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Новини
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Перший аеропорт в Україні відновить роботу вже у січні, Зеленський наполягає на "Борисполі", – страховики

зеленський

Один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, наразі обговорюється аеропорт "Львів" або "Бориспіль".

Про це старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року, – ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України, – ред.)", – сказав Еллісон.

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим відновив роботу міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус – "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", – зауважив старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він додав, що пасажирські літаки Airbus-320 і Boeing-737 так само, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на $750 млн.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", – сказав Еллісон.

Читайте також: Садовий прокоментував можливість відновлення роботи аеропорту Львові

Раніше джерело агентства Інтерфакс-Україна в уряді також повідомило, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року, наразі влада шукає ефективні страхові механізми. За його словами, президент Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на "Борисполі", оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено "Львів", аеропорт "Бориспіль" до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.

Як повідомлялося, раніше Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.

Marsh McLennan – один з найбільших світових страхових брокерів із штаб-квартирою у Нью-Йорку.

Спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з АСКОТ в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, завдяки якій судна працюють у "морському коридорі" з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.

Автор: 

аеропорт (1165) Зеленський Володимир (2540) авіасполучення (2507) аеропорт Бориспіль (5)


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Топ коментарі
+32
вава готує потужний варіант втечі, бо на одній машині все не вивезеш
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07.11.2024 15:09 Відповісти
+17
Зараз про це?! Шизофренія якась!
Сумно що таке...
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07.11.2024 16:37 Відповісти
+11
балаболка

Київ від шахедів захістити не може

літаки поміж них вирулювати будуть?
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07.11.2024 16:34 Відповісти
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Вова, давай Минск-3 или Минск-4 и хватит. Ну сколько можно? Скоро в країні крім 5-6 ефективних менеджерів, товстозадих казнокрадів і войовничів дідів з бабами нікого не залишиться
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07.11.2024 14:26 Відповісти
Той рік був шухер махер... тепер цього року лижі намилюють
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07.11.2024 18:16 Відповісти
Набір камікадзе в естрадрілію "Бориспіль" вже оголошено ?
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08.11.2024 23:03 Відповісти
Летять Вова і ... п'ять мєнагів. 😂👍

.
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08.11.2024 23:08 Відповісти
вава готує потужний варіант втечі, бо на одній машині все не вивезеш
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07.11.2024 15:09 Відповісти
шоб все вивести дорогу до Жулян будують...
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07.11.2024 15:28 Відповісти
А що її там не було?))))
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08.11.2024 10:50 Відповісти
Вова їздить по гладенькій

.
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08.11.2024 23:04 Відповісти
З верховної ради до Львова тікать далеченько
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07.11.2024 15:32 Відповісти
и кто куда летит?
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07.11.2024 16:34 Відповісти
В Мюнхен скоріш за все. А ви?
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07.11.2024 17:22 Відповісти
балаболка

Київ від шахедів захістити не може

літаки поміж них вирулювати будуть?
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07.11.2024 16:34 Відповісти
Зараз про це?! Шизофренія якась!
Сумно що таке...
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07.11.2024 16:37 Відповісти
Ви не розумієте. Війна всьо, готуємось до переходу на звичайне життя. 2+2 треба вміти складати.
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07.11.2024 17:23 Відповісти
А ТЦК в аэропортах будут работать ?
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07.11.2024 17:39 Відповісти
малазійський боінг всі вже забули? яка істота при пам*яті буде сідати в літак за дирявому ППО? піар - це херпіду все
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07.11.2024 17:42 Відповісти
Аэропорт нуженчтобы подоговорняку с Путиным он дал чистое небо для того чтобы Зеленые с мешками денег оперативно покинуи территорию Украины. Как это Гавнюковичь сделал
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07.11.2024 22:11 Відповісти
ППО не диряве, а не на 99%.

