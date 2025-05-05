Північна Корея відправила в Росію близько 15 тисяч трудових мігрантів, – WSJ

КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані південнокорейської розвідки, передає Укрінформ.

Як свідчать російські статистичні дані, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них потрапили в країну за студентськими візами.

Наразі більшість трудових мігрантів із Північної Кореї працюють на Далекому Сході РФ, але керівники російських промислових компаній сподіваються, що більше північнокорейських робітників прибуватимуть до великих міст і в інших регіонах.

Російські роботодавці цінують північнокорейських робітників, оскільки вони погоджуються на низьку зарплату, готові працювати по 12 годин на добу і не скаржаться на умови.

За даними Мінпраці Росії, до 2030 року дефіцит кадрів у країні може зрости до 2,4 млн осіб – порівняно з 1,5 млн на сьогодні.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй у 2019 році заборонила використовувати північнокорейських трудових мігрантів за кордоном.

Раніше повідомлялося, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України.

Перед тим стало відомо, що всупереч санкціям ООН Росія від березня до листопада минулого року надала Північній Кореї понад 1 млн барелів (понад 56 тис. тонн) сирої нафти в обмін на військову підтримку війни проти України.

До того повідомлялося, що КНДР може отримати від Росії до 700 тис. тонн рису за участь у війні проти України.