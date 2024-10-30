БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 791 28

Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни

львов,аэропорт

Міністерство розвитку громад та територій представило дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Документ розробили за підтримки Посольства США в Україні спільно з Державіаслужбою, "Украерорухом", Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів, повідомляє пресслужба міністерства.

Дорожню карту представили на заході у Варшаві, який зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Під час заходу заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Крім того, Державіаслужба представила Оцінку ризиків для цивільної авіації, "Украерорух" підготував доповідь про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи.

Про готовність аеропортів розповіли генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації – начальником авіації.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, авіакомпанії AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, Boeing, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші.

Читайте також: Садовий прокоментував можливість відновлення роботи аеропорту Львові

Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зауважив, що це перше обговорення за участі міжнародних експертів.

"Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору... Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план", – наголосив Кулеба.

Своєю чергою економічна радниця Посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила готовність Сполучених Штатів забезпечити експертну та технічну допомогу у цьому питанні.

Як повідомлялося, у лютому цього року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує працювати над відновленням роботи одного з аеропортів, закритих від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

Детальніше про перспективи авіації в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни"

Автор: 

авіація (2290) аеропорт (1168) авіасполучення (2520) Кулеба Олексій (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Потужна потУга чи пОтуга - неважливо.
Уся ця клованська, недолуга вистава триватиме до першого збитого пасажирського літака.
показати весь коментар
30.10.2024 15:31 Відповісти
+5
А готівку в авто вивозити складно та довго!
показати весь коментар
30.10.2024 18:56 Відповісти
+3
Якійсь бред з похмілля, а навіщо ? кому це зараз під час війни потрібно ?
показати весь коментар
30.10.2024 17:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужна потУга чи пОтуга - неважливо.
Уся ця клованська, недолуга вистава триватиме до першого збитого пасажирського літака.
показати весь коментар
30.10.2024 15:31 Відповісти
Самі перші- в Донецьку та Луганську , і побистрому !
показати весь коментар
31.10.2024 00:50 Відповісти
Пропоную щоб першими рейсами подорожували виключно посадовці, так ми будемо впевнені у безпеці польотів під час війни.
показати весь коментар
30.10.2024 15:50 Відповісти
Їх життя безцінні. Та й вони на своїх літають з Молдови - було відео з паркінгу
показати весь коментар
30.10.2024 16:04 Відповісти
Пасажири виступатимуть у ролі камікадзе, особливо коли під час злоту цивільного літака, почненться ракетний обстріл, або наліт шахедів.
показати весь коментар
30.10.2024 16:57 Відповісти
Так. Але пепелац на сході України так швидко до заходу не долетить.
показати весь коментар
31.10.2024 12:15 Відповісти
Навіть швидше долетить, ніж клятий шахед. Не встигните оком кліпнути, як десь на Західних кордонах може ненароком вирости гриб від вибуху такої собі ядрьонної бомбочки. Рашка ж не просто так проводить випробовування нових різновидів ядерки. Все лише починається...
Ось це й стане сигналом до 3-ї світової, а саме її гарячої фази.
показати весь коментар
31.10.2024 14:44 Відповісти
Ядеркою по пасажирському літаку ?
показати весь коментар
31.10.2024 21:52 Відповісти
Ні, ядеркою по якійсь з областей України. Саме це й мається під "пепелац", що долетить до Заходу України. Вони вже давно тактичну ядерку приготували й чекають провокативної сетуації. Особливо бульбаш у своїй беларасії переймається цим, аби про нього не забули, коли запускатимуть тактичні Іскандер-Т. А то всю виставу пропустить. Не буде про що скабєєвій трендітив інтерв'ю.
показати весь коментар
31.10.2024 21:58 Відповісти
Якійсь бред з похмілля, а навіщо ? кому це зараз під час війни потрібно ?
показати весь коментар
30.10.2024 17:33 Відповісти
А готівку в авто вивозити складно та довго!
показати весь коментар
30.10.2024 18:56 Відповісти
це щоб можна було швидко на чартері злиняти з країни коли запахне шухером.
показати весь коментар
30.10.2024 23:12 Відповісти
Економіка. Грошей у країні гори, от люде і будуть платити і літати. Швидше.
показати весь коментар
31.10.2024 12:17 Відповісти
А як в цих районах буде ППО працювати? Ненажруться
показати весь коментар
30.10.2024 17:59 Відповісти
У режимі контролю. Там шаблони різні для військових літаків і цивільних.
показати весь коментар
31.10.2024 12:18 Відповісти
Вологі мрії
показати весь коментар
30.10.2024 19:09 Відповісти
По домам собираются.
показати весь коментар
30.10.2024 20:20 Відповісти
Літачок з баблом вже готується
показати весь коментар
30.10.2024 20:38 Відповісти
тих, хто витрачає час та бюджетні кошти під час війни на таку хєрню - розформувати та мобілізувати на фронт, щоб хоть якась користь була
показати весь коментар
30.10.2024 23:47 Відповісти
Цікаво, а чим 2,5 роки займались пілоти цивільної авіації ?
показати весь коментар
31.10.2024 12:19 Відповісти
ті, хто виїздні, працюють в іноземних компаніях

навіть той же СкайАп під іншою франшизою літає зараз з Літви
показати весь коментар
03.11.2024 13:31 Відповісти
А як здорові чоловіки у призовному віці могли бути виїздними, ще й зі специфічною спеціальністю ? Правда одразу згадуються моряки.

Так, пробіл у знаннях.
показати весь коментар
03.11.2024 19:18 Відповісти
потужно...
показати весь коментар
31.10.2024 00:30 Відповісти
цей уряд не може під час війни визначити головне для країни
показати весь коментар
31.10.2024 10:40 Відповісти
Якійсь сюр. Я так розумію, інше для уряду нецікаво.
показати весь коментар
31.10.2024 10:57 Відповісти
Мабуть Жуляни у Києві, у Львові, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Чернівці можна запускати потихеньку.
показати весь коментар
31.10.2024 12:24 Відповісти
роботу шкіл та лікарень не можна організувати толково через постійні прильоти, а тут цілий аеропорт, мабудь зібралися десь тікати слуги урода.
показати весь коментар
31.10.2024 12:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 