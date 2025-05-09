Україна та ЄС готові оголосити про створення трибуналу над Путіним та кремлівськими чиновниками, - Каллас

Україна та Європейський Союз у п'ятницю, 09 травня оголосять про створення спеціального трибуналу, метою якого буде переслідування кремлівського диктатора Володимира Путіна та інших російських чиновників за організацію вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

"Завтра ми також дамо остаточну політичну згоду на початок створення трибуналу за злочини агресії. Безкарності не буде", – наголосила вона.

Каллас підкреслила, що Росія має відповісти за скоєне, зокрема й ті особи, які розв’язали війну проти України.

Крім того, глава європейської дипломатії заявила, що ті, хто дійсно виступають за мир, не повинні 9 травня стояти поруч із російським диктатором Путіним, який розпочав повномасштабну війну.

"Ті, хто по-справжньому підтримує мир, 9 травня мають бути в Україні, а не в Москві", – підкреслила Каллас.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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