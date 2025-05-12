РУС
Путин предложил переговоры, чтобы поставить под сомнение суверенитет Украины, – посол Великобритании в США Мандельсон

Питер Мандельсон о переговорах Путина и Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин не настроен серьезно на переговоры о прекращении огня в войне России против Украины. Он стремится поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBS заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.

"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", - отметил Мандельсон.

Посол считает предложенную президентом США Дональдом Трампом идею прямых переговоров "конструктивной", но встречные предложения российского диктатора "несерьезными". Он напомнил, что после заявления Путина о встрече в Стамбуле Украину атаковали "российские боеприпасы и беспилотники, которые убивают украинский народ".

"Нам это кажется несерьезным, и мы очень рады, что украинцы приняли это прекращение огня, как просил их сделать президент США. Но правда в том, что похоже, что президент Путин ведет балансировку сил с президентом Трампом, и, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не президент Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США усилить давление на Россию, Мандельсон ответил утвердительно.

"У сенатора Линдси Грэма есть законопроект, и я думаю, что администрация президента США захочет оценить своевременность и целесообразность поддержки этого законопроекта", - сказал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин не проявляет серьезного намерения идти на мирные переговоры относительно Украины, даже при участии США.

Зеленский Владимир (21598) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) переговоры с Россией (1283)
Топ комментарии
+7
***** запропонував переговори, спираючись на те, що у 2022 у Стамбулі вже напідписували ЗЄрмаки.
А саме:
1. Скорочення армії до 85 тис.
2. Припинення західної збройної допомоги.
3. Визнання захоплених територій.
4. Відмова від НАТО.
5. Друга мова російська (привіт всім упоротим, що досі пишуть російською).
6. Відмова України від всіх претензій.

Ще раз.
ЗЄрмаки з цим вже погодилися у 2022.
І, як би ЗЄ не крутився, йому будуть це тикати у пику.
12.05.2025 09:40 Ответить
+5
Всы лижуть дупыту рижому полудурку.
12.05.2025 09:40 Ответить
+5
Трамп з Х-уйлом граютть у свої ігри з Україною. Цього разу, здається, переграли. Х-уйло не припинить (не припинив) з 12 числа обстріли України. і 15-го числа не з'явиться у Туреччині. Трампон так і не дізнається, які умови капітуляції пропонував Україні Х-уйло, але не зможе звинуватити Україну у продовженні війни. Яка гидка істота Трампон, намагається перекласти вину за війну з агресора на жертву, і жертва повинна докладати зусиль, щоб йому це не вдалося, хоч би його трясця вхопила.
12.05.2025 09:56 Ответить
Але ж агрохімія та єрмак не займають дипломатичних посад. Це фількіна грамота. Якщо зєльман це завізує, то однозначно зрада
12.05.2025 10:09 Ответить
А це пофігу. Келлог теж не займає дипломатичних посад. Всього лише радник.
Вони були уповноважені ЗЄзидентом вести перемовини з РФ, а не лахи купляти на стамбульському базарі.
12.05.2025 11:39 Ответить
Більше того, вони не були після цього звільнені і зараз є представниками діючої влади.

Тому ***** буде наполягати на продовженні саме з цьогр моменту, грунтовно вважаючи, що перелічені пункти вже узгоджені і обговоренню не підлягають.

А, якщо ні, то у зриві переговорів винна Україна. Вона агресор і не хоче миру.

От і всі понти ЗЄ...
12.05.2025 11:51 Ответить
правильно...а зеленський 🤡 підтримав ,спонтом взяв ініціативу на себе ...підписати капітуляцію ...
12.05.2025 09:44 Ответить
Я не політик і не експерт, але впевнений що Росія не піде ні наякі переговори щодо заморозки конфлікту до того моменту як не вийде на адміністративні кордони Донбасу. Судячи з сьогоднішніх темпів просування армії РФ, для досягнення подібних цілей, їм необхідно ще роки два як мінімум...........
12.05.2025 10:09 Ответить
І не тількі Донбасу, але і Запорізька, та Херсонська області
12.05.2025 10:24 Ответить
З військової точки зору окупувати усі ці території нереально. Але адмінкордони ОРДЛО за декілька років вони цілком можуть продавити - там вже не так багато залишилось, і Путін видасть це як безумовну перемогу і зі спокійним сердцем заморозить війну на десятиліття.......
12.05.2025 10:30 Ответить
> Посол вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною"

Це точно посол в сша? Бо виглядає, що це десь в кндр. На рівному місці лизнути трампу, ще й на фоні нулячого прогресу за 100 днів...Посадити жертву та ґвалтівника домовлятись без предмету розмови..."конструктивно" то як
12.05.2025 10:26 Ответить
***** пропонує все що хоче тому що всі бігають лизати йому сраку. А навіщо ви граєте в цю дурну гру з *****м? В любому випадку в цій хитрій грі яку придумав *****, як би ви не грали, ви будете лизати йому обісрану сраку. Невже це не доходить? З Тампоном те ж саме. Як би ви з ним не грали в карти він завжди буде вважати що виграв. Бо Тампон як дебільна дитина, на всі ваші козирі він поверх вашої карти буде класти любу карту і казати що це більший козир чим ваш. А якщо ви не погодитеся він засоває ногами і заверещить що ви не вмієте грати
12.05.2025 10:30 Ответить
 
 