Наслідки мобілізації від Путіна: Дефіцит робочої сили в Росії сягнув нового рекорду

Дефіцит кадрів у Росії сягнув нового рекорду

Російським компаніям не вистачає 2,6 млн співробітників – такий дефіцит було зафіксовано за підсумками 2024 року. Показник виріс на 17% і став рекордним. 

Про це пише The Moscow Times із посиланням на на доповідь Вищої школи економіки РФ. 

Найбільший кадровий голод спостерігається у обробній галузі – 391 тис. осіб, у торгівлі – 347 тис. та на транспорті – 219 тис. Тут претендентам готові платити понад 100 тис. руб., що в 1,5 раза вище середнього показника по Росії.

Автори дослідження пов'язують зростання кількості вакансій у робочих спеціальностях із скороченням потоку трудових мігрантів, обвалом рубля та впливом "ряду економічних шоків".

При цьому серед кваліфікованих фахівців найбільш популярними є інженери, вчені, педагоги та лікарі.

Водночас середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата у 2024 році в Росії збільшилася на 20% – до 88 тис. руб. Це рекордний річний приріст за офіційної інфляції в 9,5%. Економічна, активність населення також показала максимум: зайнятість серед росіян старше 15 років склала 61%. Рівень безробіття при цьому почав зростати вперше з 2023 року, збільшившись із 2,3% у грудні до 2,4% у січні.

Найбільший приріст попиту на робочі руки спостерігається у промисловості, і це пояснюється виходом низки західних компаній із Росії після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, санкціями та імпортозаміщенням

Проблеми з кадрами в Росії

Загострення кадрової кризи безпосередньо пов'язане з наслідками розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. 2022 року в Росії було мобілізовано близько 300 тис. працездатних чоловіків. Водночас, за різними оцінками, від 650 тис. до 1,1 мільйона людей покинули країну, протестуючи проти політики Кремля та рятуючись від мобілізації. Подальше вербування вармію лише погіршило ситуацію з кадрами в РФ.

Тим часом санкції, що вдарили по економіці, спровокували падіння рубля. Це, а також посилення міграційного законодавства РФ призвело до відтоку громадян країн Центральної Азії. Крім того, фокус претендентів змістився на більш прибуткові та прості галузі – наприклад, службу доставки та таксі, а також оборонні заводи, зарплати на яких вищі, ніж на цивільних підприємствах.

При цьому російській владі ніяк не вдається виправити демографічну ситуацію, яку в Кремлі називали "катастрофічною". За підсумками 2024 року природне зменшення населення, тобто різниця між кількістю померлих і народжених, збільшилася більш ніж на 20% і досягла 596,2 тис. осіб. Росстат прогнозує, що щороку населення країни скорочуватиметься на 0,5 млн осіб.

Раніше стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

У травні стало відомо, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.

дефіцит (469) путін володимир (1107) робота (943) росія (14906) мобілізація (492)
Топ коментарі
+24
Про наслідки 'мобілізації" від зеленського напішіть,задовбали тією сросією,ми не на сросії живем,пішіть про новини,проблеми України.
13.05.2025 09:09 Відповісти
+12
А що писати? Бус... ВЛК за 15хв...полігон. Десь працював до цього? Та насрати.
13.05.2025 09:22 Відповісти
+8
Стаття нижче розповідає, що на рашці значно зросло виробництво в оборонній промисловості. Оце і є набагато вагоміша причина дефіциту кадрів, ніж мобілізація. 300 тисяч мобілізованих для 140 мільйонної країни - це взагалі ні про що. Тим більше, переважна більшість тих мобілізованих - жителі депресивних регіонів, які все одно ніде не працювали і не збирались працювати.
13.05.2025 09:25 Відповісти
Про наслідки 'мобілізації" від зеленського напішіть,задовбали тією сросією,ми не на сросії живем,пішіть про новини,проблеми України.
13.05.2025 09:09 Відповісти
А що писати? Бус... ВЛК за 15хв...полігон. Десь працював до цього? Та насрати.
13.05.2025 09:22 Відповісти
В зелених все добре , по оманському плану: розбиті міста, економіка в повній сраці, закриті кордони, свавілля тцк.....
13.05.2025 09:30 Відповісти
Так, ми маємо думати, що на росії все настільки добре, що краще просто зараз пєрєстать стрєлять і прийняти мякгую формулу мєдвєдєва.
13.05.2025 09:40 Відповісти
"задовбали тією сросією"

якщо будеш так думати то оце твоє

"ми не на сросії живем"

