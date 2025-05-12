РУС
Рубио провел беседу с Мерцем: Цель - положить конец войне в Украине

Рубо поговорил с Мерцем

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел в воскресенье, 11 мая, телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдеп США.

Рубио поздравил Мерца с назначением. Кроме того, собеседники указали на важность двусторонних отношений Германии и США.

"Что касается Украины, они обсудили встречу с участием канцлера, президента Макрона, премьер-министра Стармера, премьер-министра Туска и президента Зеленского в Киеве и нашу общую цель положить конец войне в Украине", - говорится в коммюнике.

Рубио повторил позицию США о том, что для них приоритет - "положить конец боевым действиям и немедленное прекращение огня".

Участники разговора обсудили также конфликт между Индией и Пакистаном.

без хреста якось він незвично виглядає.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:34 Ответить
Нагадайте Рубіо, що Німеччина не є стороною конфлікту.
Зайвим не буде.
Тепер США ніхто зрозуміти не може.
Головне аби #уйла не турбували!
Бо може бути ескалація.😎🤠🤦‍♂️
показать весь комментарий
12.05.2025 11:38 Ответить
Наличие у Украины пару сотен F16 и с полтысячи Томагавков приблизили бы мир гораздо быстрее всех разговоров и переговоров.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:58 Ответить
 
 