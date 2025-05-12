Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, - The Times
Российский диктатор Владимир Путин на вероятных переговорах в Турции будет требовать капитуляции Украины, отказ от вступления в НАТО, смену власти в Киеве и уступки территориями, включая Крым, Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Издание отмечает, что Москва настаивает на "устранении первопричин конфликта", а переговоры, по мнению Путина, возможны только после "гарантий безопасности для России".
Как говорил вице-президент США Джей Ди Венса, Москва хочет "получить территории, которые еще даже не завоевала". Пока нет никаких признаков, что Кремль готов изменить свою позицию, считают в издании.
"Часть из озвученных регионов российская армия сейчас не удерживает", - указывает издание.
Журналисты указывают, что несмотря на четкую позицию Владимира Зеленского, что переговоры возможны только после прекращения атак на украинские города, Дональд Трамп требует безотлагательной встречи представителей Киева и Москвы.
"Зеленский предложил Путину переговоры в Турции уже в этот четверг", - напоминает газета.
Впрочем, в Киеве не скрывают сомнений относительно целесообразности такого диалога. Советник ОП Михаил Подоляк во время разговора с журналистами назвал подобные переговоры "большой иллюзией", а европейские лидеры пригрозили Москве новыми санкциями, если та не остановит военные действия.
Европейские лидеры пригрозили новыми жесткими санкциями, если Россия не согласится хотя бы на временное перемирие. Но вряд ли Кремль серьезно воспримет эти предупреждения. Россия уже является наиболее подсанкционным государством в мире, и несмотря на прогнозы об экономическом крахе, в Москве и Санкт-Петербурге не наблюдается серьезного падения уровня жизни, которое могло бы заставить Путина пересмотреть свою политику. Все свидетельствует о том, что он продолжает считать эту войну частью своей исторической миссии.
Кремль неделю за неделей повторяет свои требования - порой меняя формулировки, но не суть. По этой логике, мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия.
"При такой логике мир возможен только тогда, когда Украина отдаст все, чего требует Россия. В Москве, похоже, застряли в Дне сурка", - заключает издание.
kремль розраховує, що його пропозиція про прямі переговори в Стамбулі вб'є клин між адміністрацією США та європейськими лідерами.
Якщо зближення США та Росії триватиме, Кремль сподіватиметься на якнайшвидше скасування санкцій та економічний підйом.
Пропонуючи прямі переговори в Стамбулі, путін посилає сигнал Трампу: «Я зa миp».
У 2023 році 89% високопріоритетних вузлів російської зброї надійшли з Китаю, а постачання китайських станків з ЧПУ та комплектуючих в Росію, нерідко обхідними шляхами, продовжують зростати.
Росія створила велику військову машину, переорієнтувала частину своєї економіки на війну. Росія не має жодних проблем із тим, що вбивають її солдатів.
Тепер війна відіграє дуже велику роль у внутрішній політиці Росії. Вона стабілізує режим. Тож у певний момент Росії просто буде важко жити в мирі. Вона більше не створена для цього.
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти... Крім того - їм і так там непогано - не треба витрачать кошти на "адміністрування". Вся адміністрація сидить на держбюджеті Росії... А економікою Сибіру вони і так "рулять"...
Кацапні вони дають лише "мінімум" - щоб вони не "відірвалися від цицьки"... Всі довготривалі та багатозатратні проекти припинені...
Вишуканий гумор, дякую!
Де саме у твоїх коментарях "питання"? Мені, мабуть, "повилазило"... Тут лише "глибокодумна констатація" "абичого"...
Olifant
Китай стримує від анексії лише реакція світової спільноти...
Вишуканий гумор, дякую!
12.05.2025 09:16
Olifant
Та не пояснив ти нічого, бо пояснювати Бог не дав хисту. Почнімо з запитання ключового: "світова спільнота" - це хто?
12.05.2025 12:13
Якщо тобі не відомо, що саме означає "світова спільнота" - то про що мова?
До цієї спільноти входять:
1.
2.
3.
…
Про що/кого мова в Яра Холодного?
Бо он Вікіпедія, наприклад, пише:
Світова спільнота - це деяка гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об'єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму.
То це Китай боїться гіпотетичної спільности громадян усіх країн світу?
Буржуазія створила "ревоюційну ситуацію", викликавши перебої з продовольством у Москві та СПБ, а "бояри" не змогли не тільки взять владу в свої руки, але й навести мінімальний порядок у країні...
Ціль рузкіх незмінна уже 400 років - знищення українців. Чому? - бо виявляється "травень" - так називався травень на русі, "коваль" - так називався коваль на Русі. А московія всього лише ******** монголів які згвалтували дикарів що ходили по болотах
ЗгадайТЕ, які автобани зробили з намкришу, з білорусі, з лугандону міст полагодили, у Покровську рік тому квіточки саджали...
Зупинися і все , весь світ тобі говорить .
Україну ти не здолаєш , змирися з цим і все ...
Тож, після провалу всіх потуг ""перемир'я" цю саіжонабрану масу швиденько кинуть на фронт у м'ясні штурми, де ці халявщики матимуть нагоду себе проявити.
І тут видається на те, що ця проявка матиме від'ємний знак для рашистських військ.
