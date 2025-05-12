Трамп і Рубіо цього тижня відвідають Саудівську Аравію й Катар

Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо 11-14 травня відвідають Саудівську Аравію та Катар для "зміцнення зв'язків між США та партнерами з країн Перської затоки".

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрічі держсекретаря Рубіо з високопосадовцями сприятимуть пошуку рішень для глобальних і регіональних проблем, розширенню двосторонньої торгівлі й інвестицій, а також підтвердять наші стратегічні партнерства", - йдеться в повідомленні.

Після цього Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина), де 14-16 травня візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО. На ньому обговорюватимуть безпекові пріоритети НАТО та припинення російсько-української війни.

"З огляду на саміт НАТО в Гаазі в червні держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в тому, щоб наші союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО", - додали в Держдепі.

