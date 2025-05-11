Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios
Президент України Володимир Зеленський планує вирушити 15 травня до Туреччини, навіть якщо Росія не почне припинення вогню з понеділка, 12 травня.
Про це пише Axios з посиланням на неназваного українського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський прибуде до Туреччини в четвер, навіть якщо Росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок", - сказав співрозмовник.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Однак це можливо лише за умови, що Москва погодиться на припинення бойових дій, вважає Франція.
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.