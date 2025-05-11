Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios

Президент України Володимир Зеленський планує вирушити 15 травня до Туреччини, навіть якщо Росія не почне припинення вогню з понеділка, 12 травня.

Про це пише Axios з посиланням на неназваного українського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський прибуде до Туреччини в четвер, навіть якщо Росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок", - сказав співрозмовник.

Читайте також: Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Дивіться також: Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО