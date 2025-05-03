Зеленский анонсировал новые санкции против соратников России и новую помощь Украине: Продолжаем укреплять нашу оборону. ВИДЕО

Украина в ближайшее время ожидает оборонные пакеты и решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми странами.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства также рассказал, что Украина готовит новые санкции, в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть ограничений.

"Готовим наши санкционные пакеты - в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций", - рассказал он.

Также Зеленский отметил, что Украина ожидает весомые оборонные пакеты.

"И продолжаем укреплять нашу оборону: ожидаем уже вскоре весомые оборонные пакеты для Украины и решение о дальнейшем сотрудничестве - сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления", - сказал глава государства.

Кроме того, президент заявил, что Украина готова как можно быстрее переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам.

"В то же время мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам – к полной тишине, к продолжительной тишине по меньшей мере на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", – добавил Зеленский.

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