Сьогодні з України буде сигнал Путіну: покарання невідворотне, - Сибіга
Уявити справедливий мир без притягнення до відповідальності злочинців неможливо.
Про це він заявив під час брифінгу перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"9 травня, з одного боку, ми спільно відзначаємо День Європи, а з іншого - в Кремлі проходить парад. Путін може вважати себе так званим переможцем, але він не має права монополізувати перемогу. Український народ – це народ-переможець. Сьогодні, крім інших досягнень нашої зустрічі, буде ще один конкретний сигнал: скільки б ти себе не вважав так званим переможцем, покарання невідворотне!", - наголосив міністр.
Сибіга заявив, що сьогодні глави МЗС країн Євросоюзу та Рада Європи дадуть політичний старт завершенню створення Спеціального трибуналу за злочин агресії. Це підтримують близько 40 країн, які віддані справедливості.
"Неможливо уявити собі справедливий тривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців, без справедливості", - додав він.
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А ху#ло про ваші потуги хоч дізнається?
Ви лише ганебно прогнулися під кацапське "перемир'я", слимаки.
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Доктор Йозеф посміхнувся....
а не від зустрічі з міністрами прикордонних справ з
Сибігою , які домовились пронаступні зустрічі і знову будуть домовлятися ,
поки вмирають наші люди 😣
саміт миру.
безпекові гарантії.
кооперативчік охочих попіздіти.
от хто, ****, генерує цю ідіотію?
який, в сраку, трибунал?
китай, величезними міргаючими червоними буквами, обісцяв всіх вас лєваків толєрастів.
я вже не кажу про обісраного трампа.