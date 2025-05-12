РУС
Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, - The Times

Что будет требовать на переговорах Путин

Российский диктатор Владимир Путин на вероятных переговорах в Турции будет требовать капитуляции Украины, отказ от вступления в НАТО, смену власти в Киеве и уступки территориями, включая Крым, Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что Москва настаивает на "устранении первопричин конфликта", а переговоры, по мнению Путина, возможны только после "гарантий безопасности для России".

Как говорил вице-президент США Джей Ди Венса, Москва хочет "получить территории, которые еще даже не завоевала". Пока нет никаких признаков, что Кремль готов изменить свою позицию, считают в издании.

"Часть из озвученных регионов российская армия сейчас не удерживает", - указывает издание.

Журналисты указывают, что несмотря на четкую позицию Владимира Зеленского, что переговоры возможны только после прекращения атак на украинские города, Дональд Трамп требует безотлагательной встречи представителей Киева и Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет в Турции даже если РФ не начнет прекращение огня 12 мая, - Axios

"Зеленский предложил Путину переговоры в Турции уже в этот четверг", - напоминает газета.

Впрочем, в Киеве не скрывают сомнений относительно целесообразности такого диалога. Советник ОП Михаил Подоляк во время разговора с журналистами назвал подобные переговоры "большой иллюзией", а европейские лидеры пригрозили Москве новыми санкциями, если та не остановит военные действия.

Европейские лидеры пригрозили новыми жесткими санкциями, если Россия не согласится хотя бы на временное перемирие. Но вряд ли Кремль серьезно воспримет эти предупреждения. Россия уже является наиболее подсанкционным государством в мире, и несмотря на прогнозы об экономическом крахе, в Москве и Санкт-Петербурге не наблюдается серьезного падения уровня жизни, которое могло бы заставить Путина пересмотреть свою политику. Все свидетельствует о том, что он продолжает считать эту войну частью своей исторической миссии.

Кремль неделю за неделей повторяет свои требования - порой меняя формулировки, но не суть. По этой логике, мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

"При такой логике мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия. В Москве, похоже, застряли в Дне сурка", - заключает издание.

+44
Він лапті загубив в той час коли поливав брудом Україну у своїх виступах на сросії,просивши пукіна забрати його за борги України,тоді коли називав Україну порно акторкою в Юрмалі,коли знайшов мир в очах пукіна,коли відводив війська бо він не лох і тд.Все життя зеленський представляв Українців у виступах як недолугих,тупих,такі його і обрали.
12.05.2025 06:57
+43
А казали вам в 2019- ;Думайте;.
12.05.2025 06:46
+31
Коли біля села завелися хижі вовки, селяни, порадившись, вирішили замість вовкодава придбати циркового пуделя.
12.05.2025 07:40
Пішла на йУх, свинособака, кацапська!
12.05.2025 06:41
Зеля біжить капітулювати, аж лапті губить по дорозі
12.05.2025 06:43
3 роки біжить, біжить, а лапті й досі не загубив.
12.05.2025 06:50
Він лапті загубив в той час коли поливав брудом Україну у своїх виступах на сросії,просивши пукіна забрати його за борги України,тоді коли називав Україну порно акторкою в Юрмалі,коли знайшов мир в очах пукіна,коли відводив війська бо він не лох і тд.Все життя зеленський представляв Українців у виступах як недолугих,тупих,такі його і обрали.
12.05.2025 06:57
Якраз він лапті надів.
12.05.2025 07:11
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
12.05.2025 08:56
він лапті ще в Омані погубив.
12.05.2025 08:54
А казали вам в 2019- ;Думайте;.
показать весь комментарий
до чого тут 2019? Війна почалась в 2014.
показать весь комментарий
Коли біля села завелися хижі вовки, селяни, порадившись, вирішили замість вовкодава придбати циркового пуделя.
12.05.2025 07:40
А що там намагавсь шість років робити півшостий?
Саджати бойових генералів та скупати крипту?
12.05.2025 08:04
.. легалізував наркотики ще і велике крадівництво.
12.05.2025 09:11
За час, що виграли цими угодами Україна розвивалася та люди майже не відчували війни, але їм забажалося пАржать (((
12.05.2025 08:02
Авжеж підготувався, разом з Бенею срали вам в мозок, що війна триває бо Порошенко на ній наживається...
12.05.2025 08:17
UA Порохобандерівець

