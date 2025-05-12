РУС
Предложив Путину личную встречу, Зеленский перехватил инициативу, - The Guardian

Владимир Зеленский перехватил инициативу у Путина

Президент Украины Владимир Зеленский совершил "дипломатический гамбит", предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг. Украинский лидер перехватил инициативу у главы Кремля, и теперь оказывает на него давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Как напоминает издание, требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военная помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.

В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о прекращении огня, но сказал, что "несмотря на это" он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.

Как отмечает The Guardian, тон Путина был явно тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавнего времени была гораздо мягче по отношению к Москве, чем к Киеву. Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта:

"Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся значительный удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщается, выражал в последние дни частным образом по поводу жестких требований Москвы в войне в Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, - The Times

При этом, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора - который редко путешествует спонтанно.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ относительно прямых переговоров в Турции.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) переговоры (5123) путин владимир (31964) Турция (3529)
12.05.2025 07:39
Яка ініціатива? Не поїде пу у Стамбул, у кращому випадку пошле другого зама лаврова з фотокопіями «Оману»
12.05.2025 07:39
А як же указ шо забороняє перемовиниз ****** який для власного піару блазень іздав-підписав у 2022 році?
12.05.2025 07:45
путлєр грає крапленими - йому пох
12.05.2025 07:38
Все рівно зє не ублажить ні рижого ні пуйла. В тих засранців власна логіка.
12.05.2025 07:42
Яка ініціатива? Не поїде пу у Стамбул, у кращому випадку пошле другого зама лаврова з фотокопіями «Оману»
12.05.2025 07:39
Так, все почалося з оманських домовленостей після збиття літака МАУ в ірані.
12.05.2025 07:40
всі тлумачать про якісь оманські домовленості, може Ви озвучите про що саме домовилися?
12.05.2025 08:22
все те, що зараз і є, якщо не зебіл то осягнеш.
12.05.2025 08:35
Та не було ніяких там домовленостей, то на сонцесяйного наговорюють порохоботи. Там були інструкції, з нікчемою тупою обдовбаною ніхто домовлятися не буде. Дали торчку інструкції, приставили начальника, бо воно тупе, і його хазяі з кремля це чудово знають, напартачить. От і виконує воно ті інструкції під керівництвом і наглядом керівника, агента ФСБ. А вони договорняки, договорняки... Аби щось придумати погане про Бубочку.
12.05.2025 17:50
дивні такі інструкції. виклянчити М777, абрамси, хаймарси, скальпи патріоти, Ф16, атакамси

цікаво хто їх надавав

цікаво хто їх надавав
12.05.2025 19:58
Усе те давали народу України і армії України, а не торчку квартальному. І давали не дивлячись на бикування і мародерство найвеличнішого блазня, розуміючи, що саме народ, українці, а не одноразовий ухилянт угашений, бореться з кацапією, і саме народ і ЗСУ не дали здати країну зеленим ригівським покидькам.
13.05.2025 06:42
2018 року Україна отримала від США 37 пускових установок Javelin та 210 ракет, а у 2020 році - 10 установок та 150 ракет.-------Загалом з 2014-го по 2021-й Україна отримала від уряду США військової допомоги на суму близько 2 мільярдів доларів---------нелох в 2020-2021 роках крав на дорогах---а хто ж вибігав і випросив все це?-----------------це ще до лютого 2022 року----------------«Об'єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії», - зазначив міністр.--------а хто це вибігав і випросив?------------------гравець на піаніно почав бігати і просити коли УКРАЇНЦІ майже без зброї почали бити ворога.
13.05.2025 09:33
Не поїде. Наполягатиме на тому, що тогорічний "Стамбул" не передбачав участі президентів.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:42
12.05.2025 07:39
Він каже, що всі хто його не підтримує мають загинути в окопах, тому війна продовжується ще на рік.
12.05.2025 08:09
Слава Віталіка Клічка спокою не дає
12.05.2025 08:40
тобі?
12.05.2025 09:03
Наркоша, неукраїнець, шахрай, злодій, розумово відсталий - перекладаю на українську. Тому каламойша приставив наглядати дєрмака
12.05.2025 09:46
Шлепер-2. Различие: шлепер трех слов в смысловку не мог з`еднати . Зедурак не може 3 речення совокупити во что-то членораздельное...
12.05.2025 10:46
Зеленський перехопив ініціативу

Про таке "перехоплення" є старий анекдот - з такими "перехоплювачами", як Зеленський, добре лайно їсти - він на льоту перехоплює.
12.05.2025 07:40
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині------------до чого тут дипломатичний гамбіт зеленського? Він виконує наказ Трампа.
12.05.2025 08:26
Як Ви чудово висловилися - "дипломатичний гамбіт"...
Зеленський потрапив мордою у купу лайна - назвати це "дипломатичний гамбіт" - це геніально.
12.05.2025 08:35
Ну яка там особиста зустріч? Якщо Зеленський їзде по всьому світу, то фюрер кацапів ***** ховається від людей в бункері на великій глибині. А то СБУ має довгі руки, може і придушити цього півтораметрового дрища.
12.05.2025 07:44
а чому б йому не літати із ігровою приставочкою та коханим дЄрьмаком на борту? Підрахувати затрати на утримання цих бл.дей, включно із ДУСьою, котру мали розформувати, волонтери могли б розслабитись і без донатів.
12.05.2025 08:42
@ (в перекладі):
"Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО."

