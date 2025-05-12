УКР
Путін запропонував переговори, щоб поставити під сумнів суверенітет України, - посол Великої Британії у США Мандельсон

Пітер Мандельсон про переговори Путіна та Зеленського

Російській диктатор Володимир Путін  не налаштований серйозно на переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України. Він прагне поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу CBS  заявив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон.

"Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви бачите, що він хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", - зазначив Мандельсон.

Посол вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною", але зустрічні пропозиції російського диктатора "несерйозними". Він нагадав, що після заяви Путіна про зустріч у Стамбулі Україну атакували "російські боєприпаси та безпілотники, які вбивають український народ".

"Нам це здається несерйозним, і ми дуже раді, що українці прийняли це припинення вогню, як просив їх зробити президент США  Але правда в тому, що схоже, що президент Путін веде балансування сил з президентом Трампом, і, звичайно, що стосується нас у Великій Британії, ми хочемо, щоб у цьому протистоянні переміг лише один президент. І це президент Трамп, а не президент Путін. Тому це може вимагати додаткового тиску на Росію, щоб усадити їх за стіл переговорів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США посилити тиск на Росію, Мандельсон відповів ствердно.

"У сенатора Ліндсі Грема є законопроєкт, і я думаю, що адміністрація президента США захоче оцінити своєчасність і доцільність підтримки цього законопроєкту", – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не виявляє серйозного наміру йти на мирні переговори щодо України, навіть за участі США.

Зеленський Володимир (25133) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) переговори з Росією (1400)
+7
***** запропонував переговори, спираючись на те, що у 2022 у Стамбулі вже напідписували ЗЄрмаки.
А саме:
1. Скорочення армії до 85 тис.
2. Припинення західної збройної допомоги.
3. Визнання захоплених територій.
4. Відмова від НАТО.
5. Друга мова російська (привіт всім упоротим, що досі пишуть російською).
6. Відмова України від всіх претензій.

Ще раз.
ЗЄрмаки з цим вже погодилися у 2022.
І, як би ЗЄ не крутився, йому будуть це тикати у пику.
12.05.2025 09:40 Відповісти
+5
Всы лижуть дупыту рижому полудурку.
12.05.2025 09:40 Відповісти
+5
Трамп з Х-уйлом граютть у свої ігри з Україною. Цього разу, здається, переграли. Х-уйло не припинить (не припинив) з 12 числа обстріли України. і 15-го числа не з'явиться у Туреччині. Трампон так і не дізнається, які умови капітуляції пропонував Україні Х-уйло, але не зможе звинуватити Україну у продовженні війни. Яка гидка істота Трампон, намагається перекласти вину за війну з агресора на жертву, і жертва повинна докладати зусиль, щоб йому це не вдалося, хоч би його трясця вхопила.
12.05.2025 09:56 Відповісти
Але ж агрохімія та єрмак не займають дипломатичних посад. Це фількіна грамота. Якщо зєльман це завізує, то однозначно зрада
А це пофігу. Келлог теж не займає дипломатичних посад. Всього лише радник.
Вони були уповноважені ЗЄзидентом вести перемовини з РФ, а не лахи купляти на стамбульському базарі.
Більше того, вони не були після цього звільнені і зараз є представниками діючої влади.

Тому ***** буде наполягати на продовженні саме з цьогр моменту, грунтовно вважаючи, що перелічені пункти вже узгоджені і обговоренню не підлягають.

А, якщо ні, то у зриві переговорів винна Україна. Вона агресор і не хоче миру.

От і всі понти ЗЄ...
правильно...а зеленський 🤡 підтримав ,спонтом взяв ініціативу на себе ...підписати капітуляцію ...
Трамп з Х-уйлом граютть у свої ігри з Україною. Цього разу, здається, переграли. Х-уйло не припинить (не припинив) з 12 числа обстріли України. і 15-го числа не з'явиться у Туреччині. Трампон так і не дізнається, які умови капітуляції пропонував Україні Х-уйло, але не зможе звинуватити Україну у продовженні війни. Яка гидка істота Трампон, намагається перекласти вину за війну з агресора на жертву, і жертва повинна докладати зусиль, щоб йому це не вдалося, хоч би його трясця вхопила.
Я не політик і не експерт, але впевнений що Росія не піде ні наякі переговори щодо заморозки конфлікту до того моменту як не вийде на адміністративні кордони Донбасу. Судячи з сьогоднішніх темпів просування армії РФ, для досягнення подібних цілей, їм необхідно ще роки два як мінімум...........
І не тількі Донбасу, але і Запорізька, та Херсонська області
З військової точки зору окупувати усі ці території нереально. Але адмінкордони ОРДЛО за декілька років вони цілком можуть продавити - там вже не так багато залишилось, і Путін видасть це як безумовну перемогу і зі спокійним сердцем заморозить війну на десятиліття.......
> Посол вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною"

Це точно посол в сша? Бо виглядає, що це десь в кндр. На рівному місці лизнути трампу, ще й на фоні нулячого прогресу за 100 днів...Посадити жертву та ґвалтівника домовлятись без предмету розмови..."конструктивно" то як
***** пропонує все що хоче тому що всі бігають лизати йому сраку. А навіщо ви граєте в цю дурну гру з *****м? В любому випадку в цій хитрій грі яку придумав *****, як би ви не грали, ви будете лизати йому обісрану сраку. Невже це не доходить? З Тампоном те ж саме. Як би ви з ним не грали в карти він завжди буде вважати що виграв. Бо Тампон як дебільна дитина, на всі ваші козирі він поверх вашої карти буде класти любу карту і казати що це більший козир чим ваш. А якщо ви не погодитеся він засоває ногами і заверещить що ви не вмієте грати