А казали вам в 2019- ;Думайте;
.
12.05.2025 08:30
Заклик - Думайте, це не про вас. І вас більшість.
12.05.2025 09:53
в 2019 коломойський і Ко запропонував одноклітинним вибрали гетьманом вказаного єврея то одноклітинні вибрали : дилетанта, українофоба, генерала з балалайкою який ,висміював одноклітинних і за це вибрали його ,і мріють про його наступний термін.
12.05.2025 09:47
Мало думати, треба думати правільно.
Наприклад, амєріканскіє глобалісти развязалі войну с россієй рукамі Украіни за рєсурси россіі. Потому надо просто пєрєстать стрєлять - і война прєкратітся.
12.05.2025 08:34
Ось чому іде війна.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
12.05.2025 19:52
Ну от ще один приклад.
Між іншим, тема Апокаліпсису не розкрита.
13.05.2025 09:37
)(уйло з такими захцянками може йти нах*й !!!
показать весь комментарий
Так,ці два шизофреніки нам дуже дошколяють. Це іхні хотелки. У нас інша завдання:зберегти Украіну .Не благодаря,а вопреки всім.
12.05.2025 06:55
Москва підозрює, що значної вигоди від 30-денного безумовного припинення вогню вона не отримає, тим більше що росіяни вважають, що в даний час мають перевагу на полі бою в Україні.

kремль розраховує, що його пропозиція про прямі переговори в Стамбулі вб'є клин між адміністрацією США та європейськими лідерами.

Якщо зближення США та Росії триватиме, Кремль сподіватиметься на якнайшвидше скасування санкцій та економічний підйом.
Пропонуючи прямі переговори в Стамбулі, путін посилає сигнал Трампу: «Я зa миp».
12.05.2025 06:57 Ответить
Будь-яка "зупинка" війни не буде грать на руку Росії... Так, не можна виключать той факт, що Росія використає цю зупинку для накопичення *********** та озброєння, а також для підготовки військ... Але ж цю "передишку" отримаємо і ми! Але тут питання в іншому - коли буде "перерва" у військових діях, кацапня отримає можливість "асматреться вакруг" і "увидеть кладбище"... Те, що Сибір уже "не рассийский", видно навіть ідіоту... Справа за "формальнистю" - помінять вивіски на держустановах... Сибір давно в "зоні юаня", економікою сибірською давно вже "рулять" китайці (особливо, продовольчив ринком, та ринком "речового ширпотребу". Достатьньо зробить те, що призвело до революції, в лютому 1917 - зупинить поставки продовольства на ринки Сибіру... І "сибіряки" самі погодяться з тим, що Китай забере їх собі... У Росії, у Сибіру, НЕМАЄ ні військ, ні зброї, щоб цьому запобігти. І масово перекинуть продовольство у Сибір, вони не здатні - "китайские "шахтёры" и "фермеры" на "ТрансСибі", вже й місця розвідали, де міни закладать...
12.05.2025 07:29
На сьогодні товари подвійного призначення складають дві треті сукупного експорту Китаю в Росію, який, до того ж, більш ніж удвоївся з початку війни в Україні і перевищив 80 мільярдів доларів у 2024 році.
У 2023 році 89% високопріоритетних вузлів російської зброї надійшли з Китаю, а постачання китайських станків з ЧПУ та комплектуючих в Росію, нерідко обхідними шляхами, продовжують зростати.

