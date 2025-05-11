РУС
Зеленский будет в Турции, даже если РФ не начнет прекращение огня 12 мая, - Axios

Зеленский поедет на переговоры в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться 15 мая в Турцию, даже если Россия не начнет прекращение огня с понедельника, 12 мая.

Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник", - сказал собеседник.

Читайте также: Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с РФ в Турции

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Смотрите также: Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21582) переговоры (5123) россия (96899) Турция (3529)
11.05.2025 22:18 Ответить
11.05.2025 22:38 Ответить
11.05.2025 22:20 Ответить
Булоб непогано,щоб ще і Макрон з Туском під"іхали.
11.05.2025 22:17 Ответить
Так-без посередників нам гаплик
11.05.2025 22:19 Ответить
Зеленський - клоун
11.05.2025 22:19 Ответить
Мене цікавіть тільки доля Украіни. Потим розберемось,хто е хто.
11.05.2025 22:21 Ответить
11.05.2025 22:38 Ответить
І чому ж до цих пір не капітулював?
11.05.2025 23:09 Ответить
Бо по указці кацапів устроїв геноцид Українцям , відав землю і надра усе як шоворив Степан Хмара у верховній зраді що це ліквідатор Української держави
показать весь комментарий
І чому ж до цих пір не капітулював?
Тому що потрібно,щоб українці і рашковани знищували друг-дружки.Це далекоглядний план.
Детальніше тут: https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
12.05.2025 19:12 Ответить
А є шанс з такими дійти до перемоги? Ми втратили майже все, коли нарід 73% у 2019 році поставив галочку за те, що зараз маємо.
12.05.2025 03:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PsqFnp1fXmM

Віталій Портніков - спектакль для Трампа .

Блискуче все по полицях, але вже без передбачень -прогнозів. Тим не менш, дуже захоплюючий допит Прортнікова та його відповіді.
11.05.2025 23:32 Ответить
це покер-троллінг - може справді діють разом з Коаліцією? Може вона справді є?
11.05.2025 22:46 Ответить
Так, так. План "Анаконда". Олдскули пам'ятають.
11.05.2025 23:48 Ответить
ВАЖНО! ОРЕШКИН: "Путин писал на коленке. Вот что теперь будет". Ночное обращение, реакция Зеленского-а це ще оптимістичніше про Путінг фсьо й щось у цьому є обнадійливого , справді , як поведуть себе європейці...
12.05.2025 00:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jOa4sjl_WOc
12.05.2025 00:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zivGNmKHSCo
ці усі посилання на політологів поважних - всі в унісон й так все гидко
12.05.2025 00:41 Ответить
МЗС ФРАНЦІЇ ПІДТВЕРДИЛО НАМІР ЄС БРАТИ УЧАСТЬ У ПЕРЕГОВОРАХ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

Однак це можливо лише за умови, що Москва погодиться на припинення бойових дій, вважає Франція.
11.05.2025 23:48 Ответить
11.05.2025 22:18 Ответить
Так Україна досі (!!!) законодавчо дозволяє розміщення військових баз ерефії на своїй території. Відповідний документ чинний. Те, що він знаходиться у прямому протиріччі з Конституцією -- нікого не &бе.

