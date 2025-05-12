Рубио провел беседу с Мерцем: Цель - положить конец войне в Украине
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел в воскресенье, 11 мая, телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдеп США.
Рубио поздравил Мерца с назначением. Кроме того, собеседники указали на важность двусторонних отношений Германии и США.
"Что касается Украины, они обсудили встречу с участием канцлера, президента Макрона, премьер-министра Стармера, премьер-министра Туска и президента Зеленского в Киеве и нашу общую цель положить конец войне в Украине", - говорится в коммюнике.
Рубио повторил позицию США о том, что для них приоритет - "положить конец боевым действиям и немедленное прекращение огня".
Участники разговора обсудили также конфликт между Индией и Пакистаном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зайвим не буде.
Тепер США ніхто зрозуміти не може.
Головне аби #уйла не турбували!
Бо може бути ескалація.😎🤠🤦♂️