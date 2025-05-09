Спецтрибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, - глава МИД Люксембурга Беттель

Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины планируют запустить на следующей неделе в Люксембурге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель во время общения с журналистами во Львове.

"Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", - рассказал он.

Относительно того, как можно объяснить отступление США от поддержки трибунала министр отметил, что трибунал является инициативой Совета Европы. Зато Соединенные Штаты не являются членом этой организации и Беттель считает, что это будет "географически сложнее".

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"Я надеюсь, что это будет решено на следующей неделе в Люксембурге, где у нас состоится встреча министров с президентом, и Андрей Сибига приглашен присутствовать там. Также состоится официальное вручение документов для создания этого трибунала", - добавил Беттель.

В то же время на вопрос, повлияет ли это каким-то образом на мирные переговоры, министр отметил, что Путин и сейчас никого не слушает.

"И даже если он будет пойман, он продолжает получать поздравления в некоторых странах, являющихся членами международных организаций, которые мы поддерживаем. Они не выполняют то, что подписали, но окажет ли это давление - это еще вопрос. Важно, чтобы с украинской стороны было больше сил, и это поможет Украине. Совместно мы продолжим работать над этой инициативой, и я надеюсь, что на следующей неделе в Люксембурге будет достигнут прогресс", - отметил он.

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Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.