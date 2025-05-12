УКР
Зеленський погодився на зустріч з Путіним
Запропонувавши Путіну особисту зустріч, Зеленський перехопив ініціативу, - The Guardian

Володимир Зеленський перехопив ініціативу у Путіна

Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши  російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Український лідер перехопив ініціативу в очільника Кремля, і тепер чинить на нього тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Як нагадує видання, вимога про 30-денне припинення вогню була висунута в суботу під час візиту до Києва лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, буде посилено санкції та збільшено військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів.

У відповідь Путін звинуватив Україну в порушенні попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що "попри це" він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.

Як зазначає The Guardian, тон Путіна був явно ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою стосовно Москви, ніж до Києва. Путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту:

"Відповідь Трампа передбачає, що тактика, можливо, увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності Заходу. Однак його пост у Truth Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог Москви у війні в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, - The Times

При цьому, запропонувавши пряму зустріч із Путіним у Стамбулі, Зеленський перехопив ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора - який рідко подорожує спонтанно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер в Туреччині.

Зеленський Володимир перемовини путін володимир Туреччина
