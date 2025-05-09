Сегодня из Украины будет сигнал Путину: наказание неизбежно, - Сибига

Представить справедливый мир без привлечения к ответственности преступников невозможно.

Об этом он заявил во время брифинга перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"9 мая, с одной стороны, мы совместно отмечаем День Европы, а с другой - в Кремле проходит парад. Путин может считать себя так называемым победителем, но он не имеет права монополизировать победу. Украинский народ - это народ-победитель. Сегодня, кроме других достижений нашей встречи, будет еще один конкретный сигнал: сколько бы ты себя не считал так называемым победителем, наказание неотвратимо!", - подчеркнул министр.

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Сибига заявил, что сегодня главы МИД стран Евросоюза и Совет Европы дадут политический старт завершению создания Специального трибунала за преступление агрессии. Это поддерживают около 40 стран, которые преданы справедливости.

"Невозможно представить себе справедливый длительный мир без привлечения к ответственности преступников, без справедливости", - добавил он.

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