Перший аеропорт в Україні відновить роботу вже у січні, Зеленський наполягає на "Борисполі", – страховики

Один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, наразі обговорюється аеропорт "Львів" або "Бориспіль".

Про це старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року, – ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України, – ред.)", – сказав Еллісон.

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим відновив роботу міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус – "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", – зауважив старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він додав, що пасажирські літаки Airbus-320 і Boeing-737 так само, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на $750 млн.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", – сказав Еллісон.

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Раніше джерело агентства Інтерфакс-Україна в уряді також повідомило, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року, наразі влада шукає ефективні страхові механізми. За його словами, президент Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на "Борисполі", оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено "Львів", аеропорт "Бориспіль" до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.

Як повідомлялося, раніше Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.

Marsh McLennan – один з найбільших світових страхових брокерів із штаб-квартирою у Нью-Йорку.

Спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з АСКОТ в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, завдяки якій судна працюють у "морському коридорі" з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.