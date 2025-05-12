Предложив Путину личную встречу, Зеленский перехватил инициативу, - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский совершил "дипломатический гамбит", предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг. Украинский лидер перехватил инициативу у главы Кремля, и теперь оказывает на него давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Как напоминает издание, требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военная помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.

В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о прекращении огня, но сказал, что "несмотря на это" он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.

Как отмечает The Guardian, тон Путина был явно тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавнего времени была гораздо мягче по отношению к Москве, чем к Киеву. Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта:

"Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся значительный удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщается, выражал в последние дни частным образом по поводу жестких требований Москвы в войне в Украине".

При этом, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора - который редко путешествует спонтанно.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ относительно прямых переговоров в Турции.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.