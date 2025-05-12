УКР
Новини Мирні перемовини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
14 050 99

Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, - The Times

Що вимагатиме на переговорах Путін

Російський диктатор Володимир Путін на ймовірних перемовинах у Туреччині вимагатиме капітуляції України, відмову від вступу до НАТО, зміну влади в Києві та поступки територіями, включно з Кримом, Херсоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Видання зазначає, що Москва наполягає на "усуненні першопричин конфлікту", а переговори, на думку Путіна, можливі лише після "гарантій безпеки для Росії".

Як говорив віцепрезидент США Джей Ді Венса, Москва хоче "отримати території, яких ще навіть не завоювала". Наразі немає жодних ознак, що Кремль готовий змінити свою позицію, вважають у виданні.

"Частину з озвучених регіонів російська армія нині не утримує", - вказує видання.

Журналісти вказують, що попри чітку позицію Володимира Зеленського, що переговори можливі лише після припинення атак на українські міста, Дональд Трамп вимагає невідкладної зустрічі представників Києва та Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios

"Зеленський запропонував Путіну переговори в Туреччині вже цього четверга", - нагадує газета.

Втім, у Києві не приховують сумнівів щодо доцільності такого діалогу. Радник ОП Михайло Подоляк під час розмови з журналістами назвав подібні переговори "великою ілюзією", а європейські лідери пригрозили Москві новими санкціями, якщо та не зупине військові дії.

Європейські лідери пригрозили новими жорсткими санкціями, якщо Росія не погодиться хоча б на тимчасове перемир’я. Та навряд чи Кремль серйозно сприйме ці попередження. Росія вже є найбільш підсанкціонованою державою у світі, і попри прогнози про економічний крах, у Москві та Санкт-Петербурзі не спостерігається серйозного падіння рівня життя, яке могло б змусити Путіна переглянути свою політику. Усе свідчить про те, що він і далі вважає цю війну частиною своєї історичної місії.

Кремль тиждень за тижнем повторює свої вимоги ‒ часом змінюючи формулювання, але не суть. За цією логікою, мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО

"За такої логіки мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Росія. У Москві, схоже, застрягли в Дні бабака", - підсумовує видання.

путін володимир (24566) Туреччина (3664) капітуляція (31)
Топ коментарі
+44
Він лапті загубив в той час коли поливав брудом Україну у своїх виступах на сросії,просивши пукіна забрати його за борги України,тоді коли називав Україну порно акторкою в Юрмалі,коли знайшов мир в очах пукіна,коли відводив війська бо він не лох і тд.Все життя зеленський представляв Українців у виступах як недолугих,тупих,такі його і обрали.
показати весь коментар
12.05.2025 06:57 Відповісти
+43
А казали вам в 2019- ;Думайте;.
показати весь коментар
12.05.2025 06:46 Відповісти
+31
Коли біля села завелися хижі вовки, селяни, порадившись, вирішили замість вовкодава придбати циркового пуделя.
показати весь коментар
12.05.2025 07:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішла на йУх, свинособака, кацапська!
показати весь коментар
12.05.2025 06:41 Відповісти
Зеля біжить капітулювати, аж лапті губить по дорозі
показати весь коментар
12.05.2025 06:43 Відповісти
3 роки біжить, біжить, а лапті й досі не загубив.
показати весь коментар
12.05.2025 06:50 Відповісти
Він лапті загубив в той час коли поливав брудом Україну у своїх виступах на сросії,просивши пукіна забрати його за борги України,тоді коли називав Україну порно акторкою в Юрмалі,коли знайшов мир в очах пукіна,коли відводив війська бо він не лох і тд.Все життя зеленський представляв Українців у виступах як недолугих,тупих,такі його і обрали.
показати весь коментар
12.05.2025 06:57 Відповісти
Якраз він лапті надів.
показати весь коментар
12.05.2025 07:11 Відповісти
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
показати весь коментар
12.05.2025 08:56 Відповісти
він лапті ще в Омані погубив.
показати весь коментар
12.05.2025 08:54 Відповісти
А казали вам в 2019- ;Думайте;.
показати весь коментар
12.05.2025 06:46 Відповісти
до чого тут 2019? Війна почалась в 2014.
показати весь коментар
12.05.2025 07:35 Відповісти
Коли біля села завелися хижі вовки, селяни, порадившись, вирішили замість вовкодава придбати циркового пуделя.
показати весь коментар
12.05.2025 07:40 Відповісти
А що там намагавсь шість років робити півшостий?
Саджати бойових генералів та скупати крипту?
показати весь коментар
12.05.2025 08:04 Відповісти
.. легалізував наркотики ще і велике крадівництво.
показати весь коментар
12.05.2025 09:11 Відповісти
За час, що виграли цими угодами Україна розвивалася та люди майже не відчували війни, але їм забажалося пАржать (((
показати весь коментар
12.05.2025 08:02 Відповісти
Авжеж підготувався, разом з Бенею срали вам в мозок, що війна триває бо Порошенко на ній наживається...
показати весь коментар
12.05.2025 08:17 Відповісти
UA Порохобандерівець