Закон, особливо якщо він для/від Зє-команди -- він такий: куди повернеш, туди й буде.
11.05.2025 22:22 Ответить
Конституція на паузі.
Великий Галактичний галахічний Буба - лідор галактичного масштабу
11.05.2025 22:23 Ответить
Мабуть тому він і збирається проїхатися (на халяву), все одне ні яких перемовин не буде.
Імитація бурхливої діяльності, але деяким лохам {особливо похилого ) віку дуже подобається.
11.05.2025 22:24 Ответить
22:26 в зеленогнйному РНБО самісінькі перевертні , ( здали контрнаступ , а зейло навіть не виявив , хто ж це зробив , щоб ге вийти на себє) гниди і виродки , як був ваш , алкаш сівохо, замість генерала Кривоноса
11.05.2025 22:43 Ответить
Так він же нелегетимний і це не переговори. Це цирк
11.05.2025 22:40 Ответить
Кто свободен? Объясните Богдану что лідор запретил всем (кроме себя) переговоры з рашкою
12.05.2025 00:11 Ответить
Припинення вогню не буде - обложили Зелю Трамп з пуйлом - гонят на прапорці
11.05.2025 22:18 Ответить
11.05.2025 22:20 Ответить
А чому до цих пір не виконав?
показать весь комментарий
11.05.2025 23:10 Ответить
Це ж очевидно. Народ України виявився проти. Рашисти думали, що їх квітами будуть зустрічати, захід думав, що Україна не зможе чинити опір, Зеленський зі своєю єрмаківсько-татарівською бандою вже готували "ключі від Києва". Але не так сталося, як бажалося, бо не можна підкорити цілий народ проти його волі. Скільки Зеленський з Єрмачком не пакостили, скільки не саботували - країна ще бореться. Що страшенно бісить кураторів Зеленського з кремля.
12.05.2025 07:32 Ответить
Пересічний москвонімець.
11.05.2025 23:49 Ответить
Обрали в президенти нєчто, чєлавєка русской культуры, і ніхто не знає що воно утне, що сдасть чи про що домовиться. Потім очі вилупе, як призначений ним же лунатік Резніков, і скаже, а что такого?
11.05.2025 22:23 Ответить
А как же "ультиматум", что если не будет прекращения огня то все, самые сильные санкции наложат?
11.05.2025 22:23 Ответить
Наложат 100% , але є нюанс
11.05.2025 22:38 Ответить
В цьому світі ультиматуми ставить *****. Остальні всі тряпки а всі домовленості не дійсні. Тому ця війна буде бескінечна
11.05.2025 22:44 Ответить
воно вжє в памперси наложив , бреше , як дихає, кажє , що без припинення вогню не поїде, а сам ідє навіщо ? Щоб підписати безумовну капітуляцію
11.05.2025 22:47 Ответить
Алія трохи далі, на південь.
11.05.2025 22:24 Ответить
Трамп буде?
Щоби особисто проконтролювати явку сторін
11.05.2025 22:24 Ответить
зеленський буде в Туреччині навіть, якщо представники рашки взагалі туди не приїдуть... бо погода в Анталії вже пречудова, Середземне море ласкаве, обслуговування пречудове, а турецькі партнери, які заробили сотні мільйонів баксів на "великому крадівництві" такі радушні, що какаяразніца приїдуть партнери з кремля чи не приїдуть, головне, що канєц епохі бєднасті вже наступив. Не вірите? Так спитайтеся у найвеличнішого борцуна з бідністю...
11.05.2025 22:26 Ответить
Ну даааа, на 12 число:
Або перемовини...
Або "орешник" на Київ...
Полюбасу потрібно бути у Туреччині!
11.05.2025 22:28 Ответить
Не можна цього робити. Це капітуляція.
11.05.2025 22:31 Ответить
Та йому аби покататись: готелі, червоні доріжки, спалахи фотокамер, - зоряний час у людини.
11.05.2025 23:12 Ответить
хай Скумбрію з собою бере - пошопитись ))
11.05.2025 22:32 Ответить
По-моему, это вброс с подачи Трампа и Путина. Зеленский и европейские лидеры в один голос заявили: сначала перемирие, потом - переговоры. Если Зеленский поедет без перемирия в Стамбул, то на него у Трампа есть страшный компромат, как у Путина на Трампа. Иначе безумный визит в Стамбул для очередной подставы со стороны орков покажет всем, что Зеленский - послушная собачонка Трампа. Я думаю, Зеленскому после этого лучше в украину не возвращаться
11.05.2025 22:34 Ответить
Три роки запеклого спротиву, розгром кацапського чономорського флоту, десятки атакованих кацапських НПЗ, сотні тисяч зажмурених на передовій кацапів - це все вказівки рашки? Цікаво...
11.05.2025 23:16 Ответить
Провалена ракетна програма,послаблення ПВО,розмінування Чонгату,постійні провали контрактів на виготовлення ***********,браковані **********,безлглуздий контнаступ і курщина(де положили багато бійців і техніки)
11.05.2025 23:20 Ответить
Так, запеклий спротив українців і ЗСУ, тільки Наєву офісу немає чим відповісти - наказу на розгортання ЗСУ не отримали, хоча Шашличний знав про напад .
11.05.2025 23:23 Ответить
Цирк для одного рудого і не дуже розумного глядача.
11.05.2025 22:37 Ответить
не напружуйся, тобі не заплатять. ніхто не забув про оманський договорнячок.
11.05.2025 22:42 Ответить
Нехай спробує побикувати,як з Трампом.
