УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7442 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
6 673 89

Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios

Зеленський поїде на перемовини до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський планує вирушити 15 травня до Туреччини, навіть якщо Росія не почне припинення вогню з понеділка, 12 травня.

Про це пише Axios з посиланням на неназваного українського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський прибуде до Туреччини в четвер, навіть якщо Росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок", - сказав співрозмовник.

Читайте також: Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Дивіться також: Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) перемовини (3060) росія (67226) Туреччина (3664)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Нагадайте лідору що рнбо заборонило прямі перемовини з рашкою.
показати весь коментар
11.05.2025 22:18 Відповісти
+25
Тупе , ще не розібрався , як зеіуда , з першого дня прішествія ,готував капітуляцію "дагаварімся паасередіне "Призначивши тотальних реваншистів ригів , кротів і гнид: баканов , кулініч, наумов , татаров , *********** &буданов , Ермак, портнов радник , , сівкович-гетьманцев, демченко……… пішло -поїхало , татальне розведення ,здача укріпленних позицій, розмінування всього: акваторій Маріуполя до Чонгара, закриття ракетних програм, школи розвідки, переслідування військових : Ріфмастера , генералів Марченко, Павловського………
показати весь коментар
11.05.2025 22:38 Відповісти
+23
Зеленському подзвонили з кремля і наказали виконати Оман, або рашисти все про Зеленського розкажуть. От він і забігав, як тарган на світлі.
показати весь коментар
11.05.2025 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Булоб непогано,щоб ще і Макрон з Туском під"іхали.
показати весь коментар
11.05.2025 22:17 Відповісти
Так-без посередників нам гаплик
показати весь коментар
11.05.2025 22:19 Відповісти
Зеленський - клоун
показати весь коментар
11.05.2025 22:19 Відповісти
Мене цікавіть тільки доля Украіни. Потим розберемось,хто е хто.
показати весь коментар
11.05.2025 22:21 Відповісти
Тупе , ще не розібрався , як зеіуда , з першого дня прішествія ,готував капітуляцію "дагаварімся паасередіне "Призначивши тотальних реваншистів ригів , кротів і гнид: баканов , кулініч, наумов , татаров , *********** &буданов , Ермак, портнов радник , , сівкович-гетьманцев, демченко……… пішло -поїхало , татальне розведення ,здача укріпленних позицій, розмінування всього: акваторій Маріуполя до Чонгара, закриття ракетних програм, школи розвідки, переслідування військових : Ріфмастера , генералів Марченко, Павловського………
показати весь коментар
11.05.2025 22:38 Відповісти
І чому ж до цих пір не капітулював?
показати весь коментар
11.05.2025 23:09 Відповісти
Бо по указці кацапів устроїв геноцид Українцям , відав землю і надра усе як шоворив Степан Хмара у верховній зраді що це ліквідатор Української держави
показати весь коментар
12.05.2025 06:48 Відповісти
І чому ж до цих пір не капітулював?
Тому що потрібно,щоб українці і рашковани знищували друг-дружки.Це далекоглядний план.
Детальніше тут: https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
показати весь коментар
12.05.2025 19:12 Відповісти
А є шанс з такими дійти до перемоги? Ми втратили майже все, коли нарід 73% у 2019 році поставив галочку за те, що зараз маємо.
показати весь коментар
12.05.2025 03:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PsqFnp1fXmM

Віталій Портніков - спектакль для Трампа .

Блискуче все по полицях, але вже без передбачень -прогнозів. Тим не менш, дуже захоплюючий допит Прортнікова та його відповіді.
показати весь коментар
11.05.2025 23:32 Відповісти
це покер-троллінг - може справді діють разом з Коаліцією? Може вона справді є?
показати весь коментар
11.05.2025 22:46 Відповісти
Так, так. План "Анаконда". Олдскули пам'ятають.
показати весь коментар
11.05.2025 23:48 Відповісти
ВАЖНО! ОРЕШКИН: "Путин писал на коленке. Вот что теперь будет". Ночное обращение, реакция Зеленского-а це ще оптимістичніше про Путінг фсьо й щось у цьому є обнадійливого , справді , як поведуть себе європейці...
показати весь коментар
12.05.2025 00:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jOa4sjl_WOc
показати весь коментар
12.05.2025 00:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zivGNmKHSCo
ці усі посилання на політологів поважних - всі в унісон й так все гидко
показати весь коментар
12.05.2025 00:41 Відповісти
МЗС ФРАНЦІЇ ПІДТВЕРДИЛО НАМІР ЄС БРАТИ УЧАСТЬ У ПЕРЕГОВОРАХ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

Однак це можливо лише за умови, що Москва погодиться на припинення бойових дій, вважає Франція.
показати весь коментар
11.05.2025 23:48 Відповісти
Нагадайте лідору що рнбо заборонило прямі перемовини з рашкою.
показати весь коментар
11.05.2025 22:18 Відповісти
Так Україна досі (!!!) законодавчо дозволяє розміщення військових баз ерефії на своїй території. Відповідний документ чинний. Те, що він знаходиться у прямому протиріччі з Конституцією -- нікого не &бе.

Закон, особливо якщо він для/від Зє-команди -- він такий: куди повернеш, туди й буде.
показати весь коментар
11.05.2025 22:22 Відповісти
Конституція на паузі.
Великий Галактичний галахічний Буба - лідор галактичного масштабу
показати весь коментар
11.05.2025 22:23 Відповісти
Мабуть тому він і збирається проїхатися (на халяву), все одне ні яких перемовин не буде.
Імитація бурхливої діяльності, але деяким лохам {особливо похилого ) віку дуже подобається.
показати весь коментар
11.05.2025 22:24 Відповісти
22:26 в зеленогнйному РНБО самісінькі перевертні , ( здали контрнаступ , а зейло навіть не виявив , хто ж це зробив , щоб ге вийти на себє) гниди і виродки , як був ваш , алкаш сівохо, замість генерала Кривоноса
показати весь коментар
11.05.2025 22:43 Відповісти
Так він же нелегетимний і це не переговори. Це цирк
показати весь коментар
11.05.2025 22:40 Відповісти
Кто свободен? Объясните Богдану что лідор запретил всем (кроме себя) переговоры з рашкою
показати весь коментар
12.05.2025 00:11 Відповісти
Припинення вогню не буде - обложили Зелю Трамп з пуйлом - гонят на прапорці
показати весь коментар
11.05.2025 22:18 Відповісти
Зеленському подзвонили з кремля і наказали виконати Оман, або рашисти все про Зеленського розкажуть. От він і забігав, як тарган на світлі.
показати весь коментар
11.05.2025 22:20 Відповісти
А чому до цих пір не виконав?
показати весь коментар
11.05.2025 23:10 Відповісти
Це ж очевидно. Народ України виявився проти. Рашисти думали, що їх квітами будуть зустрічати, захід думав, що Україна не зможе чинити опір, Зеленський зі своєю єрмаківсько-татарівською бандою вже готували "ключі від Києва". Але не так сталося, як бажалося, бо не можна підкорити цілий народ проти його волі. Скільки Зеленський з Єрмачком не пакостили, скільки не саботували - країна ще бореться. Що страшенно бісить кураторів Зеленського з кремля.
показати весь коментар
12.05.2025 07:32 Відповісти
Пересічний москвонімець.
показати весь коментар
11.05.2025 23:49 Відповісти
Обрали в президенти нєчто, чєлавєка русской культуры, і ніхто не знає що воно утне, що сдасть чи про що домовиться. Потім очі вилупе, як призначений ним же лунатік Резніков, і скаже, а что такого?
показати весь коментар
11.05.2025 22:23 Відповісти
А как же "ультиматум", что если не будет прекращения огня то все, самые сильные санкции наложат?
показати весь коментар
11.05.2025 22:23 Відповісти
Наложат 100% , але є нюанс
показати весь коментар
11.05.2025 22:38 Відповісти
В цьому світі ультиматуми ставить *****. Остальні всі тряпки а всі домовленості не дійсні. Тому ця війна буде бескінечна
показати весь коментар
11.05.2025 22:44 Відповісти
воно вжє в памперси наложив , бреше , як дихає, кажє , що без припинення вогню не поїде, а сам ідє навіщо ? Щоб підписати безумовну капітуляцію
показати весь коментар
11.05.2025 22:47 Відповісти
Алія трохи далі, на південь.
показати весь коментар
11.05.2025 22:24 Відповісти
Трамп буде?
Щоби особисто проконтролювати явку сторін
показати весь коментар
11.05.2025 22:24 Відповісти
зеленський буде в Туреччині навіть, якщо представники рашки взагалі туди не приїдуть... бо погода в Анталії вже пречудова, Середземне море ласкаве, обслуговування пречудове, а турецькі партнери, які заробили сотні мільйонів баксів на "великому крадівництві" такі радушні, що какаяразніца приїдуть партнери з кремля чи не приїдуть, головне, що канєц епохі бєднасті вже наступив. Не вірите? Так спитайтеся у найвеличнішого борцуна з бідністю...
