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Новини Трибунал для Путіна
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Сьогодні з України буде сигнал Путіну: покарання невідворотне, - Сибіга

Спецтрибунал для Путіна. Заява Андрія Сибіги

Уявити справедливий мир без притягнення до відповідальності злочинців неможливо.

Про це він заявив під час брифінгу перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"9 травня, з одного боку, ми спільно відзначаємо День Європи, а з іншого - в Кремлі проходить парад. Путін може вважати себе так званим переможцем, але він не має права монополізувати перемогу. Український народ – це народ-переможець. Сьогодні, крім інших досягнень нашої зустрічі, буде ще один конкретний сигнал: скільки б ти себе не вважав так званим переможцем, покарання невідворотне!", - наголосив міністр.

Читайте також: Путін уникнув покарання за попередні війни: Зеленський закликав підтримати спецтрибунал

Сибіга заявив, що сьогодні глави МЗС країн Євросоюзу та Рада Європи дадуть політичний старт завершенню створення Спеціального трибуналу за злочин агресії. Це підтримують близько 40 країн, які віддані справедливості.

"Неможливо уявити собі справедливий тривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців, без справедливості", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін вперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (23900) росія (65442) трибунал (263) Сибіга Андрій (426)


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Топ коментарі
+15
Вы уже обещали "потужну відповідь" 9 мая на рашенские атаки. Лучше бы молчали уже, гельминты.
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09.05.2025 14:34
+7
АХАХХАХАХХАХАХАХ
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09.05.2025 14:33
+6
мені самому вже страшно,ви уявіть що в бункері робиться,кипіш,сльози,поїдання пігулок?!це було потужно,ні.......це було НАДПОТУЖНО до всрачки
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09.05.2025 14:33
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09.05.2025 14:28 Відповісти
Це сигнал?
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09.05.2025 14:35 Відповісти
АХАХХАХАХХАХАХАХ
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09.05.2025 14:33 Відповісти
мені самому вже страшно,ви уявіть що в бункері робиться,кипіш,сльози,поїдання пігулок?!це було потужно,ні.......це було НАДПОТУЖНО до всрачки
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09.05.2025 14:33 Відповісти
Сьогодні збудують шибеницю для путіна?
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09.05.2025 14:33 Відповісти
Вы уже обещали "потужну відповідь" 9 мая на рашенские атаки. Лучше бы молчали уже, гельминты.
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09.05.2025 14:34 Відповісти
генетично хворим параноїдальною шизофренією пофіг всі ці сигнали.
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09.05.2025 14:35 Відповісти
**** ...такий розумний аж страшно.
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09.05.2025 14:47 Відповісти
Оце потужно!
А ху#ло про ваші потуги хоч дізнається?
Ви лише ганебно прогнулися під кацапське "перемир'я", слимаки.
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09.05.2025 14:49 Відповісти
Ракети? Ні. краще!
Саміти, форуми, платформи, робочі групи, сигнали, ноти, заклики, звернення, знаки, консультації, концепції, кроки, підходи, шляхи, плани, проекти, стимулювання, комунікації, ініціативи, меморандуми, діалоги, обговорення, зібрання, фіксації, провадження, підтримка, перемовини, напрацювання....
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09.05.2025 14:49 Відповісти
"покарання невідворотне" - Яким чином? Сибіга його викраде?
Доктор Йозеф посміхнувся....
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09.05.2025 14:49 Відповісти
Украінці розраховують тільки на сигнал нашої арміі,🙁
а не від зустрічі з міністрами прикордонних справ з
Сибігою , які домовились пронаступні зустрічі і знову будуть домовлятися ,
поки вмирають наші люди 😣
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09.05.2025 14:51 Відповісти
кримська платформа.
саміт миру.
безпекові гарантії.
кооперативчік охочих попіздіти.
от хто, ****, генерує цю ідіотію?
який, в сраку, трибунал?
китай, величезними міргаючими червоними буквами, обісцяв всіх вас лєваків толєрастів.
я вже не кажу про обісраного трампа.
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09.05.2025 14:58 Відповісти
потужний тисячний гундос?
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09.05.2025 15:10 Відповісти
Будет повторный удар по Красной площади?
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09.05.2025 15:13 Відповісти
Та дочекайтеся вечірній відосік від янелоха! Там потужності буде ого го! Хейтери невдячні! 😁
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09.05.2025 15:17 Відповісти
Самий кращий сигнал, який кацапський фюрер ***** зрозуміе - це приліт безпілотників по мавзолею дідуся членіна на красній площі.
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09.05.2025 15:21 Відповісти
Що, мало сьогоднішніх десятків дронів по краснай площадє?
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09.05.2025 15:27 Відповісти
Та хоча б по урюрінську, але ж... 🤬
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09.05.2025 15:41 Відповісти
Потужний сигнал зелебобіка - святкуй, *****, я не заважатиму. Сказав переміріє - піаніст сказав "йесть!"
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09.05.2025 16:05 Відповісти
 
 