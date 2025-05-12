Запропонувавши Путіну особисту зустріч, Зеленський перехопив ініціативу, - The Guardian
Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Український лідер перехопив ініціативу в очільника Кремля, і тепер чинить на нього тиск.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Як нагадує видання, вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів.
У відповідь Путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що "попри це" він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.
Як зазначає The Guardian, тон Путіна був явно ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою стосовно Москви, ніж до Києва. Путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту:
"Відповідь Трампа передбачає, що тактика, можливо, увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності Заходу. Однак його пост у Truth Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог Москви у війні в Україні".
При цьому, запропонувавши пряму зустріч із Путіним у Стамбулі, Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора - який рідко подорожує спонтанно.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер в Туреччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цікаво хто їх надавав
Про таке "перехоплення" є старий анекдот - з такими "перехоплювачами", як Зеленський, добре лайно їсти - він на льоту перехоплює.
Зеленський потрапив мордою у купу лайна - назвати це "дипломатичний гамбіт" - це геніально.
"Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО."
А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.
"Перемир'я" НЕРЕАЛІСТИЧНО тому, що зупиняти м'ясний КОНВЕЄР для Путіна небезпечно.
Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.
Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?", Кто виноват?, Что делать?
Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
***********************************************************************************************************Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов" Джерело: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fn3551559%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExWHBFd1JJclNSdmNNNWYwUAEebY04VCaKNyL1KrzFAIMn5-zcx6lSQm35Ztc67jstP10dD-5OSxuR6w2lVvI_aem_cv3cjOZqwlHKAHBtD556Vg&h=AT1w2Cj3TMwg7nTHaGVpGArzX5kjJWhul7KVvujx9YpjT7TfaBuq7sTRLg4dSQvLAp_jTeQpXACxLkF4q1R_tbCd9GQTTzjknxk1vg_mLVkSHNiqWrbuBaGL-5K7_sh1Va3eUocSC7sRNudL&__tn__=-UK-R&c[0]=****************************************************************************************************************************************************************************** https://censor.net/ua/n3551559
Путіна, як перед першою світовою війною Гітлера, насправді за рахунок України активно "умиротворюють".
Розклад фігур на великій шахівниці майже такий же, - тільки тепер на користь Кремля: перед другою світовою умовний Захід був у позиції "БОЙСЯ!", намагався здачею сусідів умиротворити Гітлера, а США фарисейськи самоізолювалися; тепер в США же Трамп - опортуніст, фактично адвокат Путіна, - подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..."
Тим часом весь партер світового політиканства на стороні Кремля. Хто відверто, а хто "во глубине трусливой душенки".
Китай - головна фігура, - на стороні Путіна. Китай ніби урівноважує умовний Захід... Має значний потенціал змістити терези історії на свою користь... має простір для любих маневрів на свою користь.
Китай працює на вічність, а все те, що відбувається, - навколо "українська криза", все що каталізується "українсько кризою" - для Китаю банальна "суета сует" ***********************************************************************
Маю 1000+1 причину для відмазки *****:
1. Вибух житлового будинку у центрі Москви.
...
1001. Вибух російського пасажирського літака.
Та воно цвях в дошку не може забити так щоб не обі💩
Ініціатор х#єв🤡
євлідора із цвяхом, воно й піпісько по клавішам імітує.
12.05.2025 08:48
Де санкції з 12 травня 2025 року?
Ще не на часі?
Все эти танцы с переговорами - шоу, и побеждает тот, кто успеет сесть на стульчик когда музыка остановится. Т.е. проиграет тот, кто откажется.