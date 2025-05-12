Велика Британія скликає глав МЗС ЄС для обговорення підтримки України і європейської безпеки
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 12 травня зустрінеться з колегами з країн ЄС, щоб обговорити підтримку України та зміцнення регіональної оборонної співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з лідерами ЄС, який заплановано на наступний тиждень.
Як повідомили у британському МЗС, глава зовнішньополітичного відомства Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу.
"Ми стоїмо перед моментом, який випадає раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він є екзистенціальним для Європи в цілому", - заявив Леммі.
Повідомляється, що Леммі має намір оголосити нові санкції проти осіб, які підтримують російське вторгнення в Україну. На зустрічі в понеділок він також закликатиме до посилення європейської безпеки.
Нагадаємо, британські фахівці готуються до відновлення авіаційного сполучення з Україною після припинення бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Минулого разу придумали«пекельну санкцію»-назавжди(а може і не назавжди)заборонити іржаві труби «північного потоку»...
Що на цей раз придумають?