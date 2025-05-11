Зеленский будет в Турции, даже если РФ не начнет прекращение огня 12 мая, - Axios
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться 15 мая в Турцию, даже если Россия не начнет прекращение огня с понедельника, 12 мая.
Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник", - сказал собеседник.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Тому що потрібно,щоб українці і рашковани знищували друг-дружки.Це далекоглядний план.
Детальніше тут: https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
Віталій Портніков - спектакль для Трампа .
Блискуче все по полицях, але вже без передбачень -прогнозів. Тим не менш, дуже захоплюючий допит Прортнікова та його відповіді.
ці усі посилання на політологів поважних - всі в унісон й так все гидко
Однак це можливо лише за умови, що Москва погодиться на припинення бойових дій, вважає Франція.
Закон, особливо якщо він для/від Зє-команди -- він такий: куди повернеш, туди й буде.
Великий Галактичний
галахічнийБуба - лідор галактичного масштабу
Імитація бурхливої діяльності, але деяким лохам {особливо похилого ) віку дуже подобається.
Щоби особисто проконтролювати явку сторін
Або перемовини...
Або "орешник" на Київ...
Полюбасу потрібно бути у Туреччині!
Нажаль, напревеликий жаль ЖОДЕН президент України не поважав розумних і сильних, а з 2019 і того.гірше.
Жодної, жодної розумної і виваженої прзиціїі та поради президенту не змогло родити його оточення. Все суцільні гонористі пляски з бубном.
В один день Зеленський дає героя керівнику СБУ Малюку та накладає санкції на інших персонажів, а ввечері всі вони разом відмічають це у ресторані.
Українчики з задоволеними засяними очами дивляться на це у захваті."
Дай боже, шоб воно й не повернулося звідти!
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.