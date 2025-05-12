Путин предложил переговоры, чтобы поставить под сомнение суверенитет Украины, – посол Великобритании в США Мандельсон
Российский диктатор Владимир Путин не настроен серьезно на переговоры о прекращении огня в войне России против Украины. Он стремится поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBS заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", - отметил Мандельсон.
Посол считает предложенную президентом США Дональдом Трампом идею прямых переговоров "конструктивной", но встречные предложения российского диктатора "несерьезными". Он напомнил, что после заявления Путина о встрече в Стамбуле Украину атаковали "российские боеприпасы и беспилотники, которые убивают украинский народ".
"Нам это кажется несерьезным, и мы очень рады, что украинцы приняли это прекращение огня, как просил их сделать президент США. Но правда в том, что похоже, что президент Путин ведет балансировку сил с президентом Трампом, и, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не президент Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров", - отметил он.
Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США усилить давление на Россию, Мандельсон ответил утвердительно.
"У сенатора Линдси Грэма есть законопроект, и я думаю, что администрация президента США захочет оценить своевременность и целесообразность поддержки этого законопроекта", - сказал он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин не проявляет серьезного намерения идти на мирные переговоры относительно Украины, даже при участии США.
А саме:
1. Скорочення армії до 85 тис.
2. Припинення західної збройної допомоги.
3. Визнання захоплених територій.
4. Відмова від НАТО.
5. Друга мова російська (привіт всім упоротим, що досі пишуть російською).
6. Відмова України від всіх претензій.
Ще раз.
ЗЄрмаки з цим вже погодилися у 2022.
І, як би ЗЄ не крутився, йому будуть це тикати у пику.
Вони були уповноважені ЗЄзидентом вести перемовини з РФ, а не лахи купляти на стамбульському базарі.
Тому ***** буде наполягати на продовженні саме з цьогр моменту, грунтовно вважаючи, що перелічені пункти вже узгоджені і обговоренню не підлягають.
А, якщо ні, то у зриві переговорів винна Україна. Вона агресор і не хоче миру.
От і всі понти ЗЄ...
Це точно посол в сша? Бо виглядає, що це десь в кндр. На рівному місці лизнути трампу, ще й на фоні нулячого прогресу за 100 днів...Посадити жертву та ґвалтівника домовлятись без предмету розмови..."конструктивно" то як