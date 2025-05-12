Российский диктатор Владимир Путин на вероятных переговорах в Турции будет требовать капитуляции Украины, отказ от вступления в НАТО, смену власти в Киеве и уступки территориями, включая Крым, Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что Москва настаивает на "устранении первопричин конфликта", а переговоры, по мнению Путина, возможны только после "гарантий безопасности для России".

Как говорил вице-президент США Джей Ди Венса, Москва хочет "получить территории, которые еще даже не завоевала". Пока нет никаких признаков, что Кремль готов изменить свою позицию, считают в издании.

"Часть из озвученных регионов российская армия сейчас не удерживает", - указывает издание.

Журналисты указывают, что несмотря на четкую позицию Владимира Зеленского, что переговоры возможны только после прекращения атак на украинские города, Дональд Трамп требует безотлагательной встречи представителей Киева и Москвы.

"Зеленский предложил Путину переговоры в Турции уже в этот четверг", - напоминает газета.

Впрочем, в Киеве не скрывают сомнений относительно целесообразности такого диалога. Советник ОП Михаил Подоляк во время разговора с журналистами назвал подобные переговоры "большой иллюзией", а европейские лидеры пригрозили Москве новыми санкциями, если та не остановит военные действия.

Европейские лидеры пригрозили новыми жесткими санкциями, если Россия не согласится хотя бы на временное перемирие. Но вряд ли Кремль серьезно воспримет эти предупреждения. Россия уже является наиболее подсанкционным государством в мире, и несмотря на прогнозы об экономическом крахе, в Москве и Санкт-Петербурге не наблюдается серьезного падения уровня жизни, которое могло бы заставить Путина пересмотреть свою политику. Все свидетельствует о том, что он продолжает считать эту войну частью своей исторической миссии.

Кремль неделю за неделей повторяет свои требования - порой меняя формулировки, но не суть. По этой логике, мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия.

"При такой логике мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия. В Москве, похоже, застряли в Дне сурка", - заключает издание.