бо на всі 100% ППО просто НЕ існує
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08.11.2024 23:06 Відповісти
надіюся найвеличнішого там і шльопнуть.
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07.11.2024 18:49 Відповісти
На першому літаку нехай летять Зеленський, Єрмак і уся зелена шайка...
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07.11.2024 19:02 Відповісти
Не летять, а їдуть, і не з України, а у камеру.
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08.11.2024 06:05 Відповісти
Воно реально хворе. Але втекти мріє.
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07.11.2024 19:41 Відповісти
Віталька 1.5 міліардів буде вкладати в асфальт до Жулян. І це зрозуміло, бо треба бабло пиляти. А Вовочка взагалі ********, бо хоче літати з Борисполя. І це вже повна шизофренія. Хоча, якщо розподілити все ППО порівну між Банковою та Борисполем, то Вовочка буде в безпеці, ну а решта українців, кого це взагалі хвилює?
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07.11.2024 19:57 Відповісти
точно віталік буде вкладати а не Шмигаль через держбюджет ?
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07.11.2024 22:43 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩОБ НА ЗАХИСТІ АЕРОПОРТУ СТОЯЛИ ДІЙСНО ПАТРІОТИЧНО НАЛАШТОВАНІ ГРОМАДЯНИ !!! ЯКИ БИ ЗБИЛИ ЛЮБОГО ЗРАДНИКА !) А НЕ ТАКІ ЩО ЯНУКОВИЧА ВИПУСТИЛИ !!!
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07.11.2024 20:08 Відповісти
Не бреши, Януковича якраз у аеропорту Донецька прикордонники і не випустили.
Януковича альфа фсб перевезла в Севастополі на російський корабель.
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07.11.2024 20:14 Відповісти
АЛЕ ПЗРК НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ ВЖЕ ПОКАЗУВАЛИ ПО ТВ !)
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07.11.2024 20:11 Відповісти
Яка мета цього чергового шоу довгоносиків?
Шоу із " планом перемоги" вже всьо,?
Коли вже ці недоумки від шоу бізнесу досхочу накормлять 73 відсотка любітєлєй " поржать"?
Нема куди гроші за страховку літаків викинути, замість закупівлі мін?
Скільки смертей солдатів ще добавиться на то місце де у Зеленьского повинна бути совість?

https://biz.censor.net/comments/locate/3518811/a4cc93d5-2b19-4ac7-b716-5821f354f651
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07.11.2024 20:11 Відповісти
краще хай бавляться у дурниці ніж за держ кошт закупають у наших виробників" міни 9 з 10 яких не спрацьовує.
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07.11.2024 22:45 Відповісти
Та да, для вас, росіян, чи більше піде під хвіст собаці і менше на закупівлю озброєнь у ЗСУ, тим краще.
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07.11.2024 23:01 Відповісти
знову ти за своє, ну смішно же як дитя мале, тобі що скинути посилання на вчорашню новину де боєць скаржиться на "фантастичну" якість наших укроборонпромівських снарядів ?
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07.11.2024 23:07 Відповісти
Яж кажу, вам, росіянам" все за рибу гречка".
Чим менше вас будуть вбивати, тим звісно вам краще.
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07.11.2024 23:13 Відповісти
дурнику тут парашинців банять на раз два, адже адміни добре бачать хто звідки і через що заходить на сайт.
тому твої боти та кацапи яких ти бачиш у кожному 2 юзері, це щось із чимось.
І якщо тобі пофіг що замість снарядів хорошої якості, наші виробники клепають відверте гівно яке небезпечніше для наших хлопців ніж для кацапів, то все з тобою ясно, "українчику" ти наш.
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07.11.2024 23:21 Відповісти
Троль, плювати,що ти там бачиш, чи небачиш, як ти розносиш своє ІПСО, чи не розносиш.
Тебе, росіянина, неоднаразово тут фейсом у власні вторпродукти засовували, ти обтерся і по новій як нічого несталося?
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07.11.2024 23:26 Відповісти
ахахахах іди на путіна клоун,
дивись щоб через 3-4 місяці всі мої пости за які не раз і не два бан прилітав справдились.
Важко вам рожевим поні буде сприймати реальність.
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07.11.2024 23:29 Відповісти
Які " твої пости", бот?
Вас понабирали на ферму " по об'явлєнію", ні креативу і не смішні ні разу.
Такі боти тепер у ведмедчука пішли, одні діскаунтери.
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07.11.2024 23:42 Відповісти
Ох, і про адвоката диявола не забув написати як же без цього, типовий клоун який ставить свої думки-висери вище за інших.
Ти так часто пишеш про ботів, то може ти сам цейво бот падальяка який технічно прикидається та обсерає зелену владу.
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07.11.2024 23:51 Відповісти
Оцео, оцео, троль..
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08.11.2024 00:15 Відповісти
ти що під дурника косиш, не знаєш значення слова "цейво".
напевно ти кацап, точно кацап
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08.11.2024 00:20 Відповісти
€ВАННYй πIЗДУН, уже миллион дронов на "бумаге" выпустил, теперь авиацией занялся.
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07.11.2024 20:37 Відповісти
"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Джерело: https://biz.censor.net/n3518811

остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в ОПі препізедента.
Джерело: https://biz.censor.net/n3518811

ЖмиГаль- ти хто?
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07.11.2024 21:34 Відповісти
Позавчора розказали - є загибла і поранені у м. Бориспіль. Шахеди збивали, уламки падали.
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07.11.2024 21:36 Відповісти
Який перевізник при тямі запустить сюди свої борти??? І хто при розумі сяде у літак??

Реально зелені звалювати вирішили..кацапи просто в той момент проста пєрєстанут стрєлять..
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07.11.2024 21:57 Відповісти
Цікаво як буде працювати аеропорт при повітряній тривозі... чи з кацапами вже ся домовили про "зелений коридор" в певні години доби .
ну або простіше, стамбул2 вже на часі, тікать нада, але у авто чи на потязі то не по багатому
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07.11.2024 22:50 Відповісти
кА-вЕ-Енский дЕБІЛ з Кривавого Рогу!
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07.11.2024 22:50 Відповісти
Зелені нікуди звалювати не будуть. Вони будуть "регентами" НА Україне під «мирний договір». І не треба цих "вологих фантазій" - не чим Ви їм не завадите - Фсьо - вони "зробили" нас, і ні які «хлопці з фронту» нікого не скинуть. А зелені твари будуть продовжувати красти все що тільки можливо.
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07.11.2024 22:52 Відповісти
Семейство Трампа не переносит зелёных. Думаю очень попросят выполнить 103 часть Конституции.
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08.11.2024 09:22 Відповісти
Троль, плювати,що ти там бачиш, чи небачиш, як ти розносиш своє ІПСО, чиине розносиш.
Тебе, росіянина, неоднаразово тут фейсом у власні вторпродукти засовували, ти обтерся і по новій
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07.11.2024 23:25 Відповісти
Які " твої пости", бот?
Вас понабирали на ферму " по об'явлєнію", ні креативу і не смішні ні разу.
Такі боти тепер у ведмедчука пішли, одні діскаунтери.
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07.11.2024 23:41 Відповісти
Він просто читає буквы,що біжуть на суфлері.
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08.11.2024 00:10 Відповісти
президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим відновив роботу міжнародний аеропорт "Бориспіль". Один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року Джерело: https://biz.censor.net/n3518811

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЖЕ ВИЗНАЧИВСЯ З ДАТОЮ ЗДАЧІ УКРАЇНИ, ВСЕ ІНШЕ ДЕТАЛІ.
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08.11.2024 00:11 Відповісти
о! треба думати про закінчення бойових дій до січня,. це - добре. а яка ціна? тисячі життів чи половина України?
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08.11.2024 01:05 Відповісти
перший рейс по традиціі киів - оман
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08.11.2024 06:51 Відповісти
Щоб з'їб@ться було зручніше
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08.11.2024 08:13 Відповісти
вофа !!! терміново звони прем.єру японському нехай виділить нам пілотів камікадзе в аеропорт ..бориспіль.. на ..боінги.. --- банзай вофа банзай
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08.11.2024 08:55 Відповісти
Как можно отправлять и принимать рейсы,если шахеды летают с вечера всю ночь и каждый день-это во первых..
2.Если пропускается время от времени баллистика-пример Охматдет,здание СБУ на Печерске
3.Кого возить,если половина страны не выездные?
4.Они больные,епнутые,или просто вредители???
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08.11.2024 11:33 Відповісти
Наполегливо працюють для себе
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08.11.2024 12:27 Відповісти

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