А казали вам в 2019- ;Думайте;
.
показати весь коментар
12.05.2025 08:30 Відповісти
Заклик - Думайте, це не про вас. І вас більшість.
показати весь коментар
12.05.2025 09:53 Відповісти
в 2019 коломойський і Ко запропонував одноклітинним вибрали гетьманом вказаного єврея то одноклітинні вибрали : дилетанта, українофоба, генерала з балалайкою який ,висміював одноклітинних і за це вибрали його ,і мріють про його наступний термін.
показати весь коментар
12.05.2025 09:47 Відповісти
Мало думати, треба думати правільно.
Наприклад, амєріканскіє глобалісти развязалі войну с россієй рукамі Украіни за рєсурси россіі. Потому надо просто пєрєстать стрєлять - і война прєкратітся.
показати весь коментар
12.05.2025 08:34 Відповісти
Ось чому іде війна.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
показати весь коментар
12.05.2025 19:52 Відповісти
Ну от ще один приклад.
Між іншим, тема Апокаліпсису не розкрита.
показати весь коментар
13.05.2025 09:37 Відповісти
)(уйло з такими захцянками може йти нах*й !!!
показати весь коментар
12.05.2025 06:46 Відповісти
Так,ці два шизофреніки нам дуже дошколяють. Це іхні хотелки. У нас інша завдання:зберегти Украіну .Не благодаря,а вопреки всім.
показати весь коментар
12.05.2025 06:55 Відповісти
Москва підозрює, що значної вигоди від 30-денного безумовного припинення вогню вона не отримає, тим більше що росіяни вважають, що в даний час мають перевагу на полі бою в Україні.

kремль розраховує, що його пропозиція про прямі переговори в Стамбулі вб'є клин між адміністрацією США та європейськими лідерами.

Якщо зближення США та Росії триватиме, Кремль сподіватиметься на якнайшвидше скасування санкцій та економічний підйом.
Пропонуючи прямі переговори в Стамбулі, путін посилає сигнал Трампу: «Я зa миp».
показати весь коментар
12.05.2025 06:57 Відповісти
Будь-яка "зупинка" війни не буде грать на руку Росії... Так, не можна виключать той факт, що Росія використає цю зупинку для накопичення *********** та озброєння, а також для підготовки військ... Але ж цю "передишку" отримаємо і ми! Але тут питання в іншому - коли буде "перерва" у військових діях, кацапня отримає можливість "асматреться вакруг" і "увидеть кладбище"... Те, що Сибір уже "не рассийский", видно навіть ідіоту... Справа за "формальнистю" - помінять вивіски на держустановах... Сибір давно в "зоні юаня", економікою сибірською давно вже "рулять" китайці (особливо, продовольчив ринком, та ринком "речового ширпотребу". Достатьньо зробить те, що призвело до революції, в лютому 1917 - зупинить поставки продовольства на ринки Сибіру... І "сибіряки" самі погодяться з тим, що Китай забере їх собі... У Росії, у Сибіру, НЕМАЄ ні військ, ні зброї, щоб цьому запобігти. І масово перекинуть продовольство у Сибір, вони не здатні - "китайские "шахтёры" и "фермеры" на "ТрансСибі", вже й місця розвідали, де міни закладать...
показати весь коментар
12.05.2025 07:29 Відповісти
На сьогодні товари подвійного призначення складають дві треті сукупного експорту Китаю в Росію, який, до того ж, більш ніж удвоївся з початку війни в Україні і перевищив 80 мільярдів доларів у 2024 році.
У 2023 році 89% високопріоритетних вузлів російської зброї надійшли з Китаю, а постачання китайських станків з ЧПУ та комплектуючих в Росію, нерідко обхідними шляхами, продовжують зростати.

