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Новости Видео Обращение Зеленского
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Зеленский анонсировал новые встречи и переговоры с приоритетом на безопасности. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые встречи и переговоры по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами - дипломатической работы прежде всего. Готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность - это главный приоритет.

Говорил сегодня с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга. Прежде всего о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке. Хочу поблагодарить за поддержку Украины.

Конечно, говорили о дипломатии, о необходимости полного прекращения огня, безусловного и на достаточный период - минимум на 30 суток. Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20444) обращение (750)


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Топ комментарии
+5
Імітація бурної діяльнлсті
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30.04.2025 21:40
+3
Ага!
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30.04.2025 21:48
+2
🤮🤮🤮🤮🤮
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30.04.2025 21:41
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Імітація бурної діяльнлсті
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30.04.2025 21:40 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮
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30.04.2025 21:41 Ответить
бункерний хробак розуміє тільки силу й міць ЗСУ.
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30.04.2025 21:42 Ответить
сила й міць коли є зброя .зброї немає
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30.04.2025 21:49 Ответить
Зброї нема, бо потужно-незламний лідор ********** позакривав всі оборонні програми ще в серпні 2019, а гроші відправив на асфальт і на підвищення смарагдовості світлофорів.
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30.04.2025 21:53 Ответить
Ну так українці були не проти асфальту та закриття оборонки. партнери пісю з маком надали а не допомогу для перемоги. так що про силу і міць питання неоднозначне та складне
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30.04.2025 22:04 Ответить
Ага!
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30.04.2025 21:48 Ответить
Були потужні угоди безпекові, будуть найпотужніші?
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30.04.2025 21:50 Ответить
Мабуть, не отакі, по 9 хвилин, з отим старим, рудоЧубенком у Римі??
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30.04.2025 21:50 Ответить
Замість поїздки до Люксембургу краще би ракетні програми розблокував і дозволив завдавати удари у відповідь по ворогу.
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30.04.2025 21:51 Ответить
На фейсбуке смотрю видео с зелёным 6000 лайков и 100 дизлайков. Ботоферма работает. И пох на бракованные мины, и пох на миллион украинцев. Как же вы этого просроченного ещё признаете? Диктатор который устроил геноцид
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30.04.2025 21:54 Ответить
Знову будуть відпочинкові турне Європою?
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30.04.2025 21:57 Ответить
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30.04.2025 21:58 Ответить
ЗЕлупа, ти свої 28 "безпекових угод" ***** покажи, які ти їздив цілий 2024 рік по світу підписував та піарився, може ***** всереться від страху від такої потужної незламності...
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30.04.2025 21:59 Ответить
 
 