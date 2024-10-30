Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни

Міністерство розвитку громад та територій представило дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Документ розробили за підтримки Посольства США в Україні спільно з Державіаслужбою, "Украерорухом", Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів, повідомляє пресслужба міністерства.

Дорожню карту представили на заході у Варшаві, який зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Під час заходу заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Крім того, Державіаслужба представила Оцінку ризиків для цивільної авіації, "Украерорух" підготував доповідь про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи.

Про готовність аеропортів розповіли генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації – начальником авіації.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, авіакомпанії AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, Boeing, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші.

Читайте також: Садовий прокоментував можливість відновлення роботи аеропорту Львові

Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зауважив, що це перше обговорення за участі міжнародних експертів.

"Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору... Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план", – наголосив Кулеба.

Своєю чергою економічна радниця Посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила готовність Сполучених Штатів забезпечити експертну та технічну допомогу у цьому питанні.

Як повідомлялося, у лютому цього року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує працювати над відновленням роботи одного з аеропортів, закритих від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

Детальніше про перспективи авіації в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни"