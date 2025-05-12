УКР
Велика Британія скликає глав МЗС ЄС для обговорення підтримки України і європейської безпеки

Леммі рзустрінеться з главами МЗС країн ЄС 12 травня

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 12 травня зустрінеться з колегами з країн ЄС, щоб обговорити підтримку України та зміцнення регіональної оборонної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з лідерами ЄС, який заплановано на наступний тиждень.

Як повідомили у британському МЗС, глава зовнішньополітичного відомства Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу.

"Ми стоїмо перед моментом, який випадає раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він є екзистенціальним для Європи в цілому", - заявив Леммі.

Повідомляється, що Леммі має намір оголосити нові санкції проти осіб, які підтримують російське вторгнення в Україну. На зустрічі в понеділок він також закликатиме до посилення європейської безпеки.

Нагадаємо, британські фахівці готуються до відновлення авіаційного сполучення з Україною після припинення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія виступає за створення спецтрибуналу для РФ та підтримуватиме Україну після припинення вогню, - Леммі

безпека (953) Європа (1957) Україна (6035) підтримка (635) Леммі Девід (70)
Що ж ви ще недообговорили досі?
показати весь коментар
12.05.2025 06:23 Відповісти
Блаблалогія
показати весь коментар
12.05.2025 06:26 Відповісти
В романі Оруела, Скотний двір, тварини на фермі захопили владу, оголосили всіх людей ворогами, назначили собі в керівники свиню Наполеона та підняли зелений прапор над фермерським будинком. Закінчилось очікувано, голодом, смертю та розрухою. Написано 80 років тому. Як з України списав. Рекомендую.
показати весь коментар
12.05.2025 06:37 Відповісти
Ой як страшно!
Минулого разу придумали«пекельну санкцію»-назавжди(а може і не назавжди)заборонити іржаві труби «північного потоку»...
Що на цей раз придумають?
показати весь коментар
12.05.2025 08:08 Відповісти
А до этого часу Ви що робили? Слюняві сцикуни!!!
показати весь коментар
12.05.2025 10:26 Відповісти
 
 