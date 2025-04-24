Наслідки мобілізації від Путіна: В уряді Росії заявили про нестачу майже 2 мільйонів робітників на російських заводах

На російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили. Так, у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Про це заявив глава Мінпромторгу РФ Антон Аліханов із посиланням на дані Державної інформаційної системи промисловості Росії, передає The Moscow Times.

Аліханов пояснив, що приблизно 500-530 тис. із цього числа – це фахівці, які повинні мати диплом про вищу освіту. Інші, близько 1,4 млн осіб, – це робітники із середньою професійною освітою, які потрібні для досягнення цілей, "які визначені нацпроєктами технологічного лідерства".

В обробній промисловості, де спостерігається найсильніший за три роки спад ділової активності, за твердженням Аліханова, зростають зарплати. За підсумками 2024 року середній заробіток у галузі становив понад 88 тис. руб., збільшившись у номінальному вираженні на 17% рік до року.

За даними Росстату, рівень безробіття в Росії досяг історичного мінімуму – 2,3%. А обсяг зарплат у номінальному вираженні за підсумками 2024 року становив 87,95 тис. руб., збільшившись на 18,3% рік до року.

Після початку розв'язаної Росієї війни проти України та оголошеної президентом РФ Владіміром Путіним мобілізації, яка торкнулася 300 тис. працездатних чоловіків і спровокувала виїзд із Росії ще близько мільйона громадян, Мінекономрозвитку РФ зафіксувало скорочення робочої сили в Росії на 600 тис. осіб.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

До того стало відомо, що забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.