Рубио обсудил с Сибигой, Каллас и другими европейскими министрами пути достижения мира в Украине

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио накануне провел ряд важных разговоров, в частности с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и Верховной представительницей Евросоюза Каей Каллас.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, Рубио пообщался с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и Верховной представительницей Европейского Союза Каей Каллас.

"Лидеры обсудили пути к прекращению огня и достижения мира в Украине", - рассказала пресс-секретарь Госдепа.

Ранее также сообщалось, что Рубио провел разговор с Мерцом, во время которого речь шла о войне в Украине.

Сибига Андрей Каллас Кая Рубио Марко прекращения огня
Фулі там обговорювати : давайте,зброю , гроші і санкції.
13.05.2025 09:31 Ответить
12 травня було вчора.
сьогодні вже 13.
шо там наш найпотужніший зе!лідар з європейськими дрочунами?
готується везти зе!скумбрію до стамбулу? там класні шкіряні куртки та джинси піраміди?
13.05.2025 09:34 Ответить
Все йшло логічним шляхом посилення санкцій що до росії ,аж поки не вмішався Трамп який все переніс з хворої голови на здорову ,урівнявши жертву і агресора . Це ще раз показує про повний провал єрмаківсько зеленського дипломатії ,для чого в нас МЗС ?
13.05.2025 09:36 Ответить
Мила сердцю путіну болтовня. От як би піонер Рубіо сказав, що дає Томагавки, ***** випригнув би з валенок та побіг робити заяви. А так до жопи. Зельман у нас може так роками звиздіти.
13.05.2025 09:39 Ответить
Це провал України . Трамп і путін грають єдиним ореґкестром проти нас а Зеленський сам іде в паску до них
13.05.2025 10:18 Ответить
 
 