Росія створила велику військову машину, переорієнтувала частину своєї економіки на війну. Росія не має жодних проблем із тим, що вбивають її солдатів.

Тепер війна відіграє дуже велику роль у внутрішній політиці Росії. Вона стабілізує режим. Тож у певний момент Росії просто буде важко жити в мирі. Вона більше не створена для цього.
12.05.2025 07:38
Питання просте: КИМ і ЧИМ зараз Росії воювать? Не проти нас - проти Китаю? Їх ВПК лише ВІДНОВЛЮЄ втрати на фронті (з підтримкою "імпортом" з КНДР та Ірану). Накопичення НЕМАЄ. А людей звідки взять? Кадрова армія знищена в перший рік війни. Надія на "мобіків". А хто буде коло станків стоять? Жінок з "ФЗУшниками" вже не поставиш, як у ІІ Світову - немає репресивного апарату, який їх туди пожене... Путін повністю "оголив" Сибір...
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти... Крім того - їм і так там непогано - не треба витрачать кошти на "адміністрування". Вся адміністрація сидить на держбюджеті Росії... А економікою Сибіру вони і так "рулять"...
Кацапні вони дають лише "мінімум" - щоб вони не "відірвалися від цицьки"... Всі довготривалі та багатозатратні проекти припинені...
12.05.2025 08:00
Росія буде воювати ядерною зброєю.
12.05.2025 08:05
Впевнений?
12.05.2025 08:26
Якби росія могла воювати ядерною зброєю, вона б давно вже нею воювала. Вочевидь, росія не може воювати ядерною зброєю, як виявилось на практиці.
12.05.2025 08:41
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти...

Вишуканий гумор, дякую!
12.05.2025 09:16
А до чого тут "гумор"? Китай вичікує моменту, коли Росія "піде врознос"... Тоді він матиме моральне право ввести війська - щоб ядерна зброя в Сибіру, не потрапила в руки "безбашенних"... Якщо зробить це ЗАРАЗ - поміняється світова політична ситуація... Бо Китай, в даному випадку, стає ОКУПАНТОМ. В його руках - територія, ресурси Сибіру, і російські ядерні боєзаряди. Китай стає в ПРЯМЕ ПРОТИСТОЯННЯ з Європою та США. А воно Китаю треба?
12.05.2025 09:23
Коли я думаю "про реакцію світової спільноти", то навіть мені стає страшно й зовсім не до сміху, а вже ж Китаєві й поготів…
12.05.2025 09:31
Що тобі саме "не зрозуміло"? Я погано пояснив політичну ситуацію?
12.05.2025 11:00
Та не пояснив ти нічого, бо пояснювати Бог не дав хисту. Почнімо з запитання ключового: "світова спільнота" - це хто?
12.05.2025 12:13
А у тебе який "хист"? Ляпнуть "абищо", з глибокодумним виглядом?
12.05.2025 12:55
Усе ясно: коли на найпростіше запитання в Яра Холодного відповіді катма, йому залишається переходити на особистості. Паняй далі тією самою дорогою - сам себе на сміх виставиш.
12.05.2025 16:02
Що тобі "ясно"?
Де саме у твоїх коментарях "питання"? Мені, мабуть, "повилазило"... Тут лише "глибокодумна констатація" "абичого"...
Olifant

Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти...

Вишуканий гумор, дякую!

12.05.2025 09:16
Olifant

Та не пояснив ти нічого, бо пояснювати Бог не дав хисту. Почнімо з запитання ключового: "світова спільнота" - це хто?

12.05.2025 12:13
Якщо тобі не відомо, що саме означає "світова спільнота" - то про що мова?
12.05.2025 16:12
Оце питання про "світову спільноту", якої боїться Китай, і є ключове.

До цієї спільноти входять:

1.
2.
3.


Про що/кого мова в Яра Холодного?

