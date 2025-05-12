Путін запропонував переговори, щоб поставити під сумнів суверенітет України, - посол Великої Британії у США Мандельсон

Російській диктатор Володимир Путін не налаштований серйозно на переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України. Він прагне поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу CBS заявив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон.

"Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви бачите, що він хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", - зазначив Мандельсон.

Посол вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною", але зустрічні пропозиції російського диктатора "несерйозними". Він нагадав, що після заяви Путіна про зустріч у Стамбулі Україну атакували "російські боєприпаси та безпілотники, які вбивають український народ".

"Нам це здається несерйозним, і ми дуже раді, що українці прийняли це припинення вогню, як просив їх зробити президент США Але правда в тому, що схоже, що президент Путін веде балансування сил з президентом Трампом, і, звичайно, що стосується нас у Великій Британії, ми хочемо, щоб у цьому протистоянні переміг лише один президент. І це президент Трамп, а не президент Путін. Тому це може вимагати додаткового тиску на Росію, щоб усадити їх за стіл переговорів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США посилити тиск на Росію, Мандельсон відповів ствердно.

"У сенатора Ліндсі Грема є законопроєкт, і я думаю, що адміністрація президента США захоче оцінити своєчасність і доцільність підтримки цього законопроєкту", – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не виявляє серйозного наміру йти на мирні переговори щодо України, навіть за участі США.