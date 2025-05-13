Варто збільшити санкції проти РФ та наростити підтримку України, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення військової підтримки України.

Про це пише Tagesschau.

У кулуарах конференції в Берліні глава Міноборони ФРН заявив, що Путін "поводиться як завжди стосовно обговорень щодо припинення вогню та переговорів щодо мирного врегулювання", "тому наслідки потрібно робити зараз".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.