Росія створила велику військову машину, переорієнтувала частину своєї економіки на війну. Росія не має жодних проблем із тим, що вбивають її солдатів.

Тепер війна відіграє дуже велику роль у внутрішній політиці Росії. Вона стабілізує режим. Тож у певний момент Росії просто буде важко жити в мирі. Вона більше не створена для цього.
показати весь коментар
12.05.2025 07:38 Відповісти
Питання просте: КИМ і ЧИМ зараз Росії воювать? Не проти нас - проти Китаю? Їх ВПК лише ВІДНОВЛЮЄ втрати на фронті (з підтримкою "імпортом" з КНДР та Ірану). Накопичення НЕМАЄ. А людей звідки взять? Кадрова армія знищена в перший рік війни. Надія на "мобіків". А хто буде коло станків стоять? Жінок з "ФЗУшниками" вже не поставиш, як у ІІ Світову - немає репресивного апарату, який їх туди пожене... Путін повністю "оголив" Сибір...
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти... Крім того - їм і так там непогано - не треба витрачать кошти на "адміністрування". Вся адміністрація сидить на держбюджеті Росії... А економікою Сибіру вони і так "рулять"...
Кацапні вони дають лише "мінімум" - щоб вони не "відірвалися від цицьки"... Всі довготривалі та багатозатратні проекти припинені...
показати весь коментар
12.05.2025 08:00 Відповісти
Росія буде воювати ядерною зброєю.
показати весь коментар
12.05.2025 08:05 Відповісти
Впевнений?
показати весь коментар
12.05.2025 08:26 Відповісти
Якби росія могла воювати ядерною зброєю, вона б давно вже нею воювала. Вочевидь, росія не може воювати ядерною зброєю, як виявилось на практиці.
показати весь коментар
12.05.2025 08:41 Відповісти
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти...

Вишуканий гумор, дякую!
показати весь коментар
12.05.2025 09:16 Відповісти
А до чого тут "гумор"? Китай вичікує моменту, коли Росія "піде врознос"... Тоді він матиме моральне право ввести війська - щоб ядерна зброя в Сибіру, не потрапила в руки "безбашенних"... Якщо зробить це ЗАРАЗ - поміняється світова політична ситуація... Бо Китай, в даному випадку, стає ОКУПАНТОМ. В його руках - територія, ресурси Сибіру, і російські ядерні боєзаряди. Китай стає в ПРЯМЕ ПРОТИСТОЯННЯ з Європою та США. А воно Китаю треба?
показати весь коментар
12.05.2025 09:23 Відповісти
Коли я думаю "про реакцію світової спільноти", то навіть мені стає страшно й зовсім не до сміху, а вже ж Китаєві й поготів…
показати весь коментар
12.05.2025 09:31 Відповісти
Що тобі саме "не зрозуміло"? Я погано пояснив політичну ситуацію?
показати весь коментар
12.05.2025 11:00 Відповісти
Та не пояснив ти нічого, бо пояснювати Бог не дав хисту. Почнімо з запитання ключового: "світова спільнота" - це хто?
показати весь коментар
12.05.2025 12:13 Відповісти
А у тебе який "хист"? Ляпнуть "абищо", з глибокодумним виглядом?
показати весь коментар
12.05.2025 12:55 Відповісти
Усе ясно: коли на найпростіше запитання в Яра Холодного відповіді катма, йому залишається переходити на особистості. Паняй далі тією самою дорогою - сам себе на сміх виставиш.
показати весь коментар
12.05.2025 16:02 Відповісти
Що тобі "ясно"?
Де саме у твоїх коментарях "питання"? Мені, мабуть, "повилазило"... Тут лише "глибокодумна констатація" "абичого"...
Olifant

Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти...

Вишуканий гумор, дякую!

12.05.2025 09:16
Olifant

Та не пояснив ти нічого, бо пояснювати Бог не дав хисту. Почнімо з запитання ключового: "світова спільнота" - це хто?

12.05.2025 12:13
Якщо тобі не відомо, що саме означає "світова спільнота" - то про що мова?
показати весь коментар
12.05.2025 16:12 Відповісти
Оце питання про "світову спільноту", якої боїться Китай, і є ключове.

До цієї спільноти входять:

1.
2.
3.


Про що/кого мова в Яра Холодного?

