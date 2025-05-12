Трамп и Рубио на этой неделе посетят Саудовскую Аравию и Катар

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио 11-14 мая посетят Саудовскую Аравию и Катар для "укрепления связей между США и партнерами из стран Персидского залива".

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширению двусторонней торговли и инвестиций, а также подтвердят наши стратегические партнерства", - говорится в сообщении.

После этого Рубио отправится в Анталию (Турция), где 14-16 мая примет участие в неформальном заседании министров иностранных дел НАТО. На нем будут обсуждать приоритеты безопасности НАТО и прекращение российско-украинской войны.

"Учитывая саммит НАТО в Гааге в июне госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в том, чтобы наши союзники сделали свой справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", - добавили в Госдепе.