може не довго продовжуватись
13.05.2025 10:37 Відповісти
Зараз заплачу
13.05.2025 09:17 Відповісти
Стаття нижче розповідає, що на рашці значно зросло виробництво в оборонній промисловості. Оце і є набагато вагоміша причина дефіциту кадрів, ніж мобілізація. 300 тисяч мобілізованих для 140 мільйонної країни - це взагалі ні про що. Тим більше, переважна більшість тих мобілізованих - жителі депресивних регіонів, які все одно ніде не працювали і не збирались працювати.
13.05.2025 09:25 Відповісти
В останні місяці вже не росте - вийшли на плато
13.05.2025 10:46 Відповісти
Так покуй що аж невдобно.
13.05.2025 09:26 Відповісти
А в Україні жінки масово освоюють чоловічі професії з яких причин?
Бо нема дефіциту робочої сили?!
При Вовочці все незламно і потужно 🤬
13.05.2025 09:28 Відповісти
"Водночас середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата у 2024 році в Росії збільшилася на 20% - до 88 тис. руб. Це рекордний річний приріст за офіційної інфляції в 9,5%"

Джерело: https://censor.net/n3551845

Ой, ну і шо ...? У нас завдяки Лідору і його апостолу єрмаку також добре ростуть зарплати. В міністерствах, у прокурорів, поліцаїв і у трутнів-жополизів СерЛєщів в наглядових радах.
13.05.2025 10:03 Відповісти
Висновок який?
Нє в ту сторону воюєтє, хохли.
13.05.2025 10:18 Відповісти
Висновок такий, що влада "кварталу" мала б воювати руками українців за інтереси українців, а не свої шкурні.
13.05.2025 10:21 Відповісти
З владою кварталу вже все ясно, говорити нічого.
Ми маємо констатацію факту: русні платять, нашим - ні.
Висновок? Краще йти до русні, там хоча б платять.
13.05.2025 10:25 Відповісти
Це ваш особистий висновок.
Свій висновок я написала вище.
13.05.2025 10:30 Відповісти
А ще всі люди повинні припинити воювати і любити одне одного.
Чим поганий такий висновок?
13.05.2025 10:34 Відповісти
Адепти какой_разніцьі і їхній вошдь так і казали.
13.05.2025 10:45 Відповісти
А ще люди мають розріняти відтінки ,а не ділити тільки на чорне та біле . На гівно і шоколад.
Бо гімно в якому ,трохи "патріотичного " шоколоду " - нормальні люди не їдять
13.05.2025 10:56 Відповісти
Ну тобто на росії все краще. То чого ми з ними воюємо, замість того, щоб приєднатись, і у нас теж було краще, ніж зараз?
13.05.2025 10:59 Відповісти
Бульбаші з казахами п'ють з ними по 100 грам, а ми воюємо
13.05.2025 11:04 Відповісти
Глупі хохли. Треба було трошки потерпіти, поки русня винищить воінстующєє мєньшінство вмєстє с оголтєлимі нєофашістамі - і теж пили б по 100 грамм ті, хто вижив, всіх же не вбили б до одного.
13.05.2025 11:13 Відповісти
А чого ви нас з Ізраїлєм не рівняєте? Там теж війна і теж мобілізація. Ах так - там кордони відкриті, діти міністрів воюють та гинуть . І мешерет на бусіках не їздить не хапає пересічних і не волає ,що якшо неми не нахапаємо - то бурят хамас нахапає...

Чи для вас Московія приклад!? А краще Корея?
13.05.2025 11:05 Відповісти
Попитайте ультраортодоксів, які вони щасливі з новим https://www.bbc.com/russian/articles/cg6645e6llyo порядком призову.
13.05.2025 11:14 Відповісти
Уявляєте доведеться служити разом дітьми умовного Зеленського та Порошенка разом?
Жах просто.
13.05.2025 11:20 Відповісти
Раніше вони були звільнені від військового обов'язку.
А всього-то і трапилось, що якісь онучі напали, навіть не друга армія світу.
13.05.2025 11:21 Відповісти
ну то й що? кацапи все одно будуть воювати, а дефіцитну рабсилу завозити з дружніх колишніх республік, або з північної кореї..., звідти й так рабсила пре, хоч греблю гати..., це нічого не доводить, та ні на що не впливає, вони виробляють все, що їм треба для війни в достатньої кількості та їм завжди допоможуть, якщо що, їхні "друзі"..., нажаль, у світі багато бажаючих допомогти саме кацапам, але не нам...
13.05.2025 10:42 Відповісти
В Україні два фронти - перший проти москалів,другий проти Чиновників-мародерів.
І якщо перший ще тримається ,то другий на грані капітуляції - бо цих мародерів -злочинців підтримує п'ята колона зеленолюбців і "турбопатріотів"
13.05.2025 10:52 Відповісти
Об'єктивно, недостача робочої сили в Росії це все фантікі порівняно з тим, як мобілізація і бусифікація проводиться в Україні і вплинула на суспільство в цілому....... В росії навіть кордони не закривали для виїзду чоловіків призовного віку, а у нас десятки тисяч до зубів озброєних українських погранців з кацапами не воюють, їхнє головне "бойове" завдання в іншому - не допустити втечу українських чоловіків за кордон........
13.05.2025 12:20 Відповісти