А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.
12.05.2025 07:44
Ішак би з радістю зустрівся б з ****** та капітулював, але сцить. І це розуміє *****. Тому ніякої зустрічі не буде і ішак розраховує на додаткові бали від своїх любителів.
12.05.2025 07:45
А як же указ шо забороняє перемовиниз ****** який для власного піару блазень іздав-підписав у 2022 році?
12.05.2025 07:45
Що написали то давно забув, без папірця це чмо говорити не вміє
12.05.2025 09:49
указ буде на паузі з 14 по 16 травня
12.05.2025 10:44
Дитячий садок блть…🤯
12.05.2025 07:45
Ну хоть в этот раз (хотя толку), а то сколько уже можно тупить, давая врагу брать инициативу зарабатывая политические очки, это про все те "прекращения" огня на пасху и 9 мая
12.05.2025 07:48
Здійсниться давня мрія: нарешті подивиться йому в очі!
12.05.2025 07:54
Таких "перехоплень" у заявах має він десятки, але результат всім відомий
12.05.2025 07:59
файно звучить: віслюк перехоплювач.
12.05.2025 08:44
потужний перехоплювач
12.05.2025 08:48
Бдять...який нафіг гамбіт?Які нафіг шахи?Рівень зе з єрмаком не шахи і навіть не шашки а "чапаєв"!Правда в чапаєва вони грають шахами.Вже було "геніальне" рішення копалини амерам запропонувати в обмін на гарантії безпеки.В результаті і копалини вддали(чи поділилися копалинами,це ми взнаємо не скоро) і гарантій ніяких не отримали
12.05.2025 07:59
До цих заяв зеленої скотини я трохи сподівався на припинення вогню. Тепер ясно. Ніякого закінчення війни не передбачається. Зелений виродок планує правити нещасними залишками України все своє нікчемне життя. А всі,хто його не підтримує має загинути в окопах. Ненавиджу цей зеленомордий скотний двір. Зелені істоти, всі любителі, слуги і собаки зеленського, здохніть всі в страшних муках.
12.05.2025 08:02 Ответить
Бажано в окопах.
12.05.2025 08:09 Ответить
Хіба що в російських. Зеленомордий скот за Україну воювати не збирається.
12.05.2025 08:12 Ответить
Ось ти й злився, зрадник паскудний! 🤬
12.05.2025 08:07 Ответить
Зєлєнскій не розуміє, що має справу з Антихристом. От не панімає і всьо...
12.05.2025 08:17 Ответить
Здійснилась мрія ідіоти: побачить мир в очах ...уйла.Ця словесна та дипломатична гра не приведе до миру.Пуйло "обожнює" санкції.Валерія Новодворська казала що санкції повинні бути такими щоб через місяць хліба просили.Невже незрозуміло що бункерне чмо відтягує час щоб продовжувати удари по Україні.Клин клином вишивають,тому повинна бути адекватна відповідь.Якщо москодота бомбить міста то ми повинні випалювати підприємства,в першу чергу стратегічні,аеродроми базування,логістичні центри.
12.05.2025 08:18 Ответить
Яка нах. ініціатива? Який гамбіт? зеленському до путіна як до неба рачки : зеленський спочатку розікрав і дав захопити і зруйнувати частину України, обезголовив і знекровив Армію, а зараз "іде на переговори" з повної капітуляції (здачі) України на умовах *****. А сам собі і банді забезпечив нору по програмі захисту свідків десь у Канаді чи США. З награбованим.
12.05.2025 08:21 Ответить


"Перемир'я" НЕРЕАЛІСТИЧНО тому, що зупиняти м'ясний КОНВЕЄР для Путіна небезпечно.

Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.

Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?", Кто виноват?, Что делать?

Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
***********************************************************************************************************Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов" Джерело: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fn3551559%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExWHBFd1JJclNSdmNNNWYwUAEebY04VCaKNyL1KrzFAIMn5-zcx6lSQm35Ztc67jstP10dD-5OSxuR6w2lVvI_aem_cv3cjOZqwlHKAHBtD556Vg&h=AT1w2Cj3TMwg7nTHaGVpGArzX5kjJWhul7KVvujx9YpjT7TfaBuq7sTRLg4dSQvLAp_jTeQpXACxLkF4q1R_tbCd9GQTTzjknxk1vg_mLVkSHNiqWrbuBaGL-5K7_sh1Va3eUocSC7sRNudL&__tn__=-UK-R&c[0]=****************************************************************************************************************************************************************************** https://censor.net/ua/n3551559

Путіна, як перед першою світовою війною Гітлера, насправді за рахунок України активно "умиротворюють".

