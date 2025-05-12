Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, - The Times
Російський диктатор Володимир Путін на ймовірних перемовинах у Туреччині вимагатиме капітуляції України, відмову від вступу до НАТО, зміну влади в Києві та поступки територіями, включно з Кримом, Херсоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.
Видання зазначає, що Москва наполягає на "усуненні першопричин конфлікту", а переговори, на думку Путіна, можливі лише після "гарантій безпеки для Росії".
Як говорив віцепрезидент США Джей Ді Венса, Москва хоче "отримати території, яких ще навіть не завоювала". Наразі немає жодних ознак, що Кремль готовий змінити свою позицію, вважають у виданні.
"Частину з озвучених регіонів російська армія нині не утримує", - вказує видання.
Журналісти вказують, що попри чітку позицію Володимира Зеленського, що переговори можливі лише після припинення атак на українські міста, Дональд Трамп вимагає невідкладної зустрічі представників Києва та Москви.
"Зеленський запропонував Путіну переговори в Туреччині вже цього четверга", - нагадує газета.
Втім, у Києві не приховують сумнівів щодо доцільності такого діалогу. Радник ОП Михайло Подоляк під час розмови з журналістами назвав подібні переговори "великою ілюзією", а європейські лідери пригрозили Москві новими санкціями, якщо та не зупине військові дії.
Європейські лідери пригрозили новими жорсткими санкціями, якщо Росія не погодиться хоча б на тимчасове перемир’я. Та навряд чи Кремль серйозно сприйме ці попередження. Росія вже є найбільш підсанкціонованою державою у світі, і попри прогнози про економічний крах, у Москві та Санкт-Петербурзі не спостерігається серйозного падіння рівня життя, яке могло б змусити Путіна переглянути свою політику. Усе свідчить про те, що він і далі вважає цю війну частиною своєї історичної місії.
Кремль тиждень за тижнем повторює свої вимоги ‒ часом змінюючи формулювання, але не суть. За цією логікою, мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Росія.
"За такої логіки мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Росія. У Москві, схоже, застрягли в Дні бабака", - підсумовує видання.
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
Саджати бойових генералів та скупати крипту?
А казали вам в 2019- ;Думайте;
.
Наприклад, амєріканскіє глобалісти развязалі войну с россієй рукамі Украіни за рєсурси россіі. Потому надо просто пєрєстать стрєлять - і война прєкратітся.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
Між іншим, тема Апокаліпсису не розкрита.
kремль розраховує, що його пропозиція про прямі переговори в Стамбулі вб'є клин між адміністрацією США та європейськими лідерами.
Якщо зближення США та Росії триватиме, Кремль сподіватиметься на якнайшвидше скасування санкцій та економічний підйом.
Пропонуючи прямі переговори в Стамбулі, путін посилає сигнал Трампу: «Я зa миp».
У 2023 році 89% високопріоритетних вузлів російської зброї надійшли з Китаю, а постачання китайських станків з ЧПУ та комплектуючих в Росію, нерідко обхідними шляхами, продовжують зростати.
Росія створила велику військову машину, переорієнтувала частину своєї економіки на війну. Росія не має жодних проблем із тим, що вбивають її солдатів.
Тепер війна відіграє дуже велику роль у внутрішній політиці Росії. Вона стабілізує режим. Тож у певний момент Росії просто буде важко жити в мирі. Вона більше не створена для цього.
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти... Крім того - їм і так там непогано - не треба витрачать кошти на "адміністрування". Вся адміністрація сидить на держбюджеті Росії... А економікою Сибіру вони і так "рулять"...
Кацапні вони дають лише "мінімум" - щоб вони не "відірвалися від цицьки"... Всі довготривалі та багатозатратні проекти припинені...
Вишуканий гумор, дякую!
Де саме у твоїх коментарях "питання"? Мені, мабуть, "повилазило"... Тут лише "глибокодумна констатація" "абичого"...
Olifant
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти...
Вишуканий гумор, дякую!
12.05.2025 09:16
Olifant
Та не пояснив ти нічого, бо пояснювати Бог не дав хисту. Почнімо з запитання ключового: "світова спільнота" - це хто?
12.05.2025 12:13
Якщо тобі не відомо, що саме означає "світова спільнота" - то про що мова?
До цієї спільноти входять:
Про що/кого мова в Яра Холодного?
Бо он Вікіпедія, наприклад, пише:
Світова спільнота - це деяка гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об'єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму.
То це Китай боїться гіпотетичної спільности громадян усіх країн світу?
"Ах, ты, милая мая,
Я тебя заждалси...
Ты пришла - меня нашла -
А я растерялси...".
Буржуазія створила "ревоюційну ситуацію", викликавши перебої з продовольством у Москві та СПБ, а "бояри" не змогли не тільки взять владу в свої руки, але й навести мінімальний порядок у країні...
Ціль рузкіх незмінна уже 400 років - знищення українців. Чому? - бо виявляється "травень" - так називався травень на русі, "коваль" - так називався коваль на Русі. А московія всього лише ******** монголів які згвалтували дикарів що ходили по болотах
ЗгадайТЕ, які автобани зробили з намкришу, з білорусі, з лугандону міст полагодили, у Покровську рік тому квіточки саджали...
Зупинися і все , весь світ тобі говорить .
Україну ти не здолаєш , змирися з цим і все ...
Тож, після провалу всіх потуг ""перемир'я" цю саіжонабрану масу швиденько кинуть на фронт у м'ясні штурми, де ці халявщики матимуть нагоду себе проявити.
І тут видається на те, що ця проявка матиме від'ємний знак для рашистських військ.
Якщо ти підеш на контакт з кремлівським ******, погодишся на його умови, і всі здобутки героїчних з ЗСУ 2014 року зіллєш в сральник, ліпше сам собі пусти кулю в лоб!
Бо Народ України тебе на наступний день твого повернення просто роздере на шмаття,
та згодує собакам! Доля януковича тобі буде вважатись за щастя!
Так і скажи, що ти захотів "голосно перднуть", але навалив у штани"... У слонів це буває - як переїдять бананів...