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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ Трибунал для Путіна
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Україна та ЄС готові оголосити про створення трибуналу над Путіним та кремлівськими чиновниками, - Каллас

Україна та ЄС мають намір оголосити про створення спеціального суду

Україна та Європейський Союз у п'ятницю, 09 травня оголосять про створення спеціального трибуналу, метою якого буде переслідування кремлівського диктатора Володимира Путіна та інших російських чиновників за організацію вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

"Завтра ми також дамо остаточну політичну згоду на початок створення трибуналу за злочини агресії. Безкарності не буде", – наголосила вона.

Каллас підкреслила, що Росія має відповісти за скоєне, зокрема й ті особи, які розв’язали війну проти України.

Крім того, глава європейської дипломатії заявила, що ті, хто дійсно виступають за мир, не повинні 9 травня стояти поруч із російським диктатором Путіним, який розпочав повномасштабну війну.

"Ті, хто по-справжньому підтримує мир, 9 травня мають бути в Україні, а не в Москві", – підкреслила Каллас.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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Автор: 

Україна (5923) Євросоюз (13472) трибунал (263) Каллас Кая (272)


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Топ коментарі
+6
І що з того? Як дістати? Чи заочно судити будуть? Так їм на те пох...
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09.05.2025 06:58
+5
Це гарна ідея. Трибунал- кінцевий результат злочину.Це"фу" для всіх злочинців.
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09.05.2025 07:08
+4
Без перемоги над московією це марно, тим паче окрім ***** як бачимо вони вільно пересуваються світом і якихось санкцій відчутних не відчувають.
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09.05.2025 07:00
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І що з того? Як дістати? Чи заочно судити будуть? Так їм на те пох...
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09.05.2025 06:58 Відповісти
Це гарна ідея. Трибунал- кінцевий результат злочину.Це"фу" для всіх злочинців.
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09.05.2025 07:08 Відповісти
включают риторику победителей при полном отсутствии пэрэмоги. такая себе ненадёжная позиция....
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09.05.2025 07:16 Відповісти
Трибунал над нюхославами почався в 1993 році, а фюрера сербятини арештували у 2001. Так завжди буває.
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09.05.2025 07:32 Відповісти
Смішне ти. Югославію, яка не мала ЯЗ, героїчно розбомбили всім кодлом.
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09.05.2025 08:07 Відповісти
ЯЗ русні і півнячої кореї щось не дуже ефективно зупиняє українськи удари по росії. Мабуть воно не для цього.
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09.05.2025 08:12 Відповісти
ЯЗ русні поки що зупиняє китаєць.
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09.05.2025 08:19 Відповісти
ЯЗ зупиняє інше ЯЗ. Це зброя стримування іншої ЯЗ, тому вона нічим нікому ніколи не допомогала і не допоможе проти звичайних бомб, ракет і дронів. А китайцю твоєму посрати на те, що русня у війні використає, вони за русню, а не за нас.
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09.05.2025 08:22 Відповісти
Китаєць не дозволяє куйлу засирати свої землі.
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09.05.2025 08:28 Відповісти
Необовʼязково лупити з ЯЗ саме по Сибіру...
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09.05.2025 08:38 Відповісти
Який Сибір? Літій на Донбасі китайці будуть добувати.
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09.05.2025 08:43 Відповісти
Ну хай добувають. Головне не кажіть їм, що на Донбасі нема ніякого літія...

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09.05.2025 09:01 Відповісти
Звісно, нема. Нічого взагалі нема...
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09.05.2025 09:06 Відповісти
Китайський інтерес в вашому сибіру, киця. Що є в Донбасі (в Донецькому басейні, а не на його поверхні) я вище скинула. Можеш погуглити тепер що китаєць буде розробляти у вас в Сибіру, там значно посмачніше і дешевше доставка.
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09.05.2025 09:08 Відповісти
Твої всі теорії зовсім далекі від реальності. Ти як мале дитя.
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09.05.2025 09:10 Відповісти
В мене інфографіка фактів, а не теорії, кицюня.
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09.05.2025 09:11 Відповісти
Яка інфографіка? Невже ти справді віриш, що в мережу тобі викладуть щось реальне? Пора вже б подорослішати...
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09.05.2025 09:14 Відповісти
Без перемоги над московією це марно, тим паче окрім ***** як бачимо вони вільно пересуваються світом і якихось санкцій відчутних не відчувають.
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09.05.2025 07:00 Відповісти
***** вільно пересувається хіба що монголією
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09.05.2025 07:34 Відповісти
"...готові оголосити" - то якийсь жарт? І ніби не перше квітня...
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09.05.2025 07:12 Відповісти
А ху?ло оголосить створення трибуналу над очільниками України та ЄС. Чи вже?
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09.05.2025 07:25 Відповісти
Воно у міжнародному розшуку, киця.
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09.05.2025 07:40 Відповісти
І що?
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09.05.2025 08:09 Відповісти
І всьо. Оголошувалка в нього зза цього обвисла на півшосту.
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09.05.2025 08:13 Відповісти
Там договірняк. На урядовий квартал і елітні райони нічого ніколи не прилітало. І навряд чи прилетить.
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09.05.2025 08:21 Відповісти
В Києві взагалі дуже рідко щось прилітає туди, куди кацапи ціляться, бо збивають в більшості випадків.
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09.05.2025 08:24 Відповісти
Ага...
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09.05.2025 08:29 Відповісти
Ну згодна, є невеличкий договорнячок. ***** ваше не бʼє ядерною зброєю, а за це ЗСУ йому по 1000+ ******* на добу кобзонить.
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09.05.2025 08:37 Відповісти
А скільки гине українців?
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09.05.2025 08:40 Відповісти
Ну рахуй: 1000+ ******* на добу, це з пораненими. Якщо брати саме загиблих, то десь 200-300 ******* на добу. Відповідно українців гине десь 50-100 на добу. Якось так.
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09.05.2025 08:43 Відповісти
Ти до цих пір віриш в тєлємарахвоновську маячню?
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09.05.2025 08:45 Відповісти
Це моя власна аналітика по OSINT даним. Яка по телемарафону йде маячня, знають тут тільки кацапські іпсята, бо їм по роботі треба ворожу пропаганду дивитись, щоб під неї свої методички підлаштовувати. Реальні українські дописувачі Цензора в опозиції до влади "95 квартала" і не дивляться ніякі "тєлємарахфони". В Україні не настільки люди дивляться телевізійний ефір, як в вашій кацапії.
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09.05.2025 08:55 Відповісти
Зрозуміло. Від реальності ти зовсім далека.
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09.05.2025 09:00 Відповісти
Від вашої іпсячої реальністі майже весь світ далекий.
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09.05.2025 09:12 Відповісти
"Майже весь світ" вже давно не говорить про перемогу України, якщо ти помітила. Бо дійсно знає реальність. На відміну від вас, "побєдунів".
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09.05.2025 09:16 Відповісти
Щось ти хамиш, істото. Отже, навіщо тоді вони пообісцяли оголосити створення трибуналу, коли "воно вже ї так у міжнародному розшуку"? Повторюю, бо ти, схоже, не зрозуміла: так само Ху?ло оголосить трибунал, про який я вказав. Підтримають китай, азербайджан, орбан, фіцо, вучич та Куба. Що тобі незрозуміло?
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09.05.2025 08:39 Відповісти
Україна і ЕС СТВОРИЛИ ТРИБУНАЛ проти вбивці , які вбивають тих, що говорять українською мовою , а якийсь сраний футбольний сайт в Україні ДОСІ ПРАЦЮЄ НА РОСІЙСЬКОЙ МОВІ і нема переклада.
я просто офігела від такого нахабства ‼️‼️‼️
Куди дивиться служба мовного обмундсмена ?
даю ссилку НА ЦЕЙ ПОЗОР
https://fanday.net
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09.05.2025 07:33 Відповісти
В Україні ніхто не знає про сайт, який ти тут рекламуєш.
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09.05.2025 07:39 Відповісти
Так Ви йому напишіть, маю сумнів - що він цензор читає
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09.05.2025 07:43 Відповісти
там є пімпочка UK
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09.05.2025 08:54 Відповісти
Підтримую ! Нехай живуть із знанням того, що вони всі злочинці. Їх очікує доля Мілошевича.
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09.05.2025 07:42 Відповісти
Спецтрибунал - Гаага шо вже не діє?
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09.05.2025 07:47 Відповісти
В Гаазі карний суд над окремими персонажами, а це міжнародний трибунал по злочинам росії, як держави, яка не входить в МКС.
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09.05.2025 07:57 Відповісти
Трамп подав в розшук Хана - бо той наїзжав на очільника Ізраїлю - це вже не суди а якась вистава
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09.05.2025 08:15 Відповісти
нікого рудий клоун в розшук не подавав, він йому заборонив вʼїзд в США.
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09.05.2025 08:25 Відповісти
Добре! - коли в"їде в США - його візьмуть під білі руки?
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09.05.2025 08:28 Відповісти
Не знаю, зараз в основному виїжджають з США. Найвирогідніше, що коли він вʼїде в США, рудий буде мило в своєму алькатрасі думати як кращє підняти.
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09.05.2025 08:35 Відповісти
От і я не знаю - югославів затягнули в Гаагу бо їх можна було пощупати а з кацапами такі фокуси не пройдуть - тай Трамп до них горнеться
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09.05.2025 08:42 Відповісти
По нюхославії був такий самий спецтрибунал, як буде по росії. Хоч він територіально і проходив в Гаазі, це був не МКС. Між початком спецтрибуналу ICTY і появою можливості "пощупати" пройшло вісім років. Все щє попереду.
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09.05.2025 08:48 Відповісти
А закон Савченко на пуйла розповсюджується?
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09.05.2025 08:10 Відповісти
Запроси нову методичку, чмоня. Вже вісім років як скасований закон савченко, щє до обрання лідора.
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09.05.2025 08:27 Відповісти
Більш дурнувате питання важко придумати.