Розклад фігур на великій шахівниці майже такий же, - тільки тепер на користь Кремля: перед другою світовою умовний Захід був у позиції "БОЙСЯ!", намагався здачею сусідів умиротворити Гітлера, а США фарисейськи самоізолювалися; тепер в США же Трамп - опортуніст, фактично адвокат Путіна, - подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..."

Тим часом весь партер світового політиканства на стороні Кремля. Хто відверто, а хто "во глубине трусливой душенки".

Китай - головна фігура, - на стороні Путіна. Китай ніби урівноважує умовний Захід... Має значний потенціал змістити терези історії на свою користь... має простір для любих маневрів на свою користь.

Китай працює на вічність, а все те, що відбувається, - навколо "українська криза", все що каталізується "українсько кризою" - для Китаю банальна "суета сует" ***********************************************************************
12.05.2025 08:26 Ответить
Сццянина. Потужна сцянина в телеграмчику 🤣🤣🤣🤣
12.05.2025 08:31 Ответить
Звучит громче, тiпо потужне сц.икавиння
12.05.2025 10:49 Ответить
У небезпечну гру зайшов наш бубачка.
12.05.2025 08:32 Ответить
Яку нах ініціативу, хто рясніше насцить на очі своєму лохторату?
12.05.2025 08:35 Ответить
я прийшов ,тебе нема
12.05.2025 08:38 Ответить
Фігня це все.
Маю 1000+1 причину для відмазки *****:
1. Вибух житлового будинку у центрі Москви.
...
1001. Вибух російського пасажирського літака.
12.05.2025 08:40 Ответить
зразу оба
12.05.2025 08:42 Ответить
Скоріше ***** зробить масований обстріл Київа чи іншого міста з великими жертвами і Зеля сам скаже що не поїде з вбивцею домовлятись. Тільки повний дебіл вірить що шулера можна переграти в його ж гру. А іменно ***** знову заманив всіх в свою гру грати його ж крапленими картами.
12.05.2025 09:18 Ответить
З іншого ж боку я не бачу жодної причини чому б ***** не поїхати і не прийняти капітуляцію у Зелі і Тампон зразу ж зніме всі санкції. А Тампон так і зробить, бо йому потрібна перемога і овації. І він на Зелю надавить щоб той підписав все що ***** забажає так як надавив відновити Стамбульські переговори без заборони вогню. В любому випадку рашисти на переговорах будуть тягнути резину а Тампон буде радіти що посадив зелю за стіл переговорів і ніяких санкцій проти Сосії вже не буде а скоріше навпаки будуть ***** задобрювати щоб він ще раз приїхав і тд...
12.05.2025 09:29 Ответить
Ініціативу?!
Та воно цвях в дошку не може забити так щоб не обі💩
Ініціатор х#єв🤡
12.05.2025 08:41 Ответить
де ви бачили євлідора із цвяхом, воно й піпісько по клавішам імітує.
12.05.2025 08:49 Ответить
Х.. ло точно не поедет на переговоры, это не его уровень с клованами переговоры вести. Скажет типа страна большая у него, забот много, да и переговорщик нелегетимный т. к. просточен. Пошлёт какого нибудь Мединского, тот уже переговоры вёл и пусть там уже Зе выкручиваться.

12.05.2025 08:48
12.05.2025 08:50 Ответить
І що???
Де санкції з 12 травня 2025 року?
Ще не на часі?
12.05.2025 08:53 Ответить
То божа роса.
12.05.2025 09:04 Ответить
Перехватил инициативу сдачи территории Украины.Голубь миру прям.
12.05.2025 09:06 Ответить
бери ружо і пішли на фронт території звільнять
12.05.2025 09:11 Ответить
Так а в чому ініціатива Зеленського, якщо ***** відмовився від перемир'я, за це санкції на нього не накладуть які так сльозно всі обіцяли, ще й Зеля поїде в Стамбул повзати перед ним на колінах так як ***** мріяв? Я би скахав що навпаки ***** переграв всіх і виставив всіх європейських лідерів пустими дураками і клоунами
12.05.2025 09:12 Ответить
Яка нахєр ініціатива? З Зєлі переговірник як з гімна куля. Якшо його на короткому паску дорослі дяді тримати не будуть, то він про таке домовиться, шо всі ахнуть.
12.05.2025 10:30 Ответить
НУ ось... шо за пых незабвенный... Знову возжелал заглянуть в пынины зеньки. ЗЫ... Первый раз позаглядывал - сдал территории...А ща шо, убежище выторговывать?
12.05.2025 10:54 Ответить
Одни, мля, сопляки с интеллектом третьеклассника....
Все эти танцы с переговорами - шоу, и побеждает тот, кто успеет сесть на стульчик когда музыка остановится. Т.е. проиграет тот, кто откажется.
12.05.2025 13:29 Ответить
 
 