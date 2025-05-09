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Новости Трибунал для Путина
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Сегодня из Украины будет сигнал Путину: наказание неизбежно, - Сибига

Спецтрибунал для Путина. Заявление Андрея Сибиги

Представить справедливый мир без привлечения к ответственности преступников невозможно.

Об этом он заявил во время брифинга перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"9 мая, с одной стороны, мы совместно отмечаем День Европы, а с другой - в Кремле проходит парад. Путин может считать себя так называемым победителем, но он не имеет права монополизировать победу. Украинский народ - это народ-победитель. Сегодня, кроме других достижений нашей встречи, будет еще один конкретный сигнал: сколько бы ты себя не считал так называемым победителем, наказание неотвратимо!", - подчеркнул министр.

Читайте также: Путин избежал наказания за предыдущие войны: Зеленский призвал поддержать спецтрибунал

Сибига заявил, что сегодня главы МИД стран Евросоюза и Совет Европы дадут политический старт завершению создания Специального трибунала за преступление агрессии. Это поддерживают около 40 стран, которые преданы справедливости.

"Невозможно представить себе справедливый длительный мир без привлечения к ответственности преступников, без справедливости", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31345) россия (95725) трибунал (273) Сибига Андрей (421)


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Топ комментарии
+15
Вы уже обещали "потужну відповідь" 9 мая на рашенские атаки. Лучше бы молчали уже, гельминты.
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09.05.2025 14:34
+7
АХАХХАХАХХАХАХАХ
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09.05.2025 14:33
+6
мені самому вже страшно,ви уявіть що в бункері робиться,кипіш,сльози,поїдання пігулок?!це було потужно,ні.......це було НАДПОТУЖНО до всрачки
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09.05.2025 14:33
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09.05.2025 14:28 Ответить
Це сигнал?
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09.05.2025 14:35 Ответить
АХАХХАХАХХАХАХАХ
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09.05.2025 14:33 Ответить
мені самому вже страшно,ви уявіть що в бункері робиться,кипіш,сльози,поїдання пігулок?!це було потужно,ні.......це було НАДПОТУЖНО до всрачки
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09.05.2025 14:33 Ответить
Сьогодні збудують шибеницю для путіна?
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09.05.2025 14:33 Ответить
Вы уже обещали "потужну відповідь" 9 мая на рашенские атаки. Лучше бы молчали уже, гельминты.
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09.05.2025 14:34 Ответить
генетично хворим параноїдальною шизофренією пофіг всі ці сигнали.
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09.05.2025 14:35 Ответить
**** ...такий розумний аж страшно.
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09.05.2025 14:47 Ответить
Оце потужно!
А ху#ло про ваші потуги хоч дізнається?
Ви лише ганебно прогнулися під кацапське "перемир'я", слимаки.
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09.05.2025 14:49 Ответить
Ракети? Ні. краще!
Саміти, форуми, платформи, робочі групи, сигнали, ноти, заклики, звернення, знаки, консультації, концепції, кроки, підходи, шляхи, плани, проекти, стимулювання, комунікації, ініціативи, меморандуми, діалоги, обговорення, зібрання, фіксації, провадження, підтримка, перемовини, напрацювання....
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09.05.2025 14:49 Ответить
"покарання невідворотне" - Яким чином? Сибіга його викраде?
Доктор Йозеф посміхнувся....
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09.05.2025 14:49 Ответить
Украінці розраховують тільки на сигнал нашої арміі,🙁
а не від зустрічі з міністрами прикордонних справ з
Сибігою , які домовились пронаступні зустрічі і знову будуть домовлятися ,
поки вмирають наші люди 😣
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09.05.2025 14:51 Ответить
кримська платформа.
саміт миру.
безпекові гарантії.
кооперативчік охочих попіздіти.
от хто, ****, генерує цю ідіотію?
який, в сраку, трибунал?
китай, величезними міргаючими червоними буквами, обісцяв всіх вас лєваків толєрастів.
я вже не кажу про обісраного трампа.
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09.05.2025 14:58 Ответить
потужний тисячний гундос?
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09.05.2025 15:10 Ответить
Будет повторный удар по Красной площади?
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09.05.2025 15:13 Ответить
Та дочекайтеся вечірній відосік від янелоха! Там потужності буде ого го! Хейтери невдячні! 😁
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09.05.2025 15:17 Ответить
Самий кращий сигнал, який кацапський фюрер ***** зрозуміе - це приліт безпілотників по мавзолею дідуся членіна на красній площі.
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09.05.2025 15:21 Ответить
Що, мало сьогоднішніх десятків дронів по краснай площадє?
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09.05.2025 15:27 Ответить
Та хоча б по урюрінську, але ж... 🤬
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09.05.2025 15:41 Ответить
 
 