11.05.2025 22:38 Ответить
11.05.2025 22:40 Ответить
Ласти та полотенце не забудь, Вольдемар!
11.05.2025 22:41 Ответить
Можна чогось не знати, і це нормально, можно втомитись і потребувати допомоги більш розумних і сильних, і це нормально. Головне щоб вистачило розуму і сил визнати це для себе, прийняти це і радитись не з тими хто тобі лестощі день і ніч штовхає увуха, і не в тих хто землю жре запевняючі ввірності тобі особисто. Доаомогу треба шукати в тих хто не боїться казати всю правду і вірно аналізує ситуацію, бо має для цього відповідний вах, розум, силу і самоповагу.
Нажаль, напревеликий жаль ЖОДЕН президент України не поважав розумних і сильних, а з 2019 і того.гірше.
Жодної, жодної розумної і виваженої прзиціїі та поради президенту не змогло родити його оточення. Все суцільні гонористі пляски з бубном.
11.05.2025 22:42 Ответить
Пздц дибілоїд. ***** буде бомбити Київ поки Зеля буде в Стамбулі чекати в коридорі *****. Такого позору ще пошукати. А навіщо тоді європейські лідори вчора приїжджали в Київ і домовлялись про припинення вогню? ***** вам всім просто насрав на голову.
11.05.2025 22:42 Ответить
а свою власну заборону на перемовини з кацапами вже скасував?
11.05.2025 22:49 Ответить
Тобто, Вован вже наперед згоден що припинення вогню до переговорів не потрібно. Та й позиція союзників з ЄС не важлива.
11.05.2025 22:49 Ответить
Союзники в Оман на лижах не заїзджали, вони не в темі.
11.05.2025 23:25 Ответить
це точно президент країни?
11.05.2025 22:59 Ответить
Сраний, тупорилий КВН - конкурс капітанав. За шо країні оце недолуге...
11.05.2025 23:04 Ответить
"Можна зняти кіно:
В один день Зеленський дає героя керівнику СБУ Малюку та накладає санкції на інших персонажів, а ввечері всі вони разом відмічають це у ресторані.
Українчики з задоволеними засяними очами дивляться на це у захваті."
11.05.2025 23:06 Ответить
Та воно мавпує Трампа: ввечері не пам'ятає, що наварнякало було зранку.
11.05.2025 23:08 Ответить
Тут блазень все робить правильно. В будь-якому разі зараз важливо ще раз підтвердити, хто саме не хоче припинення війни.
11.05.2025 23:13 Ответить
А ще потусити пару днів за рахунок турків . Загалом з його геройських заяв вже зрозуміло що результатів не буде.
11.05.2025 23:34 Ответить
А потім повернеться та скаже українцям, як Чемберлен англійцям: уважаємиє украінци, я прівьоз вам мір!
Дай боже, шоб воно й не повернулося звідти!
11.05.2025 23:26 Ответить
@ (в перекладі):
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.
11.05.2025 23:31 Ответить
Ну якщо ***** туди поїде, у лідора буде можливість показати чи готовий він до самопожертви 🫣
11.05.2025 23:35 Ответить
Тобто на 15-те готуватися до обстрілу. Добре ож попереджае.
11.05.2025 23:47 Ответить
Чув, що Зеленський в четвер поїде в Стамбул чекати ***** з Barrett Mk-22.
12.05.2025 00:04 Ответить
Путлер кудись поїде?! Люди добрі, навчиться спочатку жартувати!
12.05.2025 00:08 Ответить
Дивна річ! Найбільш турбопатріотичні та войовничі коментатори чомусь мають закордонні прапорці. Чому так?
12.05.2025 00:39 Ответить
А ті з них, хто має українські - хоробро воюють на диванах і на фронт не збираються.
12.05.2025 01:11 Ответить
Ти не відповів на питання. Є серйозна підозра, що закордонні турбопатріоти живуть на болотах.
12.05.2025 01:18 Ответить
Федя, скажи чесно, з якого мусохранська ти пишеш?
12.05.2025 01:22 Ответить
Я в Україні. А ти чого вже істериш, турбопатріот диванний?
12.05.2025 07:48 Ответить
Хведя, з тобою все зрозуміло.
12.05.2025 08:44 Ответить
Это потому что кацапы вроде тебя пишут через ВПН под украинским флагом.
12.05.2025 03:15 Ответить
Та хто б сумнівався.
12.05.2025 00:43 Ответить
А вот мені цікаво, як що 12 не буде припинення вогню, санкції введуть друзі, чи шмаркли жувати будуть?
12.05.2025 00:53 Ответить
Уявляю як скокане рейтинг гниди у гнидв після от такої заяви та перебування у Туретчині - наш герой, скажуть вони, нічого не боїться, навіть Констітуції та рішень рнбо про заборону прямих перемовин.
12.05.2025 02:09 Ответить
Як героїчно: ''я поїду в Турцію, якщо навіть пуйло туди не приїде...''. І що це дасть? Задоволення Трампа? Потрібно було врешті повернутися обличчям до ЗСУ і хоч на сьомому році створити свої ракети, які є надійним переговірники з пуйло. Чому у попередників '' бариги'' це виходило, а у простого мальчіка від наріду - ні!
12.05.2025 03:20 Ответить
Це обкурене чмо сидить на валізі і з нетерпінням чекає чергової пропозиції ***** про договорняк.
12.05.2025 06:43 Ответить
Мабуть це остання роль артиста, сценарій підходить до розвʼязки
12.05.2025 07:29 Ответить
мрія всього життя- зазирнути в очі ***** і побачити там істину...
12.05.2025 08:35 Ответить
 
 