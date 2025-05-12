Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін на ймовірних перемовинах у Туреччині вимагатиме капітуляції України, відмову від вступу до НАТО, зміну влади в Києві та поступки територіями, включно з Кримом, Херсоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Видання зазначає, що Москва наполягає на "усуненні першопричин конфлікту", а переговори, на думку Путіна, можливі лише після "гарантій безпеки для Росії".

Як говорив віцепрезидент США Джей Ді Венса, Москва хоче "отримати території, яких ще навіть не завоювала". Наразі немає жодних ознак, що Кремль готовий змінити свою позицію, вважають у виданні.

"Частину з озвучених регіонів російська армія нині не утримує", - вказує видання.

Журналісти вказують, що попри чітку позицію Володимира Зеленського, що переговори можливі лише після припинення атак на українські міста, Дональд Трамп вимагає невідкладної зустрічі представників Києва та Москви.

"Зеленський запропонував Путіну переговори в Туреччині вже цього четверга", - нагадує газета.

Втім, у Києві не приховують сумнівів щодо доцільності такого діалогу. Радник ОП Михайло Подоляк під час розмови з журналістами назвав подібні переговори "великою ілюзією", а європейські лідери пригрозили Москві новими санкціями, якщо та не зупине військові дії.

Європейські лідери пригрозили новими жорсткими санкціями, якщо Росія не погодиться хоча б на тимчасове перемир’я. Та навряд чи Кремль серйозно сприйме ці попередження. Росія вже є найбільш підсанкціонованою державою у світі, і попри прогнози про економічний крах, у Москві та Санкт-Петербурзі не спостерігається серйозного падіння рівня життя, яке могло б змусити Путіна переглянути свою політику. Усе свідчить про те, що він і далі вважає цю війну частиною своєї історичної місії.

Кремль тиждень за тижнем повторює свої вимоги ‒ часом змінюючи формулювання, але не суть. За цією логікою, мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Росія.

"За такої логіки мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Росія. У Москві, схоже, застрягли в Дні бабака", - підсумовує видання.