УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8250 відвідувачів онлайн
Новини Візит Трампа на Близький Схід
462 2

Трамп і Рубіо цього тижня відвідають Саудівську Аравію й Катар

Трамп та Рубіо вирушать на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо 11-14 травня відвідають Саудівську Аравію та Катар для "зміцнення зв'язків між США та партнерами з країн Перської затоки".

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрічі держсекретаря Рубіо з високопосадовцями сприятимуть пошуку рішень для глобальних і регіональних проблем, розширенню двосторонньої торгівлі й інвестицій, а також підтвердять наші стратегічні партнерства", - йдеться в повідомленні.

Після цього Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина), де 14-16 травня візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО. На ньому обговорюватимуть безпекові пріоритети НАТО та припинення російсько-української війни.

"З огляду на саміт НАТО в Гаазі в червні держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в тому, щоб наші союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО", - додали в Держдепі.

Також читайте: Путін запропонував переговори, щоб поставити під сумнів суверенітет України, - посол Великої Британії у США Мандельсон

Автор: 

Катар (258) Саудівська Аравія (582) США (24064) Трамп Дональд (6896) Рубіо Марко (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неделю назад он обещал перед этой поездкой огласить какие то ОЧЕНЬ большие объявления... или они уже были и я пропустил
показати весь коментар
12.05.2025 11:13 Відповісти
Рубіо - до Саудівської Аравії смоктати арабські члени, а Трамп - до Катару, щоб забрати свій новий Air One 😂
показати весь коментар
12.05.2025 14:30 Відповісти
 
 