Бо он Вікіпедія, наприклад, пише:

Світова спільнота - це деяка гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об'єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму.

https://www.google.com/search?q=%22%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%22&client=firefox-b-d&sca_esv=d884997e81249e58&sxsrf=AHTn8zph3pLXy59KF1oJ6rgY-cjhCK543A%3A1747054163867&ei=U-4haJrVNJC73AOf3qWBCQ&ved=0ahUKEwjaytz2-52NAxWQHXcKHR9vKZAQ4dUDCBA&uact=5&oq=%22%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%22&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIyLRgdCy0ZbRgtC-0LLQsCDRgdC_0ZbQu9GM0L3QvtGC0LAiMgcQABiABBgTMgcQABiABBgTMgYQABgTGB4yBhAAGBMYHjIGEAAYExgeMgYQABgTGB4yCBAAGBMYCBgeMggQABgTGAgYHkjVIlDXBViGIHABeACQAQCYAXGgAdcMqgEEMTAuN7gBA8gBAPgBAZgCEqACug7CAggQABiwAxjvBcICBhAAGAcYHsICCBAAGBMYBxgewgIIEAAYBxgKGB7CAgkQABiABBgTGArCAg0QLhiABBjRAxgTGMcBwgIcEC4YgAQY0QMYExjHARiXBRjcBBjeBBjgBNgBAcICCBAAGAcYCBgewgIJEAAYgAQYExgNwgIKEAAYExgIGA0YHsICChAAGBMYBxgIGB6YAwCIBgGQBgG6BgYIARABGBSSBwQ1LjEzoAeffrIHBDQuMTO4B7IO&sclient=gws-wiz-serp

То це Китай боїться гіпотетичної спільности громадян усіх країн світу?
12.05.2025 16:21
Революція була в лютому 1917, а ****** прийшли до влади в жовтні 1917. Теж важливо не забувати.
12.05.2025 07:57
Все було дуже просто - економікою "рулила" вже буржуація, але правлячим класом, на той час, ще були "бояри"... А у кацапів, як завжди , "позднее зажигание" - оті "князі" з титулами, виявилися не готовими взять владу в руки та поділиться нею, з буржуазією... Як у пісні відомій співається:
"Ах, ты, милая мая,
Я тебя заждалси...
Ты пришла - меня нашла -
А я растерялси...".
Буржуазія створила "ревоюційну ситуацію", викликавши перебої з продовольством у Москві та СПБ, а "бояри" не змогли не тільки взять владу в свої руки, але й навести мінімальний порядок у країні...
12.05.2025 08:23
Владу в руки в лютому 1917 взяв народ, а не "боярі". Був створений парламент, в якому були представлені погляди народу: більшість буржуазні, меншість - червоні маргинали. Червоним маргіналам не сподобалось те, що вони маргінали і тому вони в жовтні розгорнули політику Червоного терору і силового захоплення влади у народа.
12.05.2025 08:45
Хто взяв у руки владу у лютому 1917-го? Народ? Який саме?
http://www.printfriendly.com/print/?url=http%3A%2F%2Fresource.history.org.ua%2Fcgi-bin%2Feiu%2Fhistory.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DDOP%26P21DBN%3DEIU%26S21FMT%3Deiu_all%26S21ALL%3D%253C.%253EID%3D0047973%253C.%253E%26C21COM%3DS Бібліографічне посилання: Бойко В.М., Кудлай О.Б. ТИМЧАСОВИЙ УРЯД [Електронний ресурс] .

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД - центр. орган держ. влади після http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lyutneva_revolyutsiya_1917 Лютневої революції 1917, діяв упродовж 15 (2) березня - 8 листопада (26 жовтня) 1917. Утворений за згодою між Тимчасовим к-том http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=derzhavni_dumy_rosijskoji_imperiji Державної думи Російської імперії та Петрогр. радою робітн. і солдатських депутатів. Мав передати владу http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vserosijski_Ustanovchi Всеросійським Установчим зборам. До складу увійшли кадети (див. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=KDP Конституційно-демократична партія; відігравали провідну роль у політ. курсі), http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Oktiabrysty октябристи та безпартійні: кн. Г.Львов (міністр-голова), http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Milyukov_P_M П.Мілюков, О.Гучков, М.Некрасов, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tereschenko_MI Мих.Терещенко, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kerensky_O О.Керенський (трудовик, згодом - есер; див. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Partiia_sotsialistiv Партія соціалістів-революціонерів) та ін.
Львов - КНЯЗЬ. Гучков, Терещенко - міліонери, Керенський - високооплачуваний адвокат, на службі цих мільйонерів, Нєкрасов - "кадєт", тобто член партії "конституційних демократів". А це - партія крупного капіталу.
Де тут "народ"?...
12.05.2025 09:14
👍👍👍
12.05.2025 09:46
ТЕЖ МЕНІ НОВИНА.

