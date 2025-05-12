РУС
Новости Визит Трампа на Ближний Восток
Трамп и Рубио на этой неделе посетят Саудовскую Аравию и Катар

Трамп и Рубио отправятся на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио 11-14 мая посетят Саудовскую Аравию и Катар для "укрепления связей между США и партнерами из стран Персидского залива".

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширению двусторонней торговли и инвестиций, а также подтвердят наши стратегические партнерства", - говорится в сообщении.

После этого Рубио отправится в Анталию (Турция), где 14-16 мая примет участие в неформальном заседании министров иностранных дел НАТО. На нем будут обсуждать приоритеты безопасности НАТО и прекращение российско-украинской войны.

"Учитывая саммит НАТО в Гааге в июне госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в том, чтобы наши союзники сделали свой справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", - добавили в Госдепе.

Сортировать:
Неделю назад он обещал перед этой поездкой огласить какие то ОЧЕНЬ большие объявления... или они уже были и я пропустил
показать весь комментарий
12.05.2025 11:13 Ответить
Рубіо - до Саудівської Аравії смоктати арабські члени, а Трамп - до Катару, щоб забрати свій новий Air One 😂
показать весь комментарий
12.05.2025 14:30 Ответить
 
 