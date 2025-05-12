Запропонувавши Путіну особисту зустріч, Зеленський перехопив ініціативу, - The Guardian

Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Український лідер перехопив ініціативу в очільника Кремля, і тепер чинить на нього тиск.

Як нагадує видання, вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів.

У відповідь Путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що "попри це" він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.

Як зазначає The Guardian, тон Путіна був явно ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою стосовно Москви, ніж до Києва. Путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту:

"Відповідь Трампа передбачає, що тактика, можливо, увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності Заходу. Однак його пост у Truth Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог Москви у війні в Україні".

При цьому, запропонувавши пряму зустріч із Путіним у Стамбулі, Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора - який рідко подорожує спонтанно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер в Туреччині.