Ціль рузкіх незмінна уже 400 років - знищення українців. Чому? - бо виявляється "травень" - так називався травень на русі, "коваль" - так називався коваль на Русі. А московія всього лише ******** монголів які згвалтували дикарів що ходили по болотах
12.05.2025 07:07
Напишіть це трампону великими літерами. Щоб перестав нарешті верещати про "обидві сторони" і "якби я був президентом".
12.05.2025 07:08
Зтебе презедент,як з хера мірошник.
12.05.2025 08:24
Вже були пекельні санкції від Байдена, тепер ЄС погрожує запровадити додаткові. Санкції нові результат старий. З москалів що з гусака вода. Тауруси краще б передали амнашій владі давно час набирати іноземні ленони
12.05.2025 07:10
тауруси можуть влетіти туди,куди було не треба,та зламати там щось,а санкції вони такі санкції,головне що не роблять шкоди
12.05.2025 08:03
гроші на легіони ви дасте? про порядок цифр в курсі?
12.05.2025 23:18
Зєля устал ат вайни. Це для нас погано. Хто зна що ця мавпа там напідписує
12.05.2025 07:10
ніхто нічого не збирається підписувати.
12.05.2025 07:37
підпише все, про що в 2022 вони там надомовлялися.
12.05.2025 07:56
В 2022 надомовлялися відкинути маячню про роззброєння і вивід ЗСУ з чотирьох областей.
12.05.2025 07:59
ага, так і було.
12.05.2025 08:02
Бачиш, сам згадав, як кацапів нах в 2022 послали.
12.05.2025 08:03
Кожен день як не хрєнь то велика хрєнь
12.05.2025 07:14
ніякі переговори не допоможуть , тікі добра звіздюліна путіну вирішить питання
12.05.2025 07:17
один удар в вухо путіну ,замінить будь які переговори
12.05.2025 07:18
Теж мені новина! ***** мочити давно треба, а не переговори з ним вести
12.05.2025 07:19
марна трата часу
12.05.2025 07:20
путін сам казав, що поки просуваємось на фронті, мир нам нафіг не нужон. казав він це нещодавно, але світ та зелька перебувають в счастливом неведении.
12.05.2025 07:21
шо то за просування ,три метра в день с тисячними втратами
12.05.2025 07:23
але просуваються
12.05.2025 19:34
...очередные понты подыхающей крысы, которой дал надежду "на пАбеду" не слишком умный дед-мародёр, банкрот-рецидивист..
12.05.2025 07:22
12.05.2025 07:22
А что можно вымогать от тех,кто перед его армией разминировал поля и кричал - русские тоже люди они не нападут и финансирование армии это популизм.
12.05.2025 07:22
Русня напала під час Майдана, як щури.
12.05.2025 07:39
Так рсня напала, а zeмародери їм килимом дороги повстеляли(
ЗгадайТЕ, які автобани зробили з намкришу, з білорусі, з лугандону міст полагодили, у Покровську рік тому квіточки саджали...
12.05.2025 07:59
Під час Майдана зе-мародери не могли нічого стелити, бо вони з концертами їздили до кацапів.
12.05.2025 08:00
***** ! Ну ми ж не програли , то якого біса ти вимагаєш ?
Зупинися і все , весь світ тобі говорить .
Україну ти не здолаєш , змирися з цим і все ...
12.05.2025 07:28
Після першої світової війни знаєш що сталося?
12.05.2025 07:31
Зараз під цей шумок про скорий "мир" рашистське командування понабирало на контракт купу охочих до халявних грошей орків. В яких мотивація: "Будк числиться, а воевать - хер.".
Тож, після провалу всіх потуг ""перемир'я" цю саіжонабрану масу швиденько кинуть на фронт у м'ясні штурми, де ці халявщики матимуть нагоду себе проявити.
І тут видається на те, що ця проявка матиме від'ємний знак для рашистських військ.
12.05.2025 07:30
Принаймні такі https://x.com/bayraktar_1love/status/1921652102348317090?t=kLyWX67YI82KSaUqaJ78ZA&s=19 сценки з постановочних для залякування "СОЧей" перетворяться на реальні і повальні.
12.05.2025 08:09
Пуйло, ПНХ!!!!
12.05.2025 08:00
Таймс все знає, якісь руські шпіони, куди ФБР дивиться ?
12.05.2025 08:08
ФБР за зайвими гендерами ганяється.
12.05.2025 08:26
Колись в романі 'День Шакала' Форсайта було написано, що для того, щоб когось вбити, бажано заздалегідь знати день, час та місце, а далі вже лише справа техніки. Що ж щодо Путлера це наступний четвер та м. Стамбул - справа за СБУ, ГУР та західними спецслужбами...
12.05.2025 08:09
Рашиські вимоги кривавого диктатора не змінилися ,ці виродки так вже цинічно брешуть що ніби терористична фашиська росія є жртвою . Тому жодних ілюзій що до переговорів з варварами,це марна трата часу ,тільки посилення санкцій проти рф і військова допомога Україні допоможе.
12.05.2025 08:11
Поки зєля буде при владі, то війна НІКОЛИ не закінчиться. А прийде хтось нормальний, то вести війну пуйлу не буде ніякого сенсу. Бо у пуйла вся надія на свого шпигуна зєлю
12.05.2025 08:21
Путлєру нема сенсу не вести війну. Він керує військовою хунтою, яка більше нездатна існувати в мирний час.
12.05.2025 08:37
Був Залужний, ВСУ перемагало. Залужного прибрали, ВСУ несе втрати і відходить. Мені перший варіант більше підходить.
12.05.2025 09:02
Зеленя!
Якщо ти підеш на контакт з кремлівським ******, погодишся на його умови, і всі здобутки героїчних з ЗСУ 2014 року зіллєш в сральник, ліпше сам собі пусти кулю в лоб!
Бо Народ України тебе на наступний день твого повернення просто роздере на шмаття,
та згодує собакам! Доля януковича тобі буде вважатись за щастя!
12.05.2025 08:27
Йому мало " трахати" кацапів. Хочеться чогось новенького.
12.05.2025 08:28
Важливо не що думає чи вимагає русня, а як діятимуть у відповідь рудий мародер та ЄС.
12.05.2025 08:35
Хтоб сумнівався. Наш зебіл дозволив своїй шоблі обкрадати ЗСУ в часи страшної війни. Нам нічим відповісти *****. Тільки рейтингом Зеленського. Сподіваюсь зебіли пишаються
12.05.2025 09:20
*****?
12.05.2025 09:21
переговоры всегда ведут и договариваются с равными - слабому диктуют условия.
12.05.2025 13:53
Що ти "очком крутиш"? Можна подумать - це "гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об'єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму", керує політикою та безпекою в світі.
Так і скажи, що ти захотів "голосно перднуть", але навалив у штани"... У слонів це буває - як переїдять бананів...
12.05.2025 17:06
 
 