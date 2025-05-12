Путин предложил переговоры, чтобы поставить под сомнение суверенитет Украины, – посол Великобритании в США Мандельсон

Российский диктатор Владимир Путин не настроен серьезно на переговоры о прекращении огня в войне России против Украины. Он стремится поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBS заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.

"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", - отметил Мандельсон.

Посол считает предложенную президентом США Дональдом Трампом идею прямых переговоров "конструктивной", но встречные предложения российского диктатора "несерьезными". Он напомнил, что после заявления Путина о встрече в Стамбуле Украину атаковали "российские боеприпасы и беспилотники, которые убивают украинский народ".

"Нам это кажется несерьезным, и мы очень рады, что украинцы приняли это прекращение огня, как просил их сделать президент США. Но правда в том, что похоже, что президент Путин ведет балансировку сил с президентом Трампом, и, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не президент Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США усилить давление на Россию, Мандельсон ответил утвердительно.

"У сенатора Линдси Грэма есть законопроект, и я думаю, что администрация президента США захочет оценить своевременность и целесообразность поддержки этого законопроекта", - сказал он.