Бо он Вікіпедія, наприклад, пише:

Світова спільнота - це деяка гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об'єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму.

https://www.google.com/search?q=%22%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%22&client=firefox-b-d&sca_esv=d884997e81249e58&sxsrf=AHTn8zph3pLXy59KF1oJ6rgY-cjhCK543A%3A1747054163867&ei=U-4haJrVNJC73AOf3qWBCQ&ved=0ahUKEwjaytz2-52NAxWQHXcKHR9vKZAQ4dUDCBA&uact=5&oq=%22%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%22&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIyLRgdCy0ZbRgtC-0LLQsCDRgdC_0ZbQu9GM0L3QvtGC0LAiMgcQABiABBgTMgcQABiABBgTMgYQABgTGB4yBhAAGBMYHjIGEAAYExgeMgYQABgTGB4yCBAAGBMYCBgeMggQABgTGAgYHkjVIlDXBViGIHABeACQAQCYAXGgAdcMqgEEMTAuN7gBA8gBAPgBAZgCEqACug7CAggQABiwAxjvBcICBhAAGAcYHsICCBAAGBMYBxgewgIIEAAYBxgKGB7CAgkQABiABBgTGArCAg0QLhiABBjRAxgTGMcBwgIcEC4YgAQY0QMYExjHARiXBRjcBBjeBBjgBNgBAcICCBAAGAcYCBgewgIJEAAYgAQYExgNwgIKEAAYExgIGA0YHsICChAAGBMYBxgIGB6YAwCIBgGQBgG6BgYIARABGBSSBwQ1LjEzoAeffrIHBDQuMTO4B7IO&sclient=gws-wiz-serp

То це Китай боїться гіпотетичної спільности громадян усіх країн світу?
показати весь коментар
12.05.2025 16:21 Відповісти
Революція була в лютому 1917, а ****** прийшли до влади в жовтні 1917. Теж важливо не забувати.
показати весь коментар
12.05.2025 07:57 Відповісти
Все було дуже просто - економікою "рулила" вже буржуація, але правлячим класом, на той час, ще були "бояри"... А у кацапів, як завжди , "позднее зажигание" - оті "князі" з титулами, виявилися не готовими взять владу в руки та поділиться нею, з буржуазією... Як у пісні відомій співається:
"Ах, ты, милая мая,
Я тебя заждалси...
Ты пришла - меня нашла -
А я растерялси...".
Буржуазія створила "ревоюційну ситуацію", викликавши перебої з продовольством у Москві та СПБ, а "бояри" не змогли не тільки взять владу в свої руки, але й навести мінімальний порядок у країні...
показати весь коментар
12.05.2025 08:23 Відповісти
Владу в руки в лютому 1917 взяв народ, а не "боярі". Був створений парламент, в якому були представлені погляди народу: більшість буржуазні, меншість - червоні маргинали. Червоним маргіналам не сподобалось те, що вони маргінали і тому вони в жовтні розгорнули політику Червоного терору і силового захоплення влади у народа.
показати весь коментар
12.05.2025 08:45 Відповісти
Хто взяв у руки владу у лютому 1917-го? Народ? Який саме?
http://www.printfriendly.com/print/?url=http%3A%2F%2Fresource.history.org.ua%2Fcgi-bin%2Feiu%2Fhistory.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DDOP%26P21DBN%3DEIU%26S21FMT%3Deiu_all%26S21ALL%3D%253C.%253EID%3D0047973%253C.%253E%26C21COM%3DS Бібліографічне посилання: Бойко В.М., Кудлай О.Б. ТИМЧАСОВИЙ УРЯД [Електронний ресурс] .

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД - центр. орган держ. влади після http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lyutneva_revolyutsiya_1917 Лютневої революції 1917, діяв упродовж 15 (2) березня - 8 листопада (26 жовтня) 1917. Утворений за згодою між Тимчасовим к-том http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=derzhavni_dumy_rosijskoji_imperiji Державної думи Російської імперії та Петрогр. радою робітн. і солдатських депутатів. Мав передати владу http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vserosijski_Ustanovchi Всеросійським Установчим зборам. До складу увійшли кадети (див. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=KDP Конституційно-демократична партія; відігравали провідну роль у політ. курсі), http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Oktiabrysty октябристи та безпартійні: кн. Г.Львов (міністр-голова), http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Milyukov_P_M П.Мілюков, О.Гучков, М.Некрасов, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tereschenko_MI Мих.Терещенко, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kerensky_O О.Керенський (трудовик, згодом - есер; див. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Partiia_sotsialistiv Партія соціалістів-революціонерів) та ін.
Львов - КНЯЗЬ. Гучков, Терещенко - міліонери, Керенський - високооплачуваний адвокат, на службі цих мільйонерів, Нєкрасов - "кадєт", тобто член партії "конституційних демократів". А це - партія крупного капіталу.
Де тут "народ"?...
показати весь коментар
12.05.2025 09:14 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
12.05.2025 09:46 Відповісти
ТЕЖ МЕНІ НОВИНА.

Ціль рузкіх незмінна уже 400 років - знищення українців. Чому? - бо виявляється "травень" - так називався травень на русі, "коваль" - так називався коваль на Русі. А московія всього лише ******** монголів які згвалтували дикарів що ходили по болотах
показати весь коментар
12.05.2025 07:07 Відповісти
Напишіть це трампону великими літерами. Щоб перестав нарешті верещати про "обидві сторони" і "якби я був президентом".
показати весь коментар
12.05.2025 07:08 Відповісти
Зтебе презедент,як з хера мірошник.
показати весь коментар
12.05.2025 08:24 Відповісти
Вже були пекельні санкції від Байдена, тепер ЄС погрожує запровадити додаткові. Санкції нові результат старий. З москалів що з гусака вода. Тауруси краще б передали амнашій владі давно час набирати іноземні ленони
показати весь коментар
12.05.2025 07:10 Відповісти
тауруси можуть влетіти туди,куди було не треба,та зламати там щось,а санкції вони такі санкції,головне що не роблять шкоди
показати весь коментар
12.05.2025 08:03 Відповісти
гроші на легіони ви дасте? про порядок цифр в курсі?
показати весь коментар
12.05.2025 23:18 Відповісти
Зєля устал ат вайни. Це для нас погано. Хто зна що ця мавпа там напідписує
показати весь коментар
12.05.2025 07:10 Відповісти
ніхто нічого не збирається підписувати.
показати весь коментар
12.05.2025 07:37 Відповісти
підпише все, про що в 2022 вони там надомовлялися.
показати весь коментар
12.05.2025 07:56 Відповісти
В 2022 надомовлялися відкинути маячню про роззброєння і вивід ЗСУ з чотирьох областей.
показати весь коментар
12.05.2025 07:59 Відповісти
ага, так і було.
показати весь коментар
12.05.2025 08:02 Відповісти
Бачиш, сам згадав, як кацапів нах в 2022 послали.
показати весь коментар
12.05.2025 08:03 Відповісти
Кожен день як не хрєнь то велика хрєнь
показати весь коментар
12.05.2025 07:14 Відповісти
ніякі переговори не допоможуть , тікі добра звіздюліна путіну вирішить питання
показати весь коментар
12.05.2025 07:17 Відповісти
один удар в вухо путіну ,замінить будь які переговори
показати весь коментар
12.05.2025 07:18 Відповісти
Теж мені новина! ***** мочити давно треба, а не переговори з ним вести
показати весь коментар
12.05.2025 07:19 Відповісти
марна трата часу
показати весь коментар
12.05.2025 07:20 Відповісти
путін сам казав, що поки просуваємось на фронті, мир нам нафіг не нужон. казав він це нещодавно, але світ та зелька перебувають в счастливом неведении.
показати весь коментар
12.05.2025 07:21 Відповісти
шо то за просування ,три метра в день с тисячними втратами
показати весь коментар
12.05.2025 07:23 Відповісти
але просуваються
показати весь коментар
12.05.2025 19:34 Відповісти
...очередные понты подыхающей крысы, которой дал надежду "на пАбеду" не слишком умный дед-мародёр, банкрот-рецидивист..
показати весь коментар
12.05.2025 07:22 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 07:22 Відповісти
А что можно вымогать от тех,кто перед его армией разминировал поля и кричал - русские тоже люди они не нападут и финансирование армии это популизм.
показати весь коментар
12.05.2025 07:22 Відповісти
Русня напала під час Майдана, як щури.
показати весь коментар
12.05.2025 07:39 Відповісти
Так рсня напала, а zeмародери їм килимом дороги повстеляли(
ЗгадайТЕ, які автобани зробили з намкришу, з білорусі, з лугандону міст полагодили, у Покровську рік тому квіточки саджали...
показати весь коментар
12.05.2025 07:59 Відповісти
Під час Майдана зе-мародери не могли нічого стелити, бо вони з концертами їздили до кацапів.
показати весь коментар
12.05.2025 08:00 Відповісти
***** ! Ну ми ж не програли , то якого біса ти вимагаєш ?
Зупинися і все , весь світ тобі говорить .
Україну ти не здолаєш , змирися з цим і все ...