показати весь коментар
11.05.2025 22:26 Відповісти
Ну даааа, на 12 число:
Або перемовини...
Або "орешник" на Київ...
Полюбасу потрібно бути у Туреччині!
показати весь коментар
11.05.2025 22:28 Відповісти
Не можна цього робити. Це капітуляція.
показати весь коментар
11.05.2025 22:31 Відповісти
Та йому аби покататись: готелі, червоні доріжки, спалахи фотокамер, - зоряний час у людини.
показати весь коментар
11.05.2025 23:12 Відповісти
хай Скумбрію з собою бере - пошопитись ))
показати весь коментар
11.05.2025 22:32 Відповісти
По-моему, это вброс с подачи Трампа и Путина. Зеленский и европейские лидеры в один голос заявили: сначала перемирие, потом - переговоры. Если Зеленский поедет без перемирия в Стамбул, то на него у Трампа есть страшный компромат, как у Путина на Трампа. Иначе безумный визит в Стамбул для очередной подставы со стороны орков покажет всем, что Зеленский - послушная собачонка Трампа. Я думаю, Зеленскому после этого лучше в украину не возвращаться
показати весь коментар
11.05.2025 22:34 Відповісти
Три роки запеклого спротиву, розгром кацапського чономорського флоту, десятки атакованих кацапських НПЗ, сотні тисяч зажмурених на передовій кацапів - це все вказівки рашки? Цікаво...
показати весь коментар
11.05.2025 23:16 Відповісти
Провалена ракетна програма,послаблення ПВО,розмінування Чонгату,постійні провали контрактів на виготовлення ***********,браковані **********,безлглуздий контнаступ і курщина(де положили багато бійців і техніки)
показати весь коментар
11.05.2025 23:20 Відповісти
Так, запеклий спротив українців і ЗСУ, тільки Наєву офісу немає чим відповісти - наказу на розгортання ЗСУ не отримали, хоча Шашличний знав про напад .
показати весь коментар
11.05.2025 23:23 Відповісти
Цирк для одного рудого і не дуже розумного глядача.
показати весь коментар
11.05.2025 22:37 Відповісти
не напружуйся, тобі не заплатять. ніхто не забув про оманський договорнячок.
показати весь коментар
11.05.2025 22:42 Відповісти
Нехай спробує побикувати,як з Трампом.
показати весь коментар
11.05.2025 22:38 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 22:40 Відповісти
Ласти та полотенце не забудь, Вольдемар!
показати весь коментар
11.05.2025 22:41 Відповісти
Можна чогось не знати, і це нормально, можно втомитись і потребувати допомоги більш розумних і сильних, і це нормально. Головне щоб вистачило розуму і сил визнати це для себе, прийняти це і радитись не з тими хто тобі лестощі день і ніч штовхає увуха, і не в тих хто землю жре запевняючі ввірності тобі особисто. Доаомогу треба шукати в тих хто не боїться казати всю правду і вірно аналізує ситуацію, бо має для цього відповідний вах, розум, силу і самоповагу.
Нажаль, напревеликий жаль ЖОДЕН президент України не поважав розумних і сильних, а з 2019 і того.гірше.
Жодної, жодної розумної і виваженої прзиціїі та поради президенту не змогло родити його оточення. Все суцільні гонористі пляски з бубном.
показати весь коментар
11.05.2025 22:42 Відповісти
Пздц дибілоїд. ***** буде бомбити Київ поки Зеля буде в Стамбулі чекати в коридорі *****. Такого позору ще пошукати. А навіщо тоді європейські лідори вчора приїжджали в Київ і домовлялись про припинення вогню? ***** вам всім просто насрав на голову.
показати весь коментар
11.05.2025 22:42 Відповісти
а свою власну заборону на перемовини з кацапами вже скасував?
показати весь коментар
11.05.2025 22:49 Відповісти
Тобто, Вован вже наперед згоден що припинення вогню до переговорів не потрібно. Та й позиція союзників з ЄС не важлива.
показати весь коментар
11.05.2025 22:49 Відповісти
Союзники в Оман на лижах не заїзджали, вони не в темі.
показати весь коментар
11.05.2025 23:25 Відповісти
це точно президент країни?
показати весь коментар
