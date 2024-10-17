Дефіцит кадрів у Росії побив знову історичний рекорд, – центробанк РФ

Забезпеченість російських підприємств кадрами у третьому кварталі оновила мінімум за всю історію спостережень.

Про це йдеться у щоквартальному моніторингу підприємств, який проводить Центробанк Росії, пише The Moscow Times.

За даними моніторингу, у якому взяли участь 13,3 тис. компаній, найгостріший дефіцит кадрів продовжували відчувати обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення.

"Співробітники працюють із підвищеним навантаженням. Підприємства для вирішення проблеми з кадрами індексують зарплати, запроваджують доплати за суміщення ділянок робіт, залучають працівників сторонніх організацій за договорами підряду", – описує ситуацію російський центробанк.

Водночас підприємства модернізують чи купують нове обладнання, адже завантаження потужностей у третьому кварталі залишалося близьким до максимальних рівнів – 80,4% (рекордне значення цього показника 80,7% зафіксували наприкінці 2023 року).

За даними моніторингу, російські підприємства, як і раніше, налаштовані на зростання попиту та випуску продукції (тут змін у порівнянні з попередніми місяцями немає), а поточні оцінки покращилися порівняно з вереснем. Водночас у жовтні зросли й цінові очікування бізнесу, тобто підприємці готуються до підвищення цін.

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Тому компанії планують і надалі збільшити чисельність працівників, але їх очікування на четвертий квартал дещо стриманіші, ніж раніше.

Це може пояснюватися тим, що шукати нових працівників все важче. Кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжує збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переламати цей тренд, особливо з урахуванням рішення Путіна збільшити чисельність військовослужбовців, коментують результати моніторингу аналітики російського каналу MMI.

"Дефіцит людей на підприємствах продовжить транслюватися в зростання зарплат і цін, поки дозволятимуть прибутки (вони ще високі). Але цей фактор вже зараз гальмує інвестиційну активність, і в якийсь момент компанії можуть почати скорочувати виробництво (поки цього не відбувається), бо не зможуть підтримувати його кількістю співробітників", – вказують аналітики ММІ.

Як повідомлялося, раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

У тому числі у Росії гостро бракує кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників, пропонуючи надзвичайно високі зарплати у тих регіонах, де вони розташовані.