Закона Савченко давно не існує, до речі.
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09.05.2025 08:27 Відповісти
Ольгінцям не оновили шпаргалки
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09.05.2025 08:34 Відповісти
Перше, що зробить Росія в разі пред'явлення юридичних претензій за юридичною участю Зеленського - це заява, про те, що РФ не визнає юридичних претензій громадянина РФ Зеленського Володимира, до президента РФ Путіна Володимира, поданих в іноземній юрисдикції і пред'явить відповідні документи. А подальший розвиток залежить від позиції США. Хроніка "Кейс Зеленського" - дипломатія шантажу. https://t.co/40yCTapQ9V https://2019timeze.medium.com/кейс-зеленськоA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83-949affafbd4c
тому Зеленський зробить все можливе і неможливе, щоб ці дії ніколи реально не були введені в юридичну площину.
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09.05.2025 08:28 Відповісти
Ви плутаєте юридичну участь держав з юридичною участю Зеленського. Позиція саме США тут ні до чого, погугліть, які держави в нього увійдуть. Він тому і зветься спецтрибунал, бо оскаржування юрисдикції в ньому не передбачено, як наприклад в МКС.
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09.05.2025 08:33 Відповісти
деяких толерантно-вихованих дятлів не прошиєш, що ерефія та *****?
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09.05.2025 08:57 Відповісти
Це кацапський правачок, звідки в нього толерантне виховання?
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09.05.2025 08:59 Відповісти
він давній форумчанин, а я, через монітор рентгеном не відсвічую.
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09.05.2025 09:03 Відповісти
А за вторгнення пуйла у суверенну Грузію йому нічого не буде?
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09.05.2025 08:48 Відповісти
Ні за що нічого не буде. Це лиш бурхлива імітація. Бо реально покарати куйла Захід сциться.
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09.05.2025 09:02 Відповісти
 
 