показати весь коментар
12.05.2025 07:28 Відповісти
Після першої світової війни знаєш що сталося?
показати весь коментар
12.05.2025 07:31 Відповісти
Зараз під цей шумок про скорий "мир" рашистське командування понабирало на контракт купу охочих до халявних грошей орків. В яких мотивація: "Будк числиться, а воевать - хер.".
Тож, після провалу всіх потуг ""перемир'я" цю саіжонабрану масу швиденько кинуть на фронт у м'ясні штурми, де ці халявщики матимуть нагоду себе проявити.
І тут видається на те, що ця проявка матиме від'ємний знак для рашистських військ.
показати весь коментар
12.05.2025 07:30 Відповісти
Принаймні такі https://x.com/bayraktar_1love/status/1921652102348317090?t=kLyWX67YI82KSaUqaJ78ZA&s=19 сценки з постановочних для залякування "СОЧей" перетворяться на реальні і повальні.
показати весь коментар
12.05.2025 08:09 Відповісти
Пуйло, ПНХ!!!!
показати весь коментар
12.05.2025 08:00 Відповісти
Таймс все знає, якісь руські шпіони, куди ФБР дивиться ?
показати весь коментар
12.05.2025 08:08 Відповісти
ФБР за зайвими гендерами ганяється.
показати весь коментар
12.05.2025 08:26 Відповісти
Колись в романі 'День Шакала' Форсайта було написано, що для того, щоб когось вбити, бажано заздалегідь знати день, час та місце, а далі вже лише справа техніки. Що ж щодо Путлера це наступний четвер та м. Стамбул - справа за СБУ, ГУР та західними спецслужбами...
показати весь коментар
12.05.2025 08:09 Відповісти
Рашиські вимоги кривавого диктатора не змінилися ,ці виродки так вже цинічно брешуть що ніби терористична фашиська росія є жртвою . Тому жодних ілюзій що до переговорів з варварами,це марна трата часу ,тільки посилення санкцій проти рф і військова допомога Україні допоможе.
показати весь коментар
12.05.2025 08:11 Відповісти
Поки зєля буде при владі, то війна НІКОЛИ не закінчиться. А прийде хтось нормальний, то вести війну пуйлу не буде ніякого сенсу. Бо у пуйла вся надія на свого шпигуна зєлю
показати весь коментар
12.05.2025 08:21 Відповісти
Путлєру нема сенсу не вести війну. Він керує військовою хунтою, яка більше нездатна існувати в мирний час.
показати весь коментар
12.05.2025 08:37 Відповісти
Був Залужний, ВСУ перемагало. Залужного прибрали, ВСУ несе втрати і відходить. Мені перший варіант більше підходить.
показати весь коментар
12.05.2025 09:02 Відповісти
Зеленя!
Якщо ти підеш на контакт з кремлівським ******, погодишся на його умови, і всі здобутки героїчних з ЗСУ 2014 року зіллєш в сральник, ліпше сам собі пусти кулю в лоб!
Бо Народ України тебе на наступний день твого повернення просто роздере на шмаття,
та згодує собакам! Доля януковича тобі буде вважатись за щастя!
показати весь коментар
12.05.2025 08:27 Відповісти
Йому мало " трахати" кацапів. Хочеться чогось новенького.
показати весь коментар
12.05.2025 08:28 Відповісти
Важливо не що думає чи вимагає русня, а як діятимуть у відповідь рудий мародер та ЄС.
показати весь коментар
12.05.2025 08:35 Відповісти
Хтоб сумнівався. Наш зебіл дозволив своїй шоблі обкрадати ЗСУ в часи страшної війни. Нам нічим відповісти *****. Тільки рейтингом Зеленського. Сподіваюсь зебіли пишаються
показати весь коментар
12.05.2025 09:20 Відповісти
*****?
показати весь коментар
12.05.2025 09:21 Відповісти
переговоры всегда ведут и договариваются с равными - слабому диктуют условия.
показати весь коментар
12.05.2025 13:53 Відповісти
Що ти "очком крутиш"? Можна подумать - це "гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об'єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму", керує політикою та безпекою в світі.
Так і скажи, що ти захотів "голосно перднуть", але навалив у штани"... У слонів це буває - як переїдять бананів...
показати весь коментар
12.05.2025 17:06 Відповісти
 
 