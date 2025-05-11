Велика Британія допоможе Україні відновити авіасполучення після припинення вогню, – Стармер

Британські фахівці готуються до відновлення авіаційного сполучення з Україною після припинення бойових дій.

Про це у Києві заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, передає Liga.net.

"Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення польотів в Україну, як тільки буде досягнуто припинення вогню", – сказав він.

За словами Стармера, це потребуватиме часу, але стане важливим кроком для відновлення української економіки, повернення довіри інвесторів і допомоги сім’ям, яких розлучила війна.

"Безпечна Україна, яка процвітає, є тим, чого ми всі так хочемо", – додав очільник британського уряду.

Читайте також: Українська SkyUp відновила регулярні авіарейси. Базується у Кишиневі

Що відомо про можливість відновлення польотів в Україні?

Як повідомлялося, Європейська організація безпеки аеронавігації (Eurocontrol) та "Украерорух" вже розробили сценарії відновлення авіаперельотів в українському повітряному просторі після припинення вогню. А Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

У січні цього року повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Окрім того, найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ. Разом із ним угорський лоукостер Wizz Air також хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з Росією.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Раніше старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, тоді обговорювалися аеропорти "Львів" або "Бориспіль".