Рубио обсудил с Сибигой, Каллас и другими европейскими министрами пути достижения мира в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио накануне провел ряд важных разговоров, в частности с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и Верховной представительницей Евросоюза Каей Каллас.
Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, Рубио пообщался с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и Верховной представительницей Европейского Союза Каей Каллас.
"Лидеры обсудили пути к прекращению огня и достижения мира в Украине", - рассказала пресс-секретарь Госдепа.
Ранее также сообщалось, что Рубио провел разговор с Мерцом, во время которого речь шла о войне в Украине.