11.05.2025 22:59 Відповісти
Сраний, тупорилий КВН - конкурс капітанав. За шо країні оце недолуге...
показати весь коментар
11.05.2025 23:04 Відповісти
"Можна зняти кіно:
В один день Зеленський дає героя керівнику СБУ Малюку та накладає санкції на інших персонажів, а ввечері всі вони разом відмічають це у ресторані.
Українчики з задоволеними засяними очами дивляться на це у захваті."
показати весь коментар
11.05.2025 23:06 Відповісти
Та воно мавпує Трампа: ввечері не пам'ятає, що наварнякало було зранку.
показати весь коментар
11.05.2025 23:08 Відповісти
Тут блазень все робить правильно. В будь-якому разі зараз важливо ще раз підтвердити, хто саме не хоче припинення війни.
показати весь коментар
11.05.2025 23:13 Відповісти
А ще потусити пару днів за рахунок турків . Загалом з його геройських заяв вже зрозуміло що результатів не буде.
показати весь коментар
11.05.2025 23:34 Відповісти
А потім повернеться та скаже українцям, як Чемберлен англійцям: уважаємиє украінци, я прівьоз вам мір!
Дай боже, шоб воно й не повернулося звідти!
показати весь коментар
11.05.2025 23:26 Відповісти
@ (в перекладі):
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.
показати весь коментар
11.05.2025 23:31 Відповісти
Ну якщо ***** туди поїде, у лідора буде можливість показати чи готовий він до самопожертви 🫣
показати весь коментар
11.05.2025 23:35 Відповісти
Тобто на 15-те готуватися до обстрілу. Добре ож попереджае.
показати весь коментар
11.05.2025 23:47 Відповісти
Чув, що Зеленський в четвер поїде в Стамбул чекати ***** з Barrett Mk-22.
показати весь коментар
12.05.2025 00:04 Відповісти
Путлер кудись поїде?! Люди добрі, навчиться спочатку жартувати!
показати весь коментар
12.05.2025 00:08 Відповісти
Дивна річ! Найбільш турбопатріотичні та войовничі коментатори чомусь мають закордонні прапорці. Чому так?
показати весь коментар
12.05.2025 00:39 Відповісти
А ті з них, хто має українські - хоробро воюють на диванах і на фронт не збираються.
показати весь коментар
12.05.2025 01:11 Відповісти
Ти не відповів на питання. Є серйозна підозра, що закордонні турбопатріоти живуть на болотах.
показати весь коментар
12.05.2025 01:18 Відповісти
Федя, скажи чесно, з якого мусохранська ти пишеш?
показати весь коментар
12.05.2025 01:22 Відповісти
Я в Україні. А ти чого вже істериш, турбопатріот диванний?
показати весь коментар
12.05.2025 07:48 Відповісти
Хведя, з тобою все зрозуміло.
показати весь коментар
12.05.2025 08:44 Відповісти
Это потому что кацапы вроде тебя пишут через ВПН под украинским флагом.
показати весь коментар
12.05.2025 03:15 Відповісти
Та хто б сумнівався.
показати весь коментар
12.05.2025 00:43 Відповісти
А вот мені цікаво, як що 12 не буде припинення вогню, санкції введуть друзі, чи шмаркли жувати будуть?
показати весь коментар
12.05.2025 00:53 Відповісти
Уявляю як скокане рейтинг гниди у гнидв після от такої заяви та перебування у Туретчині - наш герой, скажуть вони, нічого не боїться, навіть Констітуції та рішень рнбо про заборону прямих перемовин.
показати весь коментар
12.05.2025 02:09 Відповісти
Як героїчно: ''я поїду в Турцію, якщо навіть пуйло туди не приїде...''. І що це дасть? Задоволення Трампа? Потрібно було врешті повернутися обличчям до ЗСУ і хоч на сьомому році створити свої ракети, які є надійним переговірники з пуйло. Чому у попередників '' бариги'' це виходило, а у простого мальчіка від наріду - ні!
показати весь коментар
12.05.2025 03:20 Відповісти
Це обкурене чмо сидить на валізі і з нетерпінням чекає чергової пропозиції ***** про договорняк.
показати весь коментар
12.05.2025 06:43 Відповісти
Мабуть це остання роль артиста, сценарій підходить до розвʼязки
показати весь коментар
12.05.2025 07:29 Відповісти
мрія всього життя- зазирнути в очі ***** і побачити там істину...
показати весь коментар
12.05.2025 08:35 Відповісти
 
 