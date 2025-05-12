Рубио провел беседу с Мерцем: Цель - положить конец войне в Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел в воскресенье, 11 мая, телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдеп США.

Рубио поздравил Мерца с назначением. Кроме того, собеседники указали на важность двусторонних отношений Германии и США.

"Что касается Украины, они обсудили встречу с участием канцлера, президента Макрона, премьер-министра Стармера, премьер-министра Туска и президента Зеленского в Киеве и нашу общую цель положить конец войне в Украине", - говорится в коммюнике.

Рубио повторил позицию США о том, что для них приоритет - "положить конец боевым действиям и немедленное прекращение огня".

Участники разговора обсудили также конфликт между Индией и Пакистаном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио обсудил с Лемми ситуацию в Украине: главным приоритетом остается прекращение боевых действий