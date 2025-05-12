Путін запропонував переговори, щоб поставити під сумнів суверенітет України, - посол Великої Британії у США Мандельсон
Російській диктатор Володимир Путін не налаштований серйозно на переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України. Він прагне поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу CBS заявив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон.
"Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви бачите, що він хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", - зазначив Мандельсон.
Посол вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною", але зустрічні пропозиції російського диктатора "несерйозними". Він нагадав, що після заяви Путіна про зустріч у Стамбулі Україну атакували "російські боєприпаси та безпілотники, які вбивають український народ".
"Нам це здається несерйозним, і ми дуже раді, що українці прийняли це припинення вогню, як просив їх зробити президент США Але правда в тому, що схоже, що президент Путін веде балансування сил з президентом Трампом, і, звичайно, що стосується нас у Великій Британії, ми хочемо, щоб у цьому протистоянні переміг лише один президент. І це президент Трамп, а не президент Путін. Тому це може вимагати додаткового тиску на Росію, щоб усадити їх за стіл переговорів", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США посилити тиск на Росію, Мандельсон відповів ствердно.
"У сенатора Ліндсі Грема є законопроєкт, і я думаю, що адміністрація президента США захоче оцінити своєчасність і доцільність підтримки цього законопроєкту", – сказав він.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не виявляє серйозного наміру йти на мирні переговори щодо України, навіть за участі США.
А саме:
1. Скорочення армії до 85 тис.
2. Припинення західної збройної допомоги.
3. Визнання захоплених територій.
4. Відмова від НАТО.
5. Друга мова російська (привіт всім упоротим, що досі пишуть російською).
6. Відмова України від всіх претензій.
Ще раз.
ЗЄрмаки з цим вже погодилися у 2022.
І, як би ЗЄ не крутився, йому будуть це тикати у пику.
Вони були уповноважені ЗЄзидентом вести перемовини з РФ, а не лахи купляти на стамбульському базарі.
Тому ***** буде наполягати на продовженні саме з цьогр моменту, грунтовно вважаючи, що перелічені пункти вже узгоджені і обговоренню не підлягають.
А, якщо ні, то у зриві переговорів винна Україна. Вона агресор і не хоче миру.
От і всі понти ЗЄ...
Це точно посол в сша? Бо виглядає, що це десь в кндр. На рівному місці лизнути трампу, ще й на фоні нулячого прогресу за 100 днів...Посадити жертву та ґвалтівника домовлятись без предмету розмови..."конструктивно" то як