.

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