Предложив Путину личную встречу, Зеленский перехватил инициативу, - The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский совершил "дипломатический гамбит", предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг. Украинский лидер перехватил инициативу у главы Кремля, и теперь оказывает на него давление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Как напоминает издание, требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военная помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.
В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о прекращении огня, но сказал, что "несмотря на это" он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.
Как отмечает The Guardian, тон Путина был явно тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавнего времени была гораздо мягче по отношению к Москве, чем к Киеву. Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта:
"Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся значительный удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщается, выражал в последние дни частным образом по поводу жестких требований Москвы в войне в Украине".
При этом, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора - который редко путешествует спонтанно.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ относительно прямых переговоров в Турции.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.
цікаво хто їх надавав
Про таке "перехоплення" є старий анекдот - з такими "перехоплювачами", як Зеленський, добре лайно їсти - він на льоту перехоплює.
Зеленський потрапив мордою у купу лайна - назвати це "дипломатичний гамбіт" - це геніально.
"Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО."
А між тим ***** запропонувало провести прямі переговори пітьми з Україною 15 травня саме в Туреччині.
"Перемир'я" НЕРЕАЛІСТИЧНО тому, що зупиняти м'ясний КОНВЕЄР для Путіна небезпечно.
Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.
Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?", Кто виноват?, Что делать?
Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"
Путіна, як перед першою світовою війною Гітлера, насправді за рахунок України активно "умиротворюють".
Розклад фігур на великій шахівниці майже такий же, - тільки тепер на користь Кремля: перед другою світовою умовний Захід був у позиції "БОЙСЯ!", намагався здачею сусідів умиротворити Гітлера, а США фарисейськи самоізолювалися; тепер в США же Трамп - опортуніст, фактично адвокат Путіна, - подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..."
Тим часом весь партер світового політиканства на стороні Кремля. Хто відверто, а хто "во глубине трусливой душенки".
Китай - головна фігура, - на стороні Путіна. Китай ніби урівноважує умовний Захід... Має значний потенціал змістити терези історії на свою користь... має простір для любих маневрів на свою користь.
Китай працює на вічність, а все те, що відбувається, - навколо "українська криза", все що каталізується "українсько кризою" - для Китаю банальна "суета сует" ***********************************************************************
Маю 1000+1 причину для відмазки *****:
1. Вибух житлового будинку у центрі Москви.
...
1001. Вибух російського пасажирського літака.
Та воно цвях в дошку не може забити так щоб не обі💩
Ініціатор х#єв🤡
євлідора із цвяхом, воно й піпісько по клавішам імітує.
12.05.2025 08:48
Де санкції з 12 травня 2025 року?
Ще не на часі?
Все эти танцы с переговорами - шоу, и побеждает тот, кто успеет сесть на стульчик когда музыка остановится. Т.е. проиграет тот, кто откажется.