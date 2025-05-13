Наслідки мобілізації від Путіна: Дефіцит робочої сили в Росії сягнув нового рекорду

Російським компаніям не вистачає 2,6 млн співробітників – такий дефіцит було зафіксовано за підсумками 2024 року. Показник виріс на 17% і став рекордним.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на на доповідь Вищої школи економіки РФ.

Найбільший кадровий голод спостерігається у обробній галузі – 391 тис. осіб, у торгівлі – 347 тис. та на транспорті – 219 тис. Тут претендентам готові платити понад 100 тис. руб., що в 1,5 раза вище середнього показника по Росії.

Автори дослідження пов'язують зростання кількості вакансій у робочих спеціальностях із скороченням потоку трудових мігрантів, обвалом рубля та впливом "ряду економічних шоків".

При цьому серед кваліфікованих фахівців найбільш популярними є інженери, вчені, педагоги та лікарі.

Водночас середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата у 2024 році в Росії збільшилася на 20% – до 88 тис. руб. Це рекордний річний приріст за офіційної інфляції в 9,5%. Економічна, активність населення також показала максимум: зайнятість серед росіян старше 15 років склала 61%. Рівень безробіття при цьому почав зростати вперше з 2023 року, збільшившись із 2,3% у грудні до 2,4% у січні.

Найбільший приріст попиту на робочі руки спостерігається у промисловості, і це пояснюється виходом низки західних компаній із Росії після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, санкціями та імпортозаміщенням.

Проблеми з кадрами в Росії

Загострення кадрової кризи безпосередньо пов'язане з наслідками розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. 2022 року в Росії було мобілізовано близько 300 тис. працездатних чоловіків. Водночас, за різними оцінками, від 650 тис. до 1,1 мільйона людей покинули країну, протестуючи проти політики Кремля та рятуючись від мобілізації. Подальше вербування вармію лише погіршило ситуацію з кадрами в РФ.

Тим часом санкції, що вдарили по економіці, спровокували падіння рубля. Це, а також посилення міграційного законодавства РФ призвело до відтоку громадян країн Центральної Азії. Крім того, фокус претендентів змістився на більш прибуткові та прості галузі – наприклад, службу доставки та таксі, а також оборонні заводи, зарплати на яких вищі, ніж на цивільних підприємствах.

При цьому російській владі ніяк не вдається виправити демографічну ситуацію, яку в Кремлі називали "катастрофічною". За підсумками 2024 року природне зменшення населення, тобто різниця між кількістю померлих і народжених, збільшилася більш ніж на 20% і досягла 596,2 тис. осіб. Росстат прогнозує, що щороку населення країни скорочуватиметься на 0,5 млн осіб.

Раніше стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

У травні стало відомо, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.