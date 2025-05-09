Сегодня из Украины будет сигнал Путину: наказание неизбежно, - Сибига
Представить справедливый мир без привлечения к ответственности преступников невозможно.
Об этом он заявил во время брифинга перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"9 мая, с одной стороны, мы совместно отмечаем День Европы, а с другой - в Кремле проходит парад. Путин может считать себя так называемым победителем, но он не имеет права монополизировать победу. Украинский народ - это народ-победитель. Сегодня, кроме других достижений нашей встречи, будет еще один конкретный сигнал: сколько бы ты себя не считал так называемым победителем, наказание неотвратимо!", - подчеркнул министр.
Сибига заявил, что сегодня главы МИД стран Евросоюза и Совет Европы дадут политический старт завершению создания Специального трибунала за преступление агрессии. Это поддерживают около 40 стран, которые преданы справедливости.
"Невозможно представить себе справедливый длительный мир без привлечения к ответственности преступников, без справедливости", - добавил он.
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А ху#ло про ваші потуги хоч дізнається?
Ви лише ганебно прогнулися під кацапське "перемир'я", слимаки.
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Доктор Йозеф посміхнувся....
а не від зустрічі з міністрами прикордонних справ з
Сибігою , які домовились пронаступні зустрічі і знову будуть домовлятися ,
поки вмирають наші люди 😣
саміт миру.
безпекові гарантії.
кооперативчік охочих попіздіти.
от хто, ****, генерує цю ідіотію?
який, в сраку, трибунал?
китай, величезними міргаючими червоними буквами, обісцяв всіх вас лєваків толєрастів.
я вже не кажу про обісраного трампа.