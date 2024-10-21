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Садовий прокоментував можливість відновлення роботи аеропорту Львові

Відкриття аеропорту

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що питання відкриття аеропорту у Львові повинні обговорювати експерти з безпеки, проте хоча б один аеропорт у країні повинен працювати.

Про це Садовий сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Садового, є питання безпеки держави, є питання безпеки людей.

"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах", – зауважив Садовий.

Він додав, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", – зазначив Садовий.

Нагадаємо,торік велося чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів, і Львів розглядався як один із варантів. Зокрема, обговорювалася можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

У лютому цього року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує працювати над відновленням роботи одного з аеропортів, закритих від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

Згодом генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковец заявив, що для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів необхідно 52 млн євро на рік.

Детальніше про перспективи авіації в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни"

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аеропорт (1163) Львів (849) авіасполучення (2504)


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Так так, терміново відновлюйте роботу аеропорту, бо скоро прокурорам з сімейками і личинками треба стартувати за кордон, та й інші корупціонери скоро підтягнуться, лишаться одні маленькі українці з голими сраками біля розбитого корита...
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21.10.2024 20:57